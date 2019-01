Todo en contra del Real Madrid por el VAR

Solari no cargó las tintas, pero el club está indignado con la deriva que tomó el no-penalti de Rulli a Vinicius, no reconocido por el CTA

El Real Madrid fue el primero en celebrar públicamente la implantación del VAR en La Liga española. Todavía lo hace. Sin embargo, desde que este año 2019 se iniciase con la polémica jugada de Rulli derribando a Vinicius dentro del área de la Real Sociedad, todo está en contra del Real Madrid precisamente por el VAR. El último capítulo ha sido este mismo martes, con la rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros, quien por boca de Velasco Carballo defendió que no cometió ningún fallo en ese primer partido del año en el Santiago Bernabéu. Lo que ha indignado al club blanco.

Todo comenzó hace ahora nueve días, sin embargo. El trencilla José Luis Munuera Montero no decretó penalti pese al claro derribo a Vinicius, y desde la sala del VAR, el también colegiado Melero López no le corrigió. El partido marchaba entonces 0-1 y acabó con derrota merengue por 0-2. La jugada fue decisiva para el resultado final, y al término del partido todos los actores del Real Madrid expresaron sus quejas por el error arbitral. Es una norma no escrita en el club blanco el no manifestarse sobre los árbitros, pero entendieron que el caso era tan flagrante y con tan cruciales consecuencias que debían alzar la voz. Desde Butragueño hasta Solari.

El Real Madrid no era el primero en reclamar contra una actuación arbitral. Ni siquiera fueron los más hirientes. Sin embargo, buena parte de la opinión pública se posicionó ya contra el Real Madrid por estas quejas públicas. Una vez que Marca desveló que Florentino Pérez también se había quejado en privado al presidente de la Federación Luis Rubiales, las críticas contra la actitud del Real Madrid se multiplicaron.

El último y más relevante figura en quejarse por esta situación fue nada menos que el presidente de La Liga Javier Tebas, señalando directamente al presidente del Real Madrid Florentino Pérez, con quien tiene una relación más que distante: "Los clubes se quejan, pero no de una forma tan directa como hace el presidente del Real Madrid al presidente de la Federación. No creo que sea lo correcto quejarse por ese camino tan rápido. Me parece que no procede. En caliente, después de un partido… el presidente de la Federación va a necesitar tener el móvil operativo para después de cada partido para atender a todos los presidentes que se quieran quejar. No me parece el camino, no es lo más adecuado. El Levante ha decidido tomar otro camino, sacar una nota, me parece más adecuado", decía el presidente de La Liga tan sólo unas horas antes de que el Comité Técnico de Árbitros tomase la palabra este mismo martes en la sede de la Federación Española.

Ha sido en esa misma comparecencia cuando se ha desvelado la conversación entre Melero López y Munuera Montero (aunque en un primer momento se publicó en diversos medios que desde el VAR ni siquiera se habían comunicado). “Balón, balón […] Quiero verla. Nada. Tiramos adelante. Todo OK”, le comunicó Melero López a Munuera Montero. De manera que ni en primera ni en segunda instancia se rectificó la decisión. Este martes, en tercera instancia, tampoco se reconoció ningún error. Lo que, como guinda a todo este proceso, ha terminado de indignar al Real Madrid, según pudo contrastar Goal. “Somos una roca”, ha dicho Velasco Carballo públicamente como corolario, cuando le han preguntado por esa llamada del presidente Florentino Pérez a Luis Rubiales.

Eso sí, pese a la indignación interna en el Real Madrid, este mismo martes apenas lo han exteriorizado en público. Solari esperó a que terminara la comparecencia del CTA en Las Rozas para comparecer en la rueda de prensa previa al partido de Copa ante el Leganés. Y cuando entró en la sala dejó un chascarrillo ante todos los medios: “Fue penalti, ¿no?”, dijo en alto mientras las televisiones repetían en bucle la jugada del penalti de Rulli a Vinicius. Sin embargo, cuando tomó el micrófono, apenas cargó las tintas. “Lo que más nos confunde del VAR es la discrecionalidad”, se limitó a decir. La procesión, eso sí, va por dentro. Especialmente ahora que sienten que todo va en contra de los intereses blancos.