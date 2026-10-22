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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Graz-Liebenau Stadium

Cómo ver Sturm Graz vs Marsella en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Sturm Graz vs Marsella se puede ver en directo a través de Claro Sports. Accede a la transmisión en vivo desde su plataforma oficial.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Graz-Liebenau Stadium acoge un duelo de Europa League entre Sturm Graz y Marsella, dos equipos que llegan a este partido desde posiciones muy distintas en la tabla continental y con necesidades diferentes sobre el césped.

Sturm Graz, dirigido por Fabio Ingolitsch, viene de una goleada contundente: un 6-1 ante Grazer AK en la Bundesliga austriaca que devuelve cierta confianza al equipo local tras la derrota por 3-0 ante Bournemouth en la jornada europea anterior. El equipo austriaco ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, aunque sus resultados en Europa siguen siendo su asignatura pendiente.

Marsella, por su parte, atraviesa un momento de altibajos bajo las órdenes de Bruno Genesio. La derrota en casa ante el Olympiacos en la Europa League —0-1 gracias a un gol de Santiago Hezze antes del descanso— dejó al equipo francés sin puntos en el torneo continental. La falta de contundencia en el último tercio ha sido el problema recurrente del equipo marsellés en Europa.

Sin embargo, el conjunto provenzal llegó a Graz con el impulso de una victoria brillante en Ligue 1: un 5-2 ante el Angers en el que Amine Harit y Amine Gouiri fueron los grandes protagonistas, demostrando que el potencial ofensivo del equipo existe cuando las piezas encajan.

En la tabla de la Europa League, ambos equipos necesitan puntos con urgencia. Un resultado positivo en Austria podría cambiar la dinámica de Marsella en el torneo, mientras que Sturm Graz busca su primera victoria europea de la temporada ante su afición.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Sturm Graz estará dirigido desde el banquillo por Fabio Ingolitsch, aunque por el momento no se dispone de información oficial sobre el once probable ni sobre posibles bajas por lesión o sanción. Se actualizará esta sección con los datos más recientes antes del pitido inicial.

En el bando visitante, Bruno Genesio tomará las decisiones técnicas para Marsella. Al igual que ocurre con el equipo local, no hay datos confirmados sobre la alineación prevista ni sobre jugadores descartados por lesión o suspensión. Cualquier novedad se incorporará a medida que esté disponible.

Forma

Sturm Graz llega con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un contundente 6-1 ante Grazer AK en la Bundesliga, mientras que en Europa cayeron 3-0 frente a Bournemouth. En ese tramo de cinco encuentros, el equipo austriaco anotó doce goles y encajó siete, aunque sus números en competición continental siguen siendo su punto débil.

Marsella presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue la victoria por 5-2 ante el Angers en Ligue 1, un resultado que contrasta con la derrota por 0-1 ante el Olympiacos en la Europa League. En total, el conjunto francés ha marcado diez goles y ha recibido nueve en ese período, con una clara diferencia entre su rendimiento doméstico y el europeo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes entre ambos equipos son escasos y se remontan a la fase de grupos de la Liga de Campeones de la temporada 1999-2000. En aquel entonces, Sturm Graz se impuso 3-2 como local en octubre de 1999, mientras que Marsella había ganado el encuentro de ida por 2-0. El balance histórico está igualado, con una victoria para cada equipo en los dos únicos duelos registrados entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Sturm Graz ocupa el puesto 26 y Marsella el 31. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que convierte este partido en un enfrentamiento directo entre dos conjuntos que necesitan sumar para alejarse de los puestos de eliminación.