Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX Femenil - Jornada 13 30 oct 2026 - 20:00

Cómo ver Toluca vs CD Guadalajara Chivas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Toluca y CD Guadalajara Chivas podrá seguirse en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Toluca y CD Guadalajara Chivas se miden en un partido de la Liga MX Femenil que promete ser competido entre dos equipos que llegan en momentos muy distintos de la temporada.

Toluca ha mostrado solidez en las últimas semanas, sumando tres victorias en sus últimos cinco compromisos. Sin embargo, la derrota ante Tigres por 7-2 en septiembre dejó en evidencia que el equipo puede ser vulnerable cuando se enfrenta a los mejores del torneo.

Chivas, por su parte, atraviesa un momento de gran nivel. Las Rojiblancos llegan con cinco victorias consecutivas, incluyendo una goleada de 7-0 ante Necaxa que refleja la contundencia que han mostrado en este Apertura.

El historial reciente entre ambos equipos ha sido parejo, con resultados que van desde empates hasta victorias para cada lado. Ese equilibrio histórico añade incertidumbre a un partido donde la forma actual favorece claramente a las visitantes.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos planteles.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a Toluca, el cuerpo técnico no ha facilitado información sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido, por lo que se esperan novedades más cercanas al inicio del encuentro.

Por parte de CD Guadalajara Chivas, tampoco hay datos disponibles sobre jugadoras lesionadas o suspendidas en este momento. La información sobre ambos planteles se actualizará conforme se acerque el partido.

Forma

Toluca llega al partido con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Liga MX Femenil. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante Cruz Azul por 2-1 el 25 de octubre, y también registraron una amplia goleada de 4-0 sobre Necaxa. En total, el equipo anotó ocho goles y recibió nueve en ese período, con la derrota ante Tigres por 7-2 como el dato más negativo de la serie.

Chivas presenta la mejor racha de las dos, con cinco victorias consecutivas en Liga MX Femenil. Su último partido fue un triunfo 1-0 ante Atlante el 26 de octubre, y su victoria más llamativa fue la goleada de 7-0 sobre Necaxa. En los cinco partidos analizados, las Rojiblancos no han perdido ningún encuentro y han encajado únicamente un gol.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 25 de abril de 2026 en la Liga MX Femenil, con Guadalajara como local y el resultado final de 1-1. En los cinco últimos duelos directos, Chivas suma dos victorias, Toluca una, y los dos restantes terminaron en empate. El historial refleja una rivalidad equilibrada con pocos goles de diferencia entre ambos lados.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Toluca ocupa la cuarta posición del Grupo A, una ubicación que la mantiene en la pelea por los puestos de clasificación. Chivas se encuentra segunda en el Grupo B, lo que la sitúa en una posición cómoda para avanzar en el torneo.