Compartir Sigue a GOAL en Google

Javier Tebas, presidente de LaLiga, lanzó un nuevo ataque contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Anuncios

Esto se produjo como respuesta a un artículo periodístico que criticaba las declaraciones de Tebas y su forma de tratar al club blanco, subrayando que la defensa de la reputación de la competición y de los intereses de todos los clubes le obliga a responder a las acusaciones dirigidas contra LaLiga.

Tebas publicó un nuevo mensaje a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", en respuesta a un artículo del diario "El Debate" firmado por el periodista Tomás González Martín, titulado "Javier Tebas intenta justificar sus excesos agarrándose a cualquier cosa".

La respuesta del presidente de LaLiga llevó por título "¿Quién ataca a quién?", donde dijo: "Tomás González Martín considera, en El Debate, que el presidente de LaLiga no puede dedicar su tiempo a atacar a uno de sus socios. Pero, para sostener su punto de vista, ignora un aspecto fundamental: las acusaciones que Florentino Pérez y los canales oficiales del Real Madrid dirigen desde hace años contra LaLiga, su gestión y la integridad de la competición".

Tebas repasó a continuación "algunos hechos, entre los muchos que existen", para exponer su punto de vista sobre el desacuerdo con el presidente del Real Madrid.

Anuncios Anuncios

Dijo: "Durante mis asambleas de 2023 y 2024, Florentino presentó el acuerdo con el fondo de inversión (CVC) como un intento de apropiarse de los activos del Real Madrid. Pero dos sentencias judiciales, una en primera instancia y otra en fase de apelación, respaldaron el acuerdo y dieron la razón a LaLiga y a los clubes adheridos a él, que son únicamente 38".

Related Topics

Y añadió: "Florentino también amenazó a LaLiga y al fondo de inversión (CVC) con emprender todo tipo de acciones judiciales, según un comunicado emitido por la junta directiva del Real Madrid el 10 de agosto de 2025".

El presidente de LaLiga continuó: "El 3 de febrero de 2025, la junta directiva del Real Madrid emitió un comunicado en el que acusaba a la competición de contar con un sistema estructuralmente corrupto, de manipular la competencia y de distorsionar su integridad".

Anuncios

Tebas aclaró: "El 12 de mayo de 2026, Florentino dijo durante una rueda de prensa: (nuestro enemigo permanente es LaLiga). También afirmó que el Real Madrid podría haber ganado más títulos de la Liga española, pero que perdió otros títulos por haber sido víctima de robos".

Tras repasar esos hechos, Tebas se refirió a algunas de las expresiones empleadas dentro del Real Madrid para describir a LaLiga.

Anuncios

Tebas señaló: "Estos son solo unos pocos ejemplos del lenguaje que ha utilizado la televisión oficial del club:

El 14 de diciembre de 2024, tras el partido entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid, calificó la competición como: "la sucia Liga Negreira".

Anuncios

Y el 1 de febrero de 2025, tras el partido entre el Espanyol y el Real Madrid, empleó las expresiones: "la sucia Liga Negreira", y aludió a "los ejecutores del plan Medina Cantalejo".

Y el 15 de febrero de 2025, tras el partido entre Osasuna y el Real Madrid, calificó la competición como: "la Liga del engaño", y también la denominó: "la Liga de Medina Cantalejo, Tebas y Lausana".

Anuncios

Y el 4 de agosto de 2025, antes del inicio de la temporada, Jesús Alcaide, director de la televisión del Real Madrid, dijo que "esta Liga comienza ya desvirtuada y arranca entre la suciedad", debido al calendario de partidos y a la negativa a aplazar el partido inaugural ante Osasuna.

Y el 10 de octubre de 2026, con motivo del partido entre el Real Madrid y el Villarreal, la televisión oficial empleó las expresiones: "una Liga desvirtuada y corrupta", "hay corrupción sistémica" y "la sucia Liga Negreira".

Anuncios

Tebas continuó: "Estas son declaraciones del presidente del club, decisiones de su junta directiva y mensajes emitidos por la televisión oficial del club. Todas son públicas y verificables".

Y añadió: "Después de todo esto, Tomás considera que el problema reside en la respuesta del presidente de LaLiga. ¡Qué teoría tan cómoda! Se puede calificar la competición de corrupta, considerar enemigos a sus responsables y presentar su gestión como una conspiración contra el Real Madrid, pero defenderla se convierte en una agresión al club".

Anuncios

El presidente de LaLiga insistió en que su responsabilidad le obliga a defender la reputación de la competición y los intereses de todos los clubes, afirmando: "Mi responsabilidad incluye proteger la reputación de la competición y defender los intereses de todos los clubes que participan en ella, incluso cuando quien la cuestiona es el presidente del Real Madrid. La historia del club y su prestigio merecen reconocimiento, pero no le otorgan inmunidad frente a las críticas, ni obligan a los demás a guardar silencio".

Tebas reafirmó su rechazo a la constante confusión entre Florentino Pérez y el Real Madrid, explicando: "Tampoco acepto este vínculo permanente entre Florentino Pérez y el Real Madrid. Responder a sus declaraciones, cuestionar sus actos y comentar lo que emite la televisión del club son asuntos que se enmarcan dentro del debate sobre cómo se gestiona el fútbol en nuestro país".

Anuncios

En otro orden de cosas, Tebas volvió sobre la polémica relacionada con la referencia a Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, afirmando: "Sigo esperando una explicación sobre por qué describir los métodos de propaganda resulta aceptable cuando lo hacen Pedro Sánchez, Josep Borrell, Óscar Puente, Mariano Rajoy y muchas otras figuras, mientras que se convierte en algo inaceptable cuando lo hago yo".

El presidente de LaLiga completó su respuesta volviendo al artículo del periodista Tomás González Martín, afirmando: "Tomás escribe que el Real Madrid es el equipo que da sentido a LaLiga. Pero la Liga extrae su sentido de la existencia de una competición y de la participación de otros clubes que poseen historia, afición, derechos e intereses que también merecen respeto".

Anuncios

Y concluyó: "El presidente de la Liga asume la responsabilidad de defender a estos clubes, aunque ello incomode a Florentino o le parezca un exceso a Tomás".