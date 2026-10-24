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Cómo ver Valencia vs Villarreal: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Valencia vs Villarreal
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Villarreal
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Valencia y Villarreal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 10
Estadio Mestalla
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Cómo ver Valencia vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Valencia y Villarreal se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas que se indican a continuación.

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El Estadio Mestalla acoge este derbi valenciano entre Valencia y Villarreal en la Primera División, un encuentro que enfrenta a dos clubes separados por realidades muy distintas en la tabla clasificatoria.

Valencia atraviesa un momento delicado. Los che ocupan el farolillo rojo de LaLiga y llegan a este partido sin haber ganado en sus últimos cuatro compromisos ligueros, con dos empates consecutivos que no han logrado aliviar la presión sobre el banquillo de Javier Aguirre.

En el otro lado del vestuario, Villarreal aterriza en Valencia con la resaca de una noche europea intensa. El Submarino Amarillo cayó 4-3 ante Liverpool en Anfield en Champions League, aunque el equipo de Íñigo Pérez demostró carácter al ponerse 2-0 arriba antes de encajar la remontada.

La situación del Valencia en la clasificación convierte este partido en algo más que tres puntos. Para los locales, la urgencia es máxima. Para Villarreal, que ocupa una posición de mitad de tabla, sumar aquí sería un paso firme hacia la consolidación en la primera mitad de la tabla.

El Mestalla, con su nueva etapa bajo la mirada de los inversores del consorcio Pitchwise Holdings tras la reciente adquisición del 42% del club, necesita un resultado que devuelva la ilusión a su afición. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Valencia contra Villarreal alineaciones probables

4-2-3-1
Valencia crest
Valencia
VAL
page.match.formation.title
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
S. DimitrievskiS. DimitrievskiP. MaffeoP. MaffeoJosé GayàJosé GayàJ. De HaasJ. De HaasC. TarregaC. TarregaJ. GuerraJ. GuerraPepeluPepeluG. RodriguezG. RodriguezD. RabaD. RabaA. DanjumaA. DanjumaH. DuroH. DuroP. GulacsiP. GulacsiR. VeigaR. VeigaA. FreemanA. FreemanS. CardonaS. CardonaJ. FoythJ. FoythP. GueyeP. GueyeS. ComesanaS. ComesanaT. BuchananT. BuchananI. AkhomachI. AkhomachA. MoleiroA. MoleiroAyoze PérezAyoze Pérez
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Valencia

Once inicial

Villarreal

Manager

  • Javier Aguirre Onaindía
  • I. Perez

Javier Aguirre no podrá contar con Sergi Canos, Diego López ni Umar Sadiq por lesión para este derbi. El técnico mexicano tiene previsto alinear a Stole Dimitrievski bajo palos, con una defensa formada por Pablo Maffeo, José Gayà, Justin De Haas y Cesar Tarrega, y un centro del campo con Javier Guerra, Pepelu y Guido Rodríguez, mientras que Daniel Raba, Arnaut Danjuma y Hugo Duro formarían el ataque.

Villarreal llega con las bajas de Nicolas Pépé y Carlos Romero. Íñigo Pérez apunta a un once con Peter Gulácsi en portería, una línea defensiva compuesta por Renato Veiga, Alex Freeman, Sergi Cardona y Juan Foyth, y un bloque medio-ofensivo con Pape Gueye, Santi Comesaña, Tajon Buchanan, Ilias Akhomach, Alberto Moleiro y Ayoze Pérez.

Forma

VAL

VAL - Formulario

SEV
L1-0
ALA
W0-1
RSO
L2-3
SAN
D2-2
ATH
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
VIL

VIL - Formulario

LEV
W3-1
RMA
L1-0
NAP
W3-1
ELC
D0-0
LIV
L4-3
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Valencia ha sumado un triunfo, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga, con un balance de cuatro goles a favor y seis en contra. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Athletic Club, y antes igualaron 2-2 frente al Racing de Santander. El único triunfo en ese tramo llegó a domicilio ante el Alavés por 0-1.

Villarreal acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos entre LaLiga y Champions League, con diez goles marcados y nueve encajados. El partido más reciente fue la derrota por 4-3 ante Liverpool en Champions, aunque antes de eso ganaron 3-1 al SSC Nápoles en la misma competición. En liga, la última jornada terminó en empate sin goles frente al Elche.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ValenciaEmpateVillarreal
0
2
3
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Valencia badge
Valencia
VAL
1
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
F
3Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron3/5

El duelo más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de febrero de 2026 en Primera División, con Villarreal venciendo 2-1 como local. En los cinco últimos enfrentamientos, Villarreal acumula tres victorias por una de Valencia, con un empate entre medias. El único triunfo valencianista en esa serie se produjo en octubre de 2025, cuando el Mestalla acogió un 0-2 a favor del Submarino Amarillo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
W
W
L
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
D
W
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
W
W
W
L
W
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
L
D
L
W
W
7
AlavésAlavésALA
103341411+312
D
L
L
D
L
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
W
D
W
D
D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
W
L
D
L
L
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
W
D
D
L
L
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
L
W
W
L
13
Athletic ClubAthletic ClubATH
823389-19
L
D
D
D
W
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
D
D
W
L
W
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
L
W
L
D
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
L
D
L
L
W
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
L
D
L
L
W
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
W
L
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
L
W
L
20
MálagaMálagaMAL
10055719-125
D
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, Valencia ocupa el puesto 19, lo que lo sitúa en zona de descenso directo y convierte cada partido en casa en una final. Villarreal, en el puesto 12, llega con la tranquilidad relativa de quien mira la tabla desde la mitad hacia arriba, aunque con margen de mejora para acercarse a los puestos europeos.

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