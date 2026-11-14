Tebas intensifica la polémica entre el Real Madrid y el nazismo con un polémico vídeo

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Javier Tebas, presidente de LaLiga, volvió a responder a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, después de publicar un vídeo que reúne declaraciones de este último y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acerca de los métodos de propaganda que utilizó Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi.

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Esto se produjo en el contexto de la polémica suscitada por su comparación entre algunos de los métodos del Real Madrid y los canales de propaganda nazi.

Según el diario español "Marca", Tebas publicó este sábado, a través de su cuenta en la plataforma "X", un vídeo que incluye dos intervenciones; la primera, la del presidente del Consejo Superior de Deportes, quien calificó de "inaceptable" la comparación de Tebas al hablar del canal del Real Madrid, y la segunda, la de Pedro Sánchez, durante una entrevista con el creador de contenido Jordi Wild, en la que habló sobre cómo se construye una gran mentira a partir de hechos ciertos, una de las técnicas que atribuyó a Joseph Goebbels.

Tebas considera que ambas personalidades hablaron de los mismos métodos propagandísticos, pero le sorprendió la diferencia en la reacción del Consejo Superior de Deportes ante sus declaraciones.

Uribes dijo en el primer fragmento: "Creo que es algo inaceptable, nunca se puede utilizar el nazismo o a Goebbels como elemento de comparación con un club de fútbol, y especialmente por parte del presidente de LaLiga, al hablar de un club que pertenece a la competición. Considero que eso sobrepasa los límites de la libertad de expresión".

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Y en el segundo fragmento, Sánchez abordó uno de los métodos que atribuyó al ministro de propaganda de la Alemania nazi, diciendo: "Y la tercera forma es la verosimilitud aparente, es decir, elegir algunos elementos que son verdaderos y luego construir una gran mentira a partir de ellos. Y hay muchos ejemplos de esto en el debate político".

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La crisis comenzó el 16 de octubre, cuando Tebas relacionó algunos de los métodos que emplea el canal del Real Madrid con los que utilizó Goebbels.

El presidente de LaLiga limitó sus palabras a la repetición de mensajes, la selección deliberada de la información y la creación de un enemigo, aclarando que su comparación no incluye la ideología nazi ni a la afición del Real Madrid.

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Por su parte, el Real Madrid exigió la dimisión inmediata de Tebas, calificando sus declaraciones de inaceptables y de una gravedad excepcional.

Uribes exigió al presidente de LaLiga que se retractara de sus declaraciones y presentara una disculpa al club blanco.

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El 22 de octubre, el Consejo Superior de Deportes remitió una solicitud motivada al Tribunal Administrativo del Deporte, para estudiar si las declaraciones de Tebas constituyen una infracción de la normativa deportiva.

Javier Tebas publicó este sábado ambas intervenciones en un solo vídeo, y lo comentó diciendo: "Pedro Sánchez explica las técnicas de propaganda que utilizó Goebbels durante una entrevista con Jordi Wild, en el contexto de su discurso sobre la oposición. Y yo me refiero a las mismas técnicas de propaganda en relación con el canal del Real Madrid y sus altavoces mediáticos, mientras que Rodríguez Uribes lo describe como una comparación inaceptable".

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El presidente de LaLiga concluyó su publicación invitando a sus seguidores a comparar ambos fragmentos, diciendo: "La misma referencia a las técnicas de propaganda, pero las reacciones son completamente distintas. Vean ambos fragmentos y juzguen por ustedes mismos".