Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 2 15 oct 2026 - 12:45 Dr. Magalhaes Pessoa

Cómo ver Torreense vs Sunderland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Torreense y Sunderland se puede seguir en directo a través de Claro Sports. A continuación se indican las opciones de canal de TV y live stream disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Sunderland visita el Estadio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria para enfrentarse al Torreense en la Europa League este 15 de octubre de 2026. Regis Le Bris lleva a los Black Cats a Portugal en busca de una victoria que mejore su posición en la tabla continental, donde actualmente ocupan el decimoquinto lugar.

El equipo inglés llega en un momento de forma irregular en la Premier League. Las derrotas consecutivas ante Brighton (2-0) y Manchester City (5-3) han dejado al Sunderland en la decimocuarta posición de la liga, con una defensa que ha encajado nueve goles en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

Sin embargo, el equipo de Le Bris ha demostrado que puede rendir en Europa. La victoria 1-0 ante el AZ Alkmaar en su anterior compromiso continental mostró una cara diferente del equipo: más disciplinada y ordenada que en los encuentros domésticos.

El Torreense, que milita en la Liga Portugal 2 a nivel doméstico, llega con experiencia en esta fase de la competición. El conjunto de Luis Tralhao viene de ganar 2-1 al Lillestroem en la Europa League, aunque su irregularidad en el campeonato portugués —con dos victorias, un empate y dos derrotas en los últimos cinco partidos— genera dudas sobre su consistencia.

El capitán del Sunderland, Granit Xhaka, afronta este desplazamiento con atención mediática fuera del campo tras recibir una condena de dos años en suspenso y una multa suspendida relacionada con un certificado de vacunación COVID-19 fraudulento. El club querrá que el fútbol acapare toda la atención en Leiria.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Torreense está dirigido por Luis Tralhao, aunque por el momento no hay confirmación oficial de convocatoria ni información sobre lesiones o sanciones en el equipo local. Se añadirán novedades conforme se acerque el momento del partido.

En el bando visitante, Regis Le Bris tampoco ha facilitado aún la lista de convocados ni el parte de bajas del Sunderland. Se publicará información actualizada del equipo en cuanto esté disponible antes del inicio del encuentro.

Forma

El Torreense llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-0 ante el Tondela en la Liga Portugal 2, aunque antes de eso sumaron una importante victoria 2-1 ante el Lillestroem en la Europa League. En esos cinco partidos, el conjunto de Leiria ha marcado cuatro goles y ha encajado cuatro.

El Sunderland presenta un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue la derrota 2-0 ante el Brighton en la Premier League, que siguió a la caída 5-3 ante el Manchester City. En el debe también figura una derrota 2-0 ante el Arsenal. En el haber, los Black Cats ganaron 1-0 al AZ Alkmaar en Europa y 1-0 al Hull City en la Carabao Cup. En total, el equipo inglés ha anotado cinco goles y ha encajado nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos anteriores entre el Torreense y el Sunderland. Este partido en Leiria será el primero registrado entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, el Torreense ocupa la décima posición y el Sunderland se sitúa en el decimoquinto puesto, con ambos equipos en la mitad baja de la clasificación continental.