Besiktas todavía no ha cerrado la puerta al mercado de fichajes veraniego. Después de que el club turco fracasara en la operación de Mohamed Salah, comenzó a buscar un sustituto capaz de compensar el traspaso que no llegó a completarse, ya que el capitán de la selección de Egipto se marchó al Trabzonspor.

El nombre de Brahim Díaz, estrella del Real Madrid, apareció entre las opciones que baraja el Besiktas, en un contexto en el que el club turco sigue la situación del extremo marroquí y la posibilidad de que abandone el "Santiago Bernabéu" este verano.

Según el diario turco Hürriyet, citando al medio español Fichajes, el Besiktas preguntó por la situación de Díaz, quien podría incorporarse al Milan, club que desea recuperarlo tras su exitosa etapa anterior.

Díaz puede jugar como extremo o en la posición de organizador del juego, una versatilidad que lo hace idóneo para el plan del Besiktas, especialmente porque el club busca un jugador que le aporte múltiples soluciones ofensivas.

Aumentaron las dudas sobre el futuro de Díaz en el Real Madrid debido al incremento de la competencia en la línea ofensiva, tras el aumento de las opciones disponibles para el entrenador José Mourinho, con la presencia de Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinicius Junior y el recién llegado Yan Diomandé.

Esto podría llevar al jugador marroquí a estudiar ofertas de salida en busca de una mayor oportunidad de participación. Díaz cuenta con una experiencia previa en el Milan, en la que disputó 124 partidos entre 2020 y 2023, marcando 18 goles y repartiendo 15 asistencias.

Además, ofreció una destacada actuación con la selección de Marruecos en el Mundial 2026, tras disputar cinco partidos y repartir cuatro asistencias, lo que lo situó a la cabeza de los organizadores de juego africanos en la historia del Mundial.

Y a pesar de que el nombre del Besiktas se ha vinculado con Díaz, el club turco no ha presentado una oferta oficial hasta el momento, mientras observa la evolución de la situación del jugador en el Real Madrid antes de dar un nuevo paso, según la misma fuente.

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