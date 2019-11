¿Quién es Teun Wilke, la joya mexicana del Heerenveen que comparan con Lozano?

El ariete de doble nacionalidad es una de las grandes figuras en la categoría Sub 17 del cuadro neerlandés.

El crecimiento de la Selección mexicana depende, en buena medida, de la calidad de los elementos de recambio generacional. Y uno de los talentos emergentes que el Tata Martino no puede perder de vista es Teun Wilke, quien actualmente está en la Sub 17 del Heerenveen.

La joya mexicana se formó en las fuerzas básicas de , donde estuvo cinco años antes de dar el salto a Europa en agosto pasado. Es de padres holandeses, por lo que no tuvo muchos problemas para adaptarse a su nuevo equipo, con el que ya es una de las figuras.

Tras romperla a lo grande en la @futbolMLS , tal parece que el hambre por competir volvió a resurgir en @11CarlosV con Ernesto Valverde admitiendo ser MUY fan del 🇲🇽mexicano 👀



La pregunta que todos nos hacemos ahora: ¿tendrá nivel para lucir con @FCBarcelona_es ? 🤔🤔 pic.twitter.com/O2g1Oz8AtL — Goal en español (@Goal_en_espanol) October 29, 2019

Wilke es un gran admirador de Hirving Lozano, pero quiere dejar su propia huella en . “Llegó a hacer las cosas muy bien, me encantaría hacer eso, pero al mismo tiempo quiero abrirme mi camino. No quiero ser el mismo tipo de jugador que él o no quiero ser un Chucky Lozano, quiero ser un Teun Wilke”, dijo en declaraciones a Mediotiempo.

En ese sentido espera ser convocado algún día por el Tri, pese a que prescindieron de él para el Mundial de la categoría en . Porque, más allá de eso, afirmó que le atrae más vestir el verde, blanco y rojo en lugar del naranja. Así que aún no es tiempo de cerrarle las puertas ni mucho menos para ambas partes.

En Goal te contamos cómo juega el crack juvenil:

¿CÓMO JUEGA TEUN WILKE?

Wilke se desempeña como delantero centro , siendo la contundencia de cara al arco una de sus principales características. El mexicano es de perfil zurdo , tiene una gran definición y también un buen remate de cabeza , por lo que es bastante completo. Sin embargo, su buena técnica le permite moverse en todo el frente de ataque y desmarcarse con mucha facilidad . Un crack en potencia.