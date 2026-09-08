La revista France Football, en colaboración con la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), comenzó este martes a anunciar la lista oficial de los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026, considerado el premio más importante y prestigioso del mundo del fútbol, tras una temporada excepcional que fue testigo de una feroz competencia entre las estrellas del deporte, tanto a nivel colectivo como individual.

El anuncio de la lista final llega después de meses de seguimiento y evaluación del rendimiento de los jugadores con sus clubes y selecciones, ya que el premio se basa en lo que ofrecieron los futbolistas durante la temporada pasada, ya sea en cuanto a los títulos conquistados, las cifras individuales o el impacto técnico sobre el terreno de juego.

La temporada pasada fue testigo de numerosos acontecimientos destacados, tanto a nivel de los campeonatos nacionales en las grandes ligas europeas como en la Liga de Campeones de Europa, además del Mundial 2026, lo que ha convertido la carrera por el Balón de Oro de este año en una de las más emocionantes de los últimos años, ante el brillo de un gran número de estrellas y sus notables actuaciones.

Las cuentas del premio comenzaron a anunciar sucesivamente los nombres de los candidatos al prestigioso galardón, y les iremos informando de los nombres en cuanto se publiquen.

El comienzo del anuncio llegó con el premio al mejor club en la categoría femenina, y el premio reveló a la primera candidata, el Barcelona, campeón de la Liga y de la Liga de Campeones de Europa, que compite con el subcampeón de la Champions League, el Bayern Múnich, el Manchester City inglés y el Lyon francés.

Ha llegado ahora el momento de anunciar el premio al mejor equipo masculino, y se comienza con el Arsenal, campeón de la Premier League y subcampeón de la Liga de Campeones, que compite con el Bayern Múnich, campeón de la Bundesliga, el Bodø/Glimt noruego, el Flamengo brasileño y el Paris Saint-Germain francés.

El Balón de Oro se otorga anualmente al mejor jugador del mundo, en base a la votación de un comité de periodistas deportivos que representan a distintos países del mundo, donde se elige al ganador según varios criterios, entre los que destacan el rendimiento individual y colectivo, la deportividad y la regularidad en el nivel a lo largo de la temporada.

Está previsto que la gala de entrega de los premios del Balón de Oro se celebre el 26 de octubre de 2026 en la capital inglesa, Londres, por primera vez en la historia del premio, ya que durante ella se anunciará al ganador del Balón de Oro, además de revelar a los ganadores del resto de premios individuales, como el premio Yashin al mejor portero, el premio Kopa al mejor jugador joven, además del premio al mejor entrenador, al mejor club y otros galardones.

El Balón de Oro goza cada año de un gran interés mundial, al ser el mayor referente para coronar al mejor jugador del mundo, en medio de un amplio seguimiento popular y mediático, especialmente con la intensificación de la competencia entre las principales estrellas del fútbol por hacerse con el galardón más preciado a nivel individual.

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