La temporada pasada del Real Madrid terminó con un incidente entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde, que contribuyó a hacer estallar la situación dentro del conjunto blanco a lo largo del curso.

Según lo que se difundió entonces, se produjo una pelea entre el jugador francés y su compañero uruguayo, que acabó con la imposición por parte del club de sanciones económicas a ambos.

Durante la campaña electoral del pasado verano, Florentino Pérez aseguró que lo ocurrido entre los jugadores es algo normal dentro del vestuario, y que este tipo de cosas pasan todos los años, aclarando que lo anormal es que salgan a la luz.

Y ahora, Aurélien Tchouaméni ha hablado con franqueza sobre este incidente durante una entrevista con el programa The Bridge.

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 RMA Ver

El diario AS publicó las declaraciones del jugador francés, quien dijo: "La gente habla mucho, pero no hubo ninguna pelea entre Valverde y yo".

Y continuó: "Es cierto que algunas cosas pasan dentro del vestuario, pero nunca nos peleamos. Dentro del vestuario puede haber indirectas y cosas de ese tipo, pero yo no me peleé a puñetazos con Valverde. Es cierto que ocurrió algo que no fue apropiado".

Y añadió: "El único problema en todo esto es que hablamos del Real Madrid, donde cualquier cosa, por insignificante que sea, se magnifica y se convierte en un asunto mediático de dimensiones descomunales. Y algo que no era necesariamente un problema puede convertirse en una crisis de verdad".

El jugador francés aseguró que lo ocurrido es algo normal en el mundo del deporte, explicando: "Después de eso, todos me llamaron para interesarse por mí y saber qué había pasado y si estaba bien. Querían conocer los detalles, pero en ese momento tienes que ser muy discreto. Y me vi obligado a decirles que no había nada, para calmar sus preocupaciones".

Y apuntó: "Una vez vi un documental sobre la liga de fútbol americano, y vi que este tipo de cosas pasan allí a menudo".

Para concluir sus declaraciones, el centrocampista del Real Madrid aseguró que lo ocurrido contribuyó a afianzar aún más su relación con Valverde, diciendo: "Si entras hoy en el vestuario, verás, como dijo Mourinho, que la relación entre Valverde y yo es buena, y no hay ningún problema entre nosotros".

Y remató: "Tampoco hay ningún problema entre nosotros dentro del campo, la vida sigue. Es más, este tipo de cosas puede acercarte más a la otra persona. Estamos bien, y no hay ningún problema entre nosotros".