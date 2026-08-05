Es cuestión de tiempo que Crystal Palace haga oficial la llegada de Takehiro Tomiyasu. El experto en el mercado de fichajes Fabrizio Romano informa de que el japonés ha superado el reconocimiento médico y pondrá su firma en un contrato en las próximas 48 horas.

Tomiyasu jugó en el Ajax durante el último medio año, pero no fue precisamente un éxito rotundo. El defensa primero tuvo que recuperarse de su lesión y, cuando estuvo en forma, el entrenador Fred Grim apenas le dio minutos: 236 minutos en 7 partidos.

La posibilidad de una estancia más larga de Tomiyasu, que firmó por medio año, ya fue considerada la temporada pasada como especialmente improbable. No en último lugar por lo que estaba acostumbrado a cobrar en el Arsenal.

El lateral izquierdo, que ya tiene 27 años, no podía quejarse por falta de interés y durante algún tiempo parecía que iba a continuar su carrera en la Serie A. El Venezia estaba muy interesado, pero no se llegó a un acuerdo.

Palace tampoco está siendo especialmente activo en el mercado de fichajes, aunque sí vendió al defensa Maxence Lacroix al Chelsea. The Blues pagaron más de 60 millones de euros.

Además, el club dejó salir a Danny Imray rumbo al Wrexham AFC. El carrilero derecho le reportó al Palace, según se informa, 5,85 millones de euros.

El único fichaje hasta ahora es Óscar Mingueza. El exdefensa del FC Barcelona llegó libre procedente del Celta de Vigo.