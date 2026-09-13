Pau Cubarsí continuó dando pasos llamativos en su inicio con el primer equipo del Barcelona, después de marcar su primer gol con la camiseta del club en la victoria sobre el Levante, durante la quinta jornada de LaLiga, confirmando una vez más la confianza del entrenador Hansi Flick en sus capacidades, tras haberle otorgado un rol avanzado dentro del engranaje del equipo esta temporada.

Los detalles del gol, que llegó apenas a los 4 minutos y 7 segundos del inicio del partido, revelaron el dominio total del Barcelona sobre el balón, después de que los jugadores del equipo encadenaran 79 pases consecutivos en los que participaron todos los futbolistas, antes de que el balón llegara a Cubarsí dentro del área, mientras que los jugadores del Levante solo lograron detener esta secuencia en 3 ocasiones, todas ellas finalizadas con la recuperación del balón por parte del Barcelona.

Cubarsí disputó su cuarto partido como titular durante las primeras 5 jornadas de LaLiga, después de pasar de la posición de lateral izquierdo a algo parecido a un quinto centrocampista en el sistema de Flick, convirtiéndose en una de las principales sorpresas del equipo al comienzo de la temporada, por delante en las cuentas del entrenador de João Cancelo, mientras que Alejandro Baldé aún no ha participado.

El gol llegó tras una tranquila construcción de la jugada desde atrás, ya que Rodri avanzó con el balón y envió un pase vertical por el eje del ataque, que llegó a Raphinha, antes de pasar por Fermín, para luego volver brevemente al extremo brasileño, quien a su vez se la envió a Cubarsí en la frontal del área.

El joven jugador no dudó en aprovechar el espacio disponible ante él, y golpeó el balón con su pie derecho con calma, para que quedara alojado junto a la base del poste de la portería del Levante, anunciando la ventaja del Barcelona por un gol a cero en el minuto cinco, otorgándole así a Cubarsí un momento largamente esperado desde su debut con el primer equipo.

El gol no fue solo la culminación de una jugada exitosa, sino que llegó tras una larga serie de pases que reflejó la capacidad del Barcelona para conservar el balón bajo la presión del rival.

Durante esta serie, todos los jugadores del Barcelona tocaron el balón, mientras que el Levante no consiguió arrebatárselo realmente, salvo en 3 intentos tras los cuales el balón volvió a quedar entre los pies de los jugadores del conjunto catalán.

Según el análisis del gol, este dominio solo se detuvo una vez durante los primeros minutos, cuando el árbitro hizo sonar su silbato por un fuera de juego a favor del Levante en el primer minuto, antes de que el Barcelona recuperara su control y continuara haciendo circular el balón hasta que llegó el momento que finalizó con el disparo de Cubarsí y la apertura del marcador.