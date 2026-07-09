Superando a las leyendas de la defensa... Fozinia, la reina de las redes sociales

El Mundial puede cambiar una vida en un instante, y eso le ocurrió a Josimar José Ivorra Díaz, Fozinha, portero de Cabo Verde, que pasó de desconocido a leyenda.

Su actuación llevó a Cabo Verde a los dieciseisavos de final, donde cayó 3-2 ante Argentina tras dos prórrogas.

Su actuación le ha cambiado la vida: recibe numerosas ofertas laborales y se ha convertido en un icono con millones de seguidores en redes, según el diario español «AS».

En lo personal, es ahora el portero con más seguidores en Instagram: 28,3 millones, por encima de leyendas como el belga Thibaut Courtois (18,1 millones), al alemán Manuel Neuer (15 millones) y al español Iker Casillas, campeón del Mundial 2010 (20,4 millones).

Incluso supera a jugadores como Pedri (22,9 M) o Harry Kane (19,1 M), y cada una de sus publicaciones, como la despedida del Mundial, se viraliza.

Su carrera podría repuntar: quedó libre tras acabar su contrato con el Chaves portugués.

Ahora le siguen de cerca clubes de todo el mundo, pues se marchará gratis; entre ellos destaca el Inter de Miami, donde juega Lionel Messi. Así, a sus 40 años, la vida de Fozínia ya no es la misma de hace dos meses: ahora es el portero número uno en las redes.







