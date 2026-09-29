Te Kloese recibe dentro de la EFC a un sucesor neerlandés del director del Ajax

Menno Geelen ha entrado a formar parte de la junta de European Football Clubs (EFC, anteriormente ECA), la mayor y más importante organización de defensa de intereses de los clubes europeos. Durante una elección celebrada el martes en Copenhague, el director general del Ajax fue nombrado oficialmente. La KNVB y la Eredivisie respaldan de forma unánime el nombramiento de Geelen.

«La junta de la EFC es el máximo órgano de decisión dentro del fútbol europeo de clubes. La junta está compuesta por representantes de clubes europeos y expertos independientes. Para el fútbol neerlandés, tener voz en esta junta es de gran valor», aclara Ajax en un comunicado en su página web.

Geelen ya había sido elegido anteriormente para el Comité de Competiciones de Clubes de la UEFA. «Este comité se ocupa a nivel estratégico de las competiciones europeas de clubes y asesora sobre asuntos como el formato de la competición, el reparto del dinero, los criterios de acceso, los procedimientos de sorteo y la asignación de las finales europeas».

De Telegraaf informa de que Geelen toma dentro de la EFC el relevo de Dennis te Kloese. Este último tuvo que ceder su puesto tras su salida de la directiva del Feyenoord.

Te Kloese, que se marchó al Monterrey mexicano, trabajó dentro de la EFC entre 2023 y 2026. Con Geelen, Países Bajos vuelve a tener un representante dentro del organismo.

Geelen está vinculado al Ajax desde 2010 y trabajó, entre otros cargos, como director comercial. En marzo de 2025 fue nombrado director general, con un contrato que se extiende hasta mediados de 2027.

Por otra parte, el director del Ajax renuncia a una prima, según se dio a conocer la semana pasada. Geelen considera que, dado el decepcionante curso en el plano deportivo, no merece ninguna prima.