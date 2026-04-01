Tebas condena los cánticos «ofensivos para el islam»... y se solidariza con Yamal

Javier Tebas, presidente de la Liga Española, se pronunció sobre los incidentes racistas que se produjeron durante el partido amistoso entre España y Egipto, disputado el martes por la noche, en el marco de la preparación de ambos equipos para el Mundial de 2026.

El partido terminó en empate a cero, pero los aficionados presentes en el estadio silbaron durante la interpretación del himno nacional de la selección egipcia y luego lanzaron cánticos ofensivos contra el islam.

El Gobierno español, así como la Federación Española de Fútbol y numerosas personalidades españolas, entre las que destacan Luis de La Fuente, seleccionador de La Roja, y la estrella del equipo, Lamine Yamal, condenaron lo ocurrido en el estadio.

La policía de Cataluña abrió una investigación sobre esos hechos, que provocaron reacciones airadas en Egipto, España y otros países.

Tebas declaró en declaraciones exclusivas al diario saudí «Okaz»: «Lo que hicieron algunos aficionados españoles frente a Egipto es muy grave y no tiene justificación alguna».

Y añadió: «Los cánticos racistas representan a una minoría de aficionados, y no a la gran mayoría de la afición del fútbol español».

Tebas respaldó el mensaje del estrella de la selección española, Lamine Yamal, afirmando: «El mensaje de Yamal fue muy acertado».

Yamal publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su indignación hacia quienes lanzaron esos cánticos, a los que calificó de «ignorantes» y «racistas».

Yamal dijo: «Soy musulmán, alabado sea Dios. Ayer se escucharon en el estadio cánticos que decían: “Quien no salte es musulmán”… Sé que estos cánticos iban dirigidos al equipo rival y no a mí personalmente, pero, como musulmán, considero que es un comportamiento irrespetuoso e inaceptable».

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