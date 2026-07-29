Tebas estalla contra Infantino: ¡el fútbol no es tu propiedad personal!

Javier Tebas, presidente de LaLiga, lanzó un duro ataque contra Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), a raíz de los últimos movimientos del organismo respecto a sus derechos comerciales y competiciones, que han provocado una gran indignación en el continente europeo.

Tebas escribió a través de su cuenta en la plataforma "X": "En menos de un mes, Gianni Infantino sacó una tarjeta roja bajo sospecha de injerencia política, y después llegó una petición del Congreso de Estados Unidos para aclarar los motivos por los que la FIFA retiró las acusaciones contra antiguos miembros de la federación condenados por corrupción, entre otras cosas".

Y añadió el presidente de LaLiga: "Y ahora, la FIFA promete aportar más de 10.000 millones de dólares, e incluso 20 millones de dólares adicionales por cada federación, mientras se prepara para introducir inversores del sector privado en sus derechos y competiciones".

Tebas continuó su ataque diciendo: "Esto no parece una reforma. Más bien parece una campaña electoral financiada con el futuro del fútbol".

Y prosiguió: "No se puede utilizar el desarrollo para comprar votos o silenciar a los opositores. Las competiciones de la FIFA y sus derechos comerciales no son propiedad personal de Infantino".

El presidente de LaLiga concluyó su mensaje con una frase muy contundente, diciendo: "Quien mezcla política, disciplina, dinero e influencia sin transparencia no puede dirigir nada. Infantino no es la solución para la gobernanza de la FIFA, sino que es el problema".

Las declaraciones de Tebas llegan en medio de una creciente polémica en torno a los planes de la FIFA de lanzar una nueva entidad de inversión que busca atraer inversiones privadas en sus derechos comerciales, entre informaciones sobre un estado de indignación dentro de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), y con la crisis llegando al punto de que algunos países europeos amenazan con la posibilidad de boicotear el Mundial, en protesta por la forma en que Infantino dirige la Federación Internacional y sus nuevos planes.