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Cómo ver Union St.Gilloise vs Hapoel Beer Sheva: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Union St.Gilloise vs Hapoel Beer Sheva
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Hapoel Beer Sheva
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Union St.Gilloise y Hapoel Beer Sheva, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Union St.Gilloise vs Hapoel Beer Sheva en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Union St. Gilloise y Hapoel Beer Sheva se puede seguir en directo a través de Claro Sports. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el encuentro en vivo.

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Union St. Gilloise recibe a Hapoel Beer Sheva en el Stade Joseph Marien de Bruselas en un duelo de Europa League que enfrenta a dos equipos que necesitan sumar puntos para mejorar su posición en la tabla.

David Hubert dirige a un Union que llega con buenas sensaciones tras encadenar resultados positivos en las últimas semanas. Los belgas vienen de golear 3-0 al KFC Nijlen y han demostrado solidez tanto en liga como en competición europea.

Sin embargo, el tropiezo más reciente en Europa League, el empate 1-1 ante Real Sociedad, recuerda que el conjunto de Bruselas no puede permitirse más concesiones si quiere escalar posiciones en la clasificación continental.

Hapoel Beer Sheva, dirigido por Ran Kozuch, llega con un estado de forma irregular. Los israelíes perdieron 2-1 ante AZ Alkmaar en su último compromiso europeo, un resultado que complica su situación en la tabla y que aumenta la presión antes de este desplazamiento a Bélgica.

El Stade Joseph Marien ha sido un fortín para Union esta temporada, y el equipo local buscará aprovechar esa ventaja para conseguir una victoria que le permita afianzarse en la parte alta de la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Union St.Gilloise contra Hapoel Beer Sheva alineaciones probables

Manager

  • D. Hubert

Union St. Gilloise estará dirigido por David Hubert en el banquillo local. En el momento de redactar esta información no se dispone de datos sobre el once probable ni sobre posibles bajas por lesión o sanción, por lo que cualquier novedad se actualizará conforme se acerque el momento del partido.

Hapoel Beer Sheva viajará a Bruselas con Ran Kozuch al frente del equipo visitante. Al igual que ocurre con el conjunto local, no hay información disponible sobre alineaciones, lesionados o sancionados, y se añadirán los detalles pertinentes cuando estén confirmados.

Forma

GIL

GIL - Formulario

VPL
W0-3
ANT
W0-2
OHL
D1-1
RSO
D1-1
NIJ
W3-0
Gol marcado (encajado)
10/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
HBS

HBS - Formulario

ZVE
W0-2
SAB
W2-1
SAB
L5-2
DZG
D0-0
AZ
L2-1
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Union St. Gilloise presenta un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-0 ante KFC Nijlen, que siguió al empate 1-1 frente a Real Sociedad en Europa League. Antes de esos resultados, los belgas también igualaron 1-1 con OH Leuven y sumaron victorias ante Royal Antwerp y Plzen, esta última por 3-0 en competición europea.

Hapoel Beer Sheva acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los israelíes cayeron 2-1 ante AZ Alkmaar en su último partido de Europa League, y previamente habían empatado 0-0 con Dinamo Zagreb. En la fase de clasificación para la Champions League, perdieron 5-2 ante Sabah FK, aunque antes habían ganado 2-1 al mismo rival y vencido 2-0 al R.S. Belgrado.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Union St. Gilloise y Hapoel Beer Sheva, por lo que este partido en el Stade Joseph Marien será el primero entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de Europa League, Union St. Gilloise ocupa la duodécima posición, lo que les sitúa en zona de clasificación directa para la siguiente ronda y con margen para seguir progresando. Hapoel Beer Sheva, en cambio, se encuentra en el puesto 24, una situación que les obliga a ganar para no quedar descolgados de los puestos que dan acceso a la fase de eliminación.

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