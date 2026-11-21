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Javier Tebas, presidente de LaLiga, lanzó un nuevo ataque contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en respuesta a sus declaraciones ante la Asamblea General del club blanco, y se mantuvo firme en su postura sobre el caso Negreira y el acuerdo con el fondo CVC.

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Tebas publicó dos mensajes en su cuenta de la red social X, en los que respondió con detalle al discurso de Pérez en la Asamblea General del Real Madrid, en el que el presidente blanco volvió a cargar contra LaLiga y contra su presidente.

«Florentino, antes de volver a pedir mi dimisión, lee completa mi publicación del 16 de octubre. En ella expliqué qué técnicas de comunicación de Real Madrid TV critiqué y por qué. Me reafirmo en lo que escribí y no he cometido ninguna infracción», escribió Tebas.

Y añadió: «Dices que el Real Madrid parece el único interesado en esclarecer el caso Negreira. El 21 de febrero de 2023, seis días después de que el caso saliera a la luz, enviamos a la UEFA un informe jurídico y documentación sobre los pagos».

Continuó: «El 3 de marzo, LaLiga se personó en el juzgado como acusación particular, mientras que el Real Madrid anunció el 12 de marzo que se sumaría. ¿Dónde está ese supuesto silencio de LaLiga? Tampoco hubo pasividad de ningún tipo. Y antes de creerte lo que te dicen tus “asesores”, pregunta a los abogados que representan al Real Madrid en el caso».

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Prosiguió: «Las horas de emisión de Real Madrid TV tampoco os convierten en los más activos en el juzgado. Y ya que hablas de integridad, Florentino, ¿cómo explicas que este arrebato de “integridad” se intensificara justo cuando el Barcelona dejó de ser tu socio en la Superliga europea?».

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Asimismo, afirmó: «¿Y cómo explicas que, seis meses después de que estallara el caso, siguieras en la Junta Directiva de la Federación Española? De esto hoy no has dicho ni una sola palabra. Eso es lo que yo llamo un silencio cómplice o un silencio “a la carta”».

Agregó: «Revisa lo que emite tu canal y lo que firma tu Junta Directiva. En vuestra carta a la Federación hablasteis de “manipulación y falseamiento de la competición”. LaLiga seguirá exigiendo que se investigue el caso Negreira hasta el final».

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Y completó: «Y seguirá rechazando el relato de la “Liga corrupta” y de los “títulos robados” que lleváis años construyendo. Ese relato, Florentino, es lo que de verdad atenta contra la integridad de la competición».



Tebas mantuvo su ofensiva en el segundo mensaje: «Florentino, otra Asamblea General y otra vez repitiendo que LaLiga quería “meter la mano en el bolsillo” de los socios del Real Madrid. Pareces un disco rayado».

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Y añadió: «Si tan seguro estás de que queríamos quedarnos con el 11 % de vuestros derechos audiovisuales durante 50 años, di también cuánto cedió el Real Madrid al fondo CVC: cero por ciento. La adhesión era voluntaria, el Real Madrid decidió quedarse fuera y, como confirmó la Audiencia Provincial de Madrid, los clubes que se quedaron fuera tampoco pagan los costes de la operación».

Continuó: «Dos tribunales han avalado la operación de CVC aprobada por los clubes el 10 de diciembre de 2021: primero el Juzgado de Primera Instancia n.º 15 de Madrid y después la Audiencia Provincial. El Real Madrid acudió al Tribunal Supremo, que todavía no ha decidido si admite vuestro recurso. Tus socios también lo saben, porque el propio club anunció en junio que había perdido la apelación».

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Siguió: «Por cierto, el comunicado publicado esta semana para construir un nuevo relato hablaba de otro acuerdo, el acuerdo preliminar del 12 de agosto de 2021. Su nulidad es firme por una cuestión de plazos legales relativa al derecho de información en aquella asamblea, mientras que la operación definitiva de diciembre sigue vigente. ¿Por qué no explicasteis esa diferencia en vuestro comunicado?».

Tebas concluyó: «Sobre las enmiendas, te repito lo que te dije en 2024. El proyecto de ley recogía derechos que los tribunales ya habían reconocido a LaLiga, y tú pediste cambiarlos antes de que llegaran al Consejo de Ministros. Y hoy, al hablar de los líderes del PP y del PSOE, tú mismo les dices a tus socios “los dos me ayudaron”, y después hablas del “lobby” de LaLiga. Como lobby, Florentino, te digo que el “papa” en esto eres tú».