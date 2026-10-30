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Liga MX Femenil
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Cómo ver Toluca vs CD Guadalajara Chivas: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Toluca vs CD Guadalajara Chivas
Toluca
CD Guadalajara Chivas
Liga MX Femenil

Cómo ver el partido de Liga MX Femenil entre Toluca y CD Guadalajara Chivas, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX Femenil - Jornada 13
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Cómo ver Toluca vs CD Guadalajara Chivas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Toluca y CD Guadalajara Chivas podrá seguirse en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

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Toluca y CD Guadalajara Chivas se miden en un partido de la Liga MX Femenil que promete ser competido entre dos equipos que llegan en momentos muy distintos de la temporada.

Toluca ha mostrado solidez en las últimas semanas, sumando tres victorias en sus últimos cinco compromisos. Sin embargo, la derrota ante Tigres por 7-2 en septiembre dejó en evidencia que el equipo puede ser vulnerable cuando se enfrenta a los mejores del torneo.

Chivas, por su parte, atraviesa un momento de gran nivel. Las Rojiblancos llegan con cinco victorias consecutivas, incluyendo una goleada de 7-0 ante Necaxa que refleja la contundencia que han mostrado en este Apertura.

El historial reciente entre ambos equipos ha sido parejo, con resultados que van desde empates hasta victorias para cada lado. Ese equilibrio histórico añade incertidumbre a un partido donde la forma actual favorece claramente a las visitantes.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos planteles.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a Toluca, el cuerpo técnico no ha facilitado información sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido, por lo que se esperan novedades más cercanas al inicio del encuentro.

Por parte de CD Guadalajara Chivas, tampoco hay datos disponibles sobre jugadoras lesionadas o suspendidas en este momento. La información sobre ambos planteles se actualizará conforme se acerque el partido.

Forma

TOL

TOL - Formulario

TIG
L2-7
NEC
W0-4
PAC
W1-2
SLA
D0-0
CAZ
W1-2
Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GUA

GUA - Formulario

TIJ
W0-2
CAZ
W0-1
JUA
W1-0
NEC
W7-0
ATL
W0-1
Gol marcado (encajado)
12/0
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
0/5

Toluca llega al partido con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Liga MX Femenil. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante Cruz Azul por 2-1 el 25 de octubre, y también registraron una amplia goleada de 4-0 sobre Necaxa. En total, el equipo anotó ocho goles y recibió nueve en ese período, con la derrota ante Tigres por 7-2 como el dato más negativo de la serie.

Chivas presenta la mejor racha de las dos, con cinco victorias consecutivas en Liga MX Femenil. Su último partido fue un triunfo 1-0 ante Atlante el 26 de octubre, y su victoria más llamativa fue la goleada de 7-0 sobre Necaxa. En los cinco partidos analizados, las Rojiblancos no han perdido ningún encuentro y han encajado únicamente un gol.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TolucaEmpateCD Guadalajara Chivas
1
2
2
Liga MX Femenil
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
1
Toluca badge
Toluca
TOL
1
F
Liga MX Femenil
Toluca badge
Toluca
TOL
0
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
2
F
Liga MX Femenil
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
2
Toluca badge
Toluca
TOL
2
F
Liga MX Femenil
Toluca badge
Toluca
TOL
2
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
1
F
Liga MX Femenil
CD Guadalajara Chivas badge
CD Guadalajara Chivas
GUA
1
Toluca badge
Toluca
TOL
0
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 25 de abril de 2026 en la Liga MX Femenil, con Guadalajara como local y el resultado final de 1-1. En los cinco últimos duelos directos, Chivas suma dos victorias, Toluca una, y los dos restantes terminaron en empate. El historial refleja una rivalidad equilibrada con pocos goles de diferencia entre ambos lados.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Toluca ocupa la cuarta posición del Grupo A, una ubicación que la mantiene en la pelea por los puestos de clasificación. Chivas se encuentra segunda en el Grupo B, lo que la sitúa en una posición cómoda para avanzar en el torneo.

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