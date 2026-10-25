Cómo ver Sevilla vs Osasuna: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Sevilla recibe a Osasuna en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para el conjunto local. Luis García Plaza necesita una reacción de sus jugadores tras una racha que ha generado dudas sobre la solidez del equipo en casa. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 10 26 oct 2026 - 16:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Cómo ver Sevilla vs Osasuna en vivo

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Acerca del encuentro

El Sevilla atraviesa una irregularidad evidente. Los de García Plaza encadenaron tres derrotas en sus últimas cinco jornadas, incluyendo una abultada caída ante el Real Madrid y otra ante el Barcelona, lo que sitúa al equipo en una posición incómoda en la tabla. La presión sobre el técnico y la plantilla es real.

Osasuna llega a Sevilla con sus propias contradicciones. El equipo de Jagoba Arrasate ganó su último partido ante Racing Santander, pero también sufrió una derrota severa ante el Real Betis por 5-2, lo que muestra una cara del equipo que genera inquietud defensiva.

El duelo entre dos equipos de la zona media-baja de la clasificación tiene más peso del que aparenta. Para el Sevilla, sumar en casa es prácticamente una obligación si quiere alejarse de la zona de peligro. Para Osasuna, un punto o tres fuera de casa siempre suma en su cuenta.

Noticias de los equipos y escuadras

El Sevilla de Luis García Plaza afronta el partido con varias bajas en su plantilla. Jon Guridi, Marcao, Giorgi Kochorashvili y Lucas Stassin están descartados por lesión. El once probable del conjunto local parte de Odysseas Vlachodimos bajo palos, con una línea defensiva formada por Kike Salas, Gabriel Suazo, Juan Iglesias y Andres Castrin. En el centro del campo se espera la presencia de Lucien Agoume y Youssouf Fofana, con Felix Correia, Gerard Fernandez y Ruben Vargas por delante, y Robbie Ure como referencia ofensiva.

Osasuna no tiene ninguna suspensión que gestionar, aunque Romain Del Castillo se pierde el partido por lesión. Jagoba Arrasate apunta a un once con Aitor Fernandez en portería, una defensa de cuatro con Flavien Boyomo, Valentin Rosier, Alejandro Catena y Abel Bretones, y un centro del campo con Moi Gomez, Jon Moncayola e Iker Munoz. Ante Budimir lidera el ataque junto a Rubén García y Jonathan Dubasin.

Forma

El Sevilla llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-1 ante el Real Madrid, y antes de eso cayeron 3-1 ante el Barcelona. El único punto positivo en ese tramo fue el empate 3-3 ante el Levante y la victoria a domicilio ante el Deportivo de A Coruña. En total, el equipo marcó cinco goles y encajó once en ese período, una cifra defensiva que preocupa.

Osasuna suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas de LaLiga. Su partido más reciente fue un triunfo por 2-0 ante el Racing Santander, aunque también sufrieron una derrota por 5-2 ante el Real Betis. El equipo marcó cuatro goles y encajó nueve en ese tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva similar a la del rival.

Historial de Enfrentamientos Directos

En el historial reciente entre ambos equipos predomina el equilibrio. El último enfrentamiento entre Sevilla y Osasuna tuvo lugar en abril de 2026, cuando Osasuna se impuso 2-1 como local en Primera División. Antes de ese duelo, el Sevilla había ganado 1-0 en casa en noviembre de 2025. En los cinco últimos encuentros entre ambos, cada equipo ha sumado dos victorias y hay un empate, con una diferencia de goles mínima que refleja lo igualado de la serie.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Sevilla ocupa la sexta posición, lo que le sitúa en el bloque de equipos que aspiran a entrar en competición europea. Osasuna está en el undécimo puesto, en tierra de nadie entre la zona europea y los puestos de descenso. El partido tiene implicaciones distintas para cada equipo: el Sevilla busca consolidarse en la parte alta, mientras que Osasuna necesita sumar para no alejarse de la mitad de la tabla.