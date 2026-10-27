«Todo llegará a su debido tiempo»: Yamal responde tras quedarse sin el Balón de Oro

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, decidió responder a la pérdida del Balón de Oro con un mensaje cargado de ambición y confianza, asegurando que conquistar el premio es cuestión de tiempo y que confía en el camino que recorre para alcanzar su objetivo.

Yamal publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram, un día después de la gala que terminó con la victoria de Harry Kane, en el que dijo: "Todo llega a su tiempo, las cosas buenas necesitan tiempo. Confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisa, con ilusión y con una calma que nace de mi convicción de que mi momento llegará algún día".

La estrella del Barcelona añadió, felicitando a los ganadores: "Enhorabuena a los ganadores, mi concentración vuelve ahora a lo que es importante, que es devolver al Barcelona al camino de las victorias".

La decepción se convierte en ambición

Y pese a que Yamal obtuvo el premio al mejor jugador joven del mundo por tercera vez consecutiva, su ambición iba más allá de eso, hasta ganar el Balón de Oro, sobre todo porque creyó que su título en la Copa del Mundo le daba una oportunidad real de llevarse el gran premio.

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Las señales de decepción se dibujaron en el rostro del joven jugador en el momento en que se anunció la victoria de Harry Kane, pero su mensaje al día siguiente reflejó su determinación de seguir trabajando y esperar su próxima oportunidad.

Yamal cuenta con un registro destacado en la carrera por el Balón de Oro, tras subir al podio del premio dos veces consecutivas; quedó subcampeón en la pasada edición por detrás de Ousmane Dembélé, antes de terminar la edición actual en el tercer puesto.

Apoyo de sus compañeros y su pareja

El mensaje de Yamal recibió la reacción de sus compañeros actuales y anteriores, que se esmeraron en apoyarlo y animarlo tras la pérdida del premio.

Fermín López escribió un comentario en el que dijo: "Llegará, y llegará más de una vez. Estoy contigo siempre".

Asimismo, Íñigo Martínez dirigió un mensaje de apoyo a la joven estrella, diciendo: "Hay talentos que no necesitan premios para demostrar su valor".

El apoyo no se limitó a sus compañeros, pues su pareja, Inés García, le dirigió un extenso mensaje en el que expresó su confianza en sus cualidades, diciendo: "El trabajo siempre se recompensa al final. Tu esfuerzo y tu ambición van de la mano cada día. Confiamos en ti y creemos en ti por completo. Eres el mejor y el mundo entero lo reconocerá al final. Te quiero, vida mía, y permaneceré siempre a tu lado con todas mis fuerzas".