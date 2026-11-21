Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El Lazio reforzó este sábado por la tarde su liderato en la Serie A. Tijjani Noslin lideró a su equipo y, con dos goles, fue clave en el 3-0 ante el Lecce.

Antes del partido en Roma, el Lazio ya encabezaba la clasificación de la liga italiana. El equipo de Gennaro Gattuso suma ahora 32 puntos en 12 encuentros y sigue invicto.

El Lazio se adelantó a los 25 minutos. Noslin se elevó por encima de su marcador para rematar de cabeza un centro de Gustav Isaksen.

Tras el primer gol, ambos equipos dispusieron de algunas ocasiones de escaso peligro, pero no se generó ninguna oportunidad realmente clara.

Anuncios Anuncios

En la segunda parte, primero el Lecce y después el Lazio crearon peligro en sendos saques de esquina. Tiago Gabriel cabeceó por encima del larguero para los visitantes y un disparo de Davide Frattesi fue detenido.

Related Topics

Poco después, el Lazio sí duplicó su ventaja. Tras una buena jugada, Kenneth Taylor recibió el balón dentro del área. Asistió de tacón a Noslin, que marcó con un disparo que tocó en el portero: 2-0.

Unos minutos más tarde, Taylor estuvo cerca de sumar una segunda asistencia. Su pase llegó a Reda Belahyane, que disparó hacia el rincón izquierdo, pero el portero se interpuso.

Anuncios

En la recta final, Fratessi puso incluso el 3-0 para el Lazio con un gran disparo desde fuera del área.

Con su doblete, Noslin suma ocho goles en la Serie A esta temporada. Comparte así la segunda posición de la tabla de goleadores con Donyell Malen.

Anuncios

El máximo goleador sigue siendo Gustavo Varela. El delantero del Monza lleva nueve tantos y ha despertado el interés de clubes como la Juventus y el Napoli.