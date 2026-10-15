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Cómo ver Union St.Gilloise vs Real Sociedad: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Union St.Gilloise vs Real Sociedad
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Real Sociedad
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Union St.Gilloise y Real Sociedad, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 2
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Cómo ver Union St.Gilloise vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Union Saint-Gilloise y Real Sociedad se puede seguir en directo a través de Claro Sports. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

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Union Saint-Gilloise recibe a Real Sociedad en el Stade Joseph Marien de Bruselas en un partido correspondiente a la Europa League. El conjunto belga, dirigido por David Hubert, atraviesa un momento de solidez que lo sitúa cómodamente en la tabla del torneo continental.

Los de Bruselas llegan al partido con una racha notable en sus últimas salidas. Cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros entre liga y Europa League respaldan la confianza del equipo de cara a este duelo en casa.

Real Sociedad, por su parte, llega a Bruselas bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo con resultados mixtos en el horizonte reciente. Los txuri-urdin han combinado victorias importantes con derrotas que han frenado su impulso en esta fase de la competición.

El conjunto donostiarra ocupa una posición delicada en la clasificación de la Europa League, lo que convierte este desplazamiento a Bélgica en un partido de gran importancia para sus aspiraciones en el torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Union St.Gilloise contra Real Sociedad alineaciones probables

Manager

  • D. Hubert

Union Saint-Gilloise está dirigido por David Hubert. En el momento de la publicación, el club no ha confirmado lesionados ni sancionados, por lo que se espera que la información se actualice conforme se acerque el partido.

Real Sociedad viaja a Bruselas con Pellegrino Matarazzo al frente del banquillo. Al igual que en el caso del equipo local, no hay datos confirmados sobre bajas por lesión o sanción, y cualquier novedad se añadirá antes del pitido inicial.

Forma

GIL

GIL - Formulario

CHA
W2-3
LOM
W5-0
VPL
W0-3
ANT
W0-2
OHL
D1-1
Gol marcado (encajado)
14/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
RSO

RSO - Formulario

ATM
L0-3
BOU
L1-2
VAL
W2-3
ATH
L0-1
COR
W3-2
Gol marcado (encajado)
7/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Union Saint-Gilloise llega al partido con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante OH Leuven en la First Division A, mientras que antes de eso encadenaron tres victorias consecutivas, incluyendo un 0-3 ante Plzen en la propia Europa League y un contundente 5-0 frente al Lommel en liga. En total, el equipo de Hubert anotó once goles y encajó dos en ese período, lo que refleja una solidez defensiva considerable.

Real Sociedad acumula dos victorias, una derrota en partido amistoso y dos derrotas más en sus últimas cinco salidas. El triunfo más reciente fue un 3-2 ante el Deportivo de A Coruña en LaLiga, aunque también sufrieron una derrota 1-2 ante el Bournemouth en la Europa League y un 0-3 ante el Atlético de Madrid. Los vascos marcaron siete goles y encajaron nueve en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Union Saint-Gilloise y Real Sociedad no están disponibles en este momento. Cualquier actualización se reflejará conforme se publique información oficial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
110050+53
W
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
W
3
Sparta PragaSparta PragaSPP
110041+33
W
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
W
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
W
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
W
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
W
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
W
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
W
10
LyonLyonOL
110021+13
W
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
W
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
W
13
OlympiakosOlympiakosOLY
110021+13
W
14
SalzburgoSalzburgoSAL
110010+13
W
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
W
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
W
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
D
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
D
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
D
17
RennesRennesREN
10100001
D
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
L
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
L
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
L
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
L
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
L
25
Levski SofíaLevski SofíaLES
100101-10
L
28
CelticCelticCEL
100113-20
L
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
L
29
AC MilánAC MilánMIL
100102-20
L
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
L
32
MarsellaMarsellaOM
100114-30
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
L
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
L
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
L
36
NEC NimegaNEC NimegaNEC
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Europa League, Union Saint-Gilloise ocupa la quinta posición, mientras que Real Sociedad se encuentra en el puesto 22. La diferencia entre ambos en la tabla otorga al conjunto belga una posición de mayor comodidad en el torneo, mientras que los donostiarras necesitan sumar para mejorar su situación en la fase de liga.

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