Suceso misterioso: hallan un cadáver en el estadio de un club inglés

El club inglés Charlton Athletic anunció el hallazgo de una persona fallecida dentro de su estadio "The Valley", lo que llevó a la policía a abrir una investigación sobre las circunstancias del suceso.

El club explicó en un comunicado oficial que la policía acudió al estadio la mañana del martes, tras un incidente ocurrido durante las primeras horas de la madrugada del lunes, antes de declarar la muerte de un hombre en el lugar de los hechos.

Charlton confirmó que la muerte sigue bajo investigación, y pidió a cualquier persona que disponga de información o que haya presenciado el suceso que se ponga en contacto con la policía.

El club declaró: "Expresamos nuestro más sincero pésame y nuestra solidaridad a la familia del fallecido, a sus amigos y a sus seres queridos en estos momentos difíciles".

Charlton señaló que continúa colaborando con las autoridades en los procedimientos de la investigación, e instó a respetar la privacidad de todos los afectados por el incidente.

El club subrayó que no existe ningún indicio de que Charlton Athletic esté implicado en la comisión de una infracción, y agradeció a su personal por su profesionalidad al gestionar esta difícil situación.









El periódico The Independent informó de que el suceso se produjo pocos días después de que el Charlton disputara su primer partido como local en la temporada de la Championship, cuando remontó una desventaja ante el Derby County para ganar por 2-1.

El Charlton tenía previsto visitar al West Ham en su primer partido fuera de casa esta temporada, antes de enfrentarse al Tottenham en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa.

La policía continúa con sus investigaciones, sin haber revelado detalles adicionales sobre la identidad del fallecido ni sobre la causa de la muerte.

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