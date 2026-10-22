Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Stade Joseph Marien

Cómo ver Union St.Gilloise vs Hapoel Beer Sheva en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Union St. Gilloise y Hapoel Beer Sheva se puede seguir en directo a través de Claro Sports. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Union St. Gilloise recibe a Hapoel Beer Sheva en el Stade Joseph Marien de Bruselas en un duelo de Europa League que enfrenta a dos equipos que necesitan sumar puntos para mejorar su posición en la tabla.

David Hubert dirige a un Union que llega con buenas sensaciones tras encadenar resultados positivos en las últimas semanas. Los belgas vienen de golear 3-0 al KFC Nijlen y han demostrado solidez tanto en liga como en competición europea.

Sin embargo, el tropiezo más reciente en Europa League, el empate 1-1 ante Real Sociedad, recuerda que el conjunto de Bruselas no puede permitirse más concesiones si quiere escalar posiciones en la clasificación continental.

Hapoel Beer Sheva, dirigido por Ran Kozuch, llega con un estado de forma irregular. Los israelíes perdieron 2-1 ante AZ Alkmaar en su último compromiso europeo, un resultado que complica su situación en la tabla y que aumenta la presión antes de este desplazamiento a Bélgica.

El Stade Joseph Marien ha sido un fortín para Union esta temporada, y el equipo local buscará aprovechar esa ventaja para conseguir una victoria que le permita afianzarse en la parte alta de la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Union St. Gilloise estará dirigido por David Hubert en el banquillo local. En el momento de redactar esta información no se dispone de datos sobre el once probable ni sobre posibles bajas por lesión o sanción, por lo que cualquier novedad se actualizará conforme se acerque el momento del partido.

Hapoel Beer Sheva viajará a Bruselas con Ran Kozuch al frente del equipo visitante. Al igual que ocurre con el conjunto local, no hay información disponible sobre alineaciones, lesionados o sancionados, y se añadirán los detalles pertinentes cuando estén confirmados.

Forma

Union St. Gilloise presenta un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-0 ante KFC Nijlen, que siguió al empate 1-1 frente a Real Sociedad en Europa League. Antes de esos resultados, los belgas también igualaron 1-1 con OH Leuven y sumaron victorias ante Royal Antwerp y Plzen, esta última por 3-0 en competición europea.

Hapoel Beer Sheva acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los israelíes cayeron 2-1 ante AZ Alkmaar en su último partido de Europa League, y previamente habían empatado 0-0 con Dinamo Zagreb. En la fase de clasificación para la Champions League, perdieron 5-2 ante Sabah FK, aunque antes habían ganado 2-1 al mismo rival y vencido 2-0 al R.S. Belgrado.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Union St. Gilloise y Hapoel Beer Sheva, por lo que este partido en el Stade Joseph Marien será el primero entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de Europa League, Union St. Gilloise ocupa la duodécima posición, lo que les sitúa en zona de clasificación directa para la siguiente ronda y con margen para seguir progresando. Hapoel Beer Sheva, en cambio, se encuentra en el puesto 24, una situación que les obliga a ganar para no quedar descolgados de los puestos que dan acceso a la fase de eliminación.