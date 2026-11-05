Incluso en lo que respecta a la retirada del fútbol internacional, Cristiano Ronaldo llegó en segundo lugar, por detrás de Lionel Messi, según considera el destacado periodista del "The Sun" británico, Martin Lipton.

Dos meses después de que Messi confirmara que no volvería a vestir la camiseta celeste y blanca, Ronaldo ha decidido seguir sus pasos hacia los libros de historia.

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Pero mientras Messi abandonó los terrenos de juego internacionales con un conjunto completo de medallas y títulos, tras romper su largo silencio al ganar la Copa América 2021, dominar después el Mundial 2022 y conservar posteriormente el título continental, la vitrina de Portugal correspondiente a Ronaldo parece mucho más vacía, según Lipton.

El redactor añadió: "Nadie en su sano juicio niega la categoría de Ronaldo. Es, sin duda, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Es una fuerza de la naturaleza y un genio excepcional, y jamás se olvidarán los títulos que conquistó con los clubes, ni su personalidad. Pero con la camiseta portuguesa las cosas no salieron como deberían, y resulta triste y previsible a la vez ver cómo todo acaba en medio de una disputa con el nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus".

Y prosiguió: "Sí, disputó la final de la Eurocopa 2016, en la que Portugal venció a Francia, pero solo jugó 25 minutos antes de que una lesión de rodilla lo obligara a retirarse. También formó parte del equipo que ganó el título de la Liga de Naciones en dos ocasiones, en 2019 y 2025. Pero en el escenario más grande de todos, y a lo largo de seis Copas del Mundo y 27 partidos, su registro de 11 goles no se acercó a lograr el éxito que tanto ansiaba, salvo en su primera aparición en 2006, cuando Portugal perdió la semifinal ante Francia".

"Un final amargo"

Y en lugar de una gloriosa despedida en Estados Unidos, aquella trayectoria que se prolongó durante 23 años, y que vio 234 partidos y 146 goles, terminó en medio de la amargura.

Resultó llamativo que la decisión de Messi de poner fin a su trayectoria —que se extendió durante dos décadas con la selección de Argentina— llegara entre bombos y flores, mientras que Ronaldo se despidió de la selección de su país tras una enorme disputa.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, derramó lágrimas con solo pensar en despedir al ícono de su equipo.

En cambio, Ronaldo puso fin a su trayectoria con un último desaire deliberado al nuevo seleccionador de Portugal, Jesus, menos de una semana después de que terminara su "sanción" de 30 días por abandonar la concentración de la selección durante el último parón internacional, ya que "El Don" ignoró mencionar a su director técnico en su mensaje de despedida.

Y esto ocurrió apenas un día antes de que Jesus anunciara su última lista, quizá sin Ronaldo.

Lipton completó: "Ningún jugador portugués, ni siquiera el gran Eusebio, dominó el debate nacional de esta manera. Y quizá nadie lo haga jamás. Pero hay que pensar que Ronaldo terminará arrepintiéndose de haber intentado ignorar al único rival al que ningún jugador puede derrotar: el tiempo. Y por muchos homenajes que se le rindan, ya sea este mes o en marzo, estarán manchados por la forma en que terminaron las cosas".