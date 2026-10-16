Javier Tebas, presidente de LaLiga, lanzó un nuevo ataque contra la directiva del Real Madrid y el canal oficial del club, acusándolos de alimentar un relato que presenta al conjunto blanco como víctima permanente del arbitraje y de las decisiones de LaLiga, además de criticar a varios periodistas que abordan las quejas del club sobre los horarios de los partidos.

Las declaraciones de Tebas llegaron a través de sus cuentas en las redes sociales, en respuesta a informaciones publicadas por el portal "El Debate" sobre las objeciones del Real Madrid al calendario de LaLiga, en particular al horario de su enfrentamiento ante el Valencia el 7 de noviembre, junto a otras informaciones que trataron el caso Negreira y las decisiones arbitrales de las que, según lo recogido en ellas, se beneficia o se ve perjudicado el club blanco.

Tebas ataca a periodistas por la cobertura de las noticias del Real Madrid

El presidente de LaLiga comenzó su ataque criticando a los periodistas Tomás González Martín y Jesús Oriola, firmantes de las informaciones mencionadas, al considerar que lo que escriben se ha acercado ya a los comunicados emitidos por la directiva del Real Madrid.

Tebas declaró: "Cada día es más difícil distinguir entre vuestros artículos y un comunicado emitido por la directiva del Real Madrid. Tomás, en particular, te has convertido en su portavoz oficial, hasta el punto de utilizar expresiones idénticas a las que he escuchado de uno de los grandes directivos de Valdebebas".

Próximos partidos RMA Primera División 15:00 SEV Ver

Y añadió: "Hay muchísimas referencias a fuentes del club, pero muy poca de la distancia profesional que debería separar al periodista de lo que esas fuentes quieren transmitir. Pareces un loro, pero con teclado".

El presidente de LaLiga continuó su intervención señalando que el directivo cuyas declaraciones citan ambos periodistas no es la misma persona a la que acusó de llamar a las redacciones para exigir el despido de periodistas y de presionar para apartar a directivos de empresas.

Tebas aclaró que esas llamadas y presiones, según su descripción, no pertenecen al pasado, sino que siguen produciéndose, antes de dirigir una crítica directa a la directiva del Real Madrid: "La directiva del Real Madrid dirige una orquesta con sus altavoces, mientras el canal oficial del Real Madrid se encarga de cantar en voz alta".

Tebas acusa al canal del Real Madrid de alimentar el relato del agravio

Tebas elevó el tono contra el canal del Real Madrid, al considerar que representa un elemento esencial de un sistema mediático cuyo objetivo es consolidar en la afición del club la sensación de ser víctima de una injusticia.

Y dijo: "La partitura que tocan es siempre la misma: seleccionar las imágenes que sirven a sus intereses, repetir el discurso de los agravios, alimentar las sospechas y señalar a los enemigos".

El presidente de LaLiga comparó el método que atribuye al club y a su canal con algunas de las técnicas de propaganda empleadas por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, aclarando que la comparación se refiere, según su afirmación, a las técnicas de propaganda, como la repetición constante, la construcción de la imagen del enemigo y el sometimiento de los hechos a un relato previo, y no a la ideología ni a la afición del Real Madrid.

Tebas añadió: "El canal del Real Madrid es una parte central de este sistema. ¿Dónde está el análisis completo de los partidos de cada jornada? ¿Y dónde están los posibles errores que perjudican a otros clubes o aquellos que benefician al Real Madrid? Si utilizaran la misma lupa en todos los partidos, quizá los resultados saldrían de una manera que estropearía el guion que quieren presentar".

Y prosiguió: "Pero el guion exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima. Y así llegamos al extremo de presentar incluso la ausencia de error como un error, y de usar el caso Negreira como explicación permanente para cada decisión que no les gusta. La duda se presenta como un hecho probado, y la conclusión se escribe antes de que arranque el partido".

Horarios de los partidos: Tebas exige al Real Madrid que revele sus peticiones

Tebas pasó después al asunto de los horarios de los partidos de LaLiga, que ha generado objeciones por parte del Real Madrid, y exigió al club que haga públicas todas sus peticiones anteriores para modificar los horarios de los partidos y los días en los que se disputan, así como el número de peticiones que LaLiga aceptó atender.

Y dijo: "Esta misma técnica se utiliza ahora en el asunto de los horarios: se cuenta lo que alimenta la sensación de injusticia, mientras se oculta el contexto que permite comprobar la realidad de las cosas".

Y añadió, dirigiéndose al periodista Tomás González Martín: "Que ese directivo que suministra información a los altavoces del club explique cuántas peticiones de cambio de horarios y días de partidos ha presentado el Real Madrid y cuántas han sido aceptadas. En este apartado, el Real Madrid encabeza la clasificación. Y que se incluyan también las peticiones que fueron aceptadas, en lugar de centrarse únicamente en la petición que sirve para generar polémica en cada ocasión".

Tebas pidió asimismo que se incluyan las peticiones vinculadas al calendario de la competición, destinadas a facilitar la celebración de los eventos que permite la "licencia superior" en el estadio Santiago Bernabéu.

Y continuó: "Cuando se trata de pedir que la competición se adapte a las necesidades del club, se mueven con mucha actividad, pero tienen mucha menos memoria cuando se trata de reconocer las peticiones que les fueron atendidas. Ese es el registro que debería publicarse: ¿qué pidió el Real Madrid?, ¿qué obtuvo?, ¿qué no se pudo atender y por qué motivos?".

El presidente de LaLiga: rechazar una petición del Real Madrid no significa ir contra él

Tebas insistió en que la fijación de los horarios de los partidos no afecta solo al Real Madrid, sino también a sus rivales, a los demás clubes, a los aficionados y a los compromisos relacionados con los derechos de emisión televisiva.

Y dijo: "Los horarios de los partidos afectan también al rival, a los demás clubes, a los aficionados y a los compromisos relativos a la emisión audiovisual de la competición. Una petición no se convierte en un derecho por el simple hecho de proceder del Real Madrid, como tampoco su rechazo demuestra que exista persecución".

Y añadió: "LaLiga defiende la competición. Y no es serio pedir que se modifiquen los días, los horarios y el calendario, y presentar después cada discrepancia como prueba de que LaLiga perjudica al club. Si queremos hablar del trato que ha recibido el Real Madrid, tenemos que exponerlo completo".

Tebas cerró su ataque pidiendo a los periodistas que verifiquen los detalles que les invitó a solicitar a sus fuentes, y retó también al canal del Real Madrid a dedicar un programa a mostrar las peticiones del club y las respuestas de la patronal, en lugar de centrarse en los vídeos que ponen el foco en los errores arbitrales polémicos.

Y dijo: "Tomás tiene preguntas concretas que plantear a sus fuentes, y el canal del Real Madrid tiene material suficiente para preparar un programa: las peticiones del club y las respuestas que recibió. Veremos si le dan a ese registro la misma atención que dedican a los vídeos de agravios. Después, el resto de los altavoces se encarga de amplificar el mensaje: el canal del Real Madrid muestra las imágenes, otros ponen los titulares y todos repiten la misma acusación".