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Europa League - Jornada 2 15 oct 2026 - 12:45 Stade Joseph Marien

Cómo ver Union St.Gilloise vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Union Saint-Gilloise y Real Sociedad se puede seguir en directo a través de Claro Sports. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Union Saint-Gilloise recibe a Real Sociedad en el Stade Joseph Marien de Bruselas en un partido correspondiente a la Europa League. El conjunto belga, dirigido por David Hubert, atraviesa un momento de solidez que lo sitúa cómodamente en la tabla del torneo continental.

Los de Bruselas llegan al partido con una racha notable en sus últimas salidas. Cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros entre liga y Europa League respaldan la confianza del equipo de cara a este duelo en casa.

Real Sociedad, por su parte, llega a Bruselas bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo con resultados mixtos en el horizonte reciente. Los txuri-urdin han combinado victorias importantes con derrotas que han frenado su impulso en esta fase de la competición.

El conjunto donostiarra ocupa una posición delicada en la clasificación de la Europa League, lo que convierte este desplazamiento a Bélgica en un partido de gran importancia para sus aspiraciones en el torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Union Saint-Gilloise está dirigido por David Hubert. En el momento de la publicación, el club no ha confirmado lesionados ni sancionados, por lo que se espera que la información se actualice conforme se acerque el partido.

Real Sociedad viaja a Bruselas con Pellegrino Matarazzo al frente del banquillo. Al igual que en el caso del equipo local, no hay datos confirmados sobre bajas por lesión o sanción, y cualquier novedad se añadirá antes del pitido inicial.

Forma

Union Saint-Gilloise llega al partido con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante OH Leuven en la First Division A, mientras que antes de eso encadenaron tres victorias consecutivas, incluyendo un 0-3 ante Plzen en la propia Europa League y un contundente 5-0 frente al Lommel en liga. En total, el equipo de Hubert anotó once goles y encajó dos en ese período, lo que refleja una solidez defensiva considerable.

Real Sociedad acumula dos victorias, una derrota en partido amistoso y dos derrotas más en sus últimas cinco salidas. El triunfo más reciente fue un 3-2 ante el Deportivo de A Coruña en LaLiga, aunque también sufrieron una derrota 1-2 ante el Bournemouth en la Europa League y un 0-3 ante el Atlético de Madrid. Los vascos marcaron siete goles y encajaron nueve en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Union Saint-Gilloise y Real Sociedad no están disponibles en este momento. Cualquier actualización se reflejará conforme se publique información oficial.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, Union Saint-Gilloise ocupa la quinta posición, mientras que Real Sociedad se encuentra en el puesto 22. La diferencia entre ambos en la tabla otorga al conjunto belga una posición de mayor comodidad en el torneo, mientras que los donostiarras necesitan sumar para mejorar su situación en la fase de liga.