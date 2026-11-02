Tebas: estoy dispuesto a viajar a China, y esta es mi opinión sobre el penalti de Mbappé

Javier Tebas, presidente de LaLiga, reveló su disposición a viajar a China para contener la crisis desatada por las declaraciones de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid. También expresó su opinión sobre la polémica arbitral que acompañó el partido del conjunto blanco ante el Racing de Santander, después de que el colegiado señalara un penalti a favor del delantero francés que generó numerosas protestas.

Tebas, durante su participación en el foro «Un mundo en avance» en la ciudad de Barcelona, en declaraciones recogidas por el diario catalán Sport, afirmó que está dispuesto a viajar a China si fuera necesario, y añadió: «Me plantearé viajar a China si es necesario; me ofrecí desde el primer día a ir allí».

El presidente de LaLiga aseguró que las relaciones con China siguen siendo sólidas, y explicó: «Tenemos unas relaciones excepcionales. Recientemente nos visitó la vicepresidenta de China en Barcelona, y también visitó las instalaciones del club; hay unas relaciones muy buenas con China».

Tebas comenta el penalti de Mbappé

Tebas abordó la polémica arbitral que acompañó el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Racing de Santander, después de que el árbitro señalara un penalti a favor de Mbappé en el minuto diez, tras un contacto con el jugador local Mateo Prati dentro del área.

El presidente de LaLiga consideró que la decisión no fue correcta, en una postura que añade una nueva voz a las críticas dirigidas al árbitro José Luis Munuera Montero, sobre todo porque el VAR no lo llamó a revisar la jugada, pese a la polémica que generó.

El partido había terminado con victoria del Real Madrid por tres goles a cero, después de que Mbappé abriera el marcador desde el punto de penalti, antes de que Jude Bellingham añadiera el segundo tanto y Yan Diomande cerrara el triplete.

La crisis con China continúa pese a las disculpas

Las declaraciones de Tebas llegan en un momento en el que las repercusiones de la crisis de Mbappé con China siguen presentes, después de que el jugador provocara una amplia indignación por sus palabras sobre una imagen satírica en la que aparecía su rostro montado sobre el cuerpo del antiguo líder chino Mao Zedong, al que describió durante la entrevista como un dictador chino.

La airada reacción obligó al delantero francés a presentar una disculpa, y LaLiga también ofreció una disculpa oficial al pueblo chino, antes de que el Real Madrid emitiera un comunicado similar, en un intento de contener la crisis.

Pero las disculpas no han conducido hasta ahora a la reanudación de la emisión de los partidos del Real Madrid en China, ya que la agencia de noticias española confirmó que los partidos del equipo siguen ausentes de los canales de la televisión estatal china y de la plataforma «Migu», que no emitió el último enfrentamiento ante el Racing, pese a la disculpa del jugador y del club.

La crisis se extendió también al ámbito comercial, después de que empresas chinas pusieran fin a su colaboración con Mbappé, en un giro que amenaza los intereses del jugador y de la liga en un mercado importante para el fútbol español.