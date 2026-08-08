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Leagues Cup - Jornada 2 8 ago 2026 - 23:10

Cómo ver Toluca vs Los Angeles FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Toluca y Los Angeles FC se puede ver en directo a través de Apple TV. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Toluca recibe a Los Angeles FC en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, un duelo que enfrenta a dos de los clubes con mejor arranque en el torneo continental.

Los Diablos Rojos llegan al partido con el impulso de una victoria contundente. Antonio Mohamed vio a su equipo golear 3-0 a Seattle Sounders en su debut en la Leagues Cup, un resultado que confirma el potencial ofensivo de un equipo que también había derrotado al Necaxa 3-1 en Liga MX días antes.

Sin embargo, el camino reciente de Toluca no ha sido del todo tranquilo. El equipo mexiquense cayó ante Cruz Azul en la Final del Campeonato de Liga MX y también cedió ante el Club Universidad Nacional en la recta final del torneo doméstico. La irregularidad sigue siendo una sombra que el equipo busca dejar atrás.

Los Angeles FC llegan a este encuentro en un momento de solidez. Marc Dos Santos ha construido un equipo que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos en la MLS, y el debut en la Leagues Cup ante Chivas terminó con una victoria que reafirma su condición de candidatos en el torneo. El conjunto angelino ha demostrado ser capaz de imponer su juego tanto en casa como fuera.

Este choque tiene además un antecedente reciente que añade intensidad al encuentro. Ambos equipos se vieron las caras en la CONCACAF Liga de Campeones 2026, con Toluca imponiéndose 4-0 en casa y LAFC respondiendo con un 2-1 en Los Ángeles. Los mexicanos se llevaron la eliminatoria, pero el conjunto californiano sabe que es capaz de hacer daño.

La Leagues Cup 2026 ha afinado su formato con 18 clubes de la MLS y 18 de la Liga MX divididos en regiones Este y Oeste. Cada equipo disputa tres partidos en la fase inicial contra rivales del otro torneo, lo que garantiza enfrentamientos entre ligas desde la primera jornada. Los cuatro mejores de cada región avanzan a los cuartos de final.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Toluca vs Los Angeles FC en vivo, incluyendo canal de TV, transmisión en línea y horario del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Antonio Mohamed dirige a Toluca en este partido de la Leagues Cup, aunque no hay información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en el plantel local. Tampoco se ha publicado un once probable de cara a este encuentro.

En el bando visitante, Marc Dos Santos tampoco cuenta con un once confirmado. No se han registrado bajas por lesión ni sanción en Los Angeles FC. Ambos equipos actualizarán su disponibilidad conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

Toluca llega con un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la goleada 3-0 ante Seattle Sounders en la Leagues Cup, que siguió a un triunfo 3-1 sobre Necaxa en Liga MX. Las dos derrotas llegaron ante Cruz Azul, que ganó 3-1 en la Final del Campeonato, y ante el Club Universidad Nacional, que se impuso 2-1. En esos cinco encuentros, Toluca anotó ocho goles y encajó siete.

Los Angeles FC presentan un estado de forma más sólido, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos entre la MLS y la Leagues Cup. Su resultado más reciente fue la victoria ante Chivas en la Leagues Cup, precedida por un empate 1-1 con Vancouver Whitecaps en la MLS. Entre los resultados más destacados de ese tramo figura la goleada 4-0 al Sporting Kansas City y el triunfo 3-1 ante Real Salt Lake. En total, LAFC marcó diez goles y encajó tres en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 7 de mayo de 2026 en la CONCACAF Liga de Campeones, con Toluca ganando 4-0 como local. En el partido de vuelta, disputado el 30 de abril de 2026 en Los Ángeles, LAFC se impuso 2-1. En el cómputo global de los dos únicos encuentros registrados entre ambos clubes, Toluca suma una victoria y Los Angeles FC otra, con cinco goles anotados en total.

Clasificación

En la clasificación de la Leagues Cup 2026, Toluca ocupa la séptima posición, mientras que Los Angeles FC se sitúan en el puesto 17.