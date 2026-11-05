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Liga MX Femenil
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Cómo ver Santos Laguna vs Club Tijuana: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Santos Laguna vs Club Tijuana
Santos Laguna
Club Tijuana
Liga MX Femenil

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga MX Femenil entre Santos Laguna y Club Tijuana hoy. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX Femenil - Jornada 14
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Cómo ver Santos Laguna vs Club Tijuana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Santos Laguna y Club Tijuana podrá seguirse en vivo a través de Fox ONE y Tubi. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver el encuentro por televisión y en streaming.

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Santos Laguna y Club Tijuana se miden en un duelo de la Liga MX Femenil con ambos equipos buscando sumar puntos valiosos en sus respectivos grupos del torneo Apertura.

Las Guerreras del Santos llegan a este partido con una forma irregular, alternando victorias con derrotas en las últimas semanas. Su último resultado fue una victoria a domicilio ante Necaxa, lo que les da cierto impulso de cara a este compromiso en casa.

Por su parte, las Xoloitzcuintles de Tijuana atraviesan un momento de altibajos. El tropiezo reciente ante Cruz Azul dejó pendiente una reacción que el equipo fronterizo necesita mostrar para mantenerse competitivo en la tabla.

El historial reciente entre ambas escuadras refleja encuentros cerrados, con empates y resultados que no han definido una clara dominancia de ninguno de los dos lados. Eso añade incertidumbre a un partido que promete ser disputado.

El equipo local tendrá el apoyo de su afición para intentar consolidar su posición en el Grupo A, mientras Tijuana buscará arrancar puntos fuera de casa para escalar en el Grupo B.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, el horario de inicio y las últimas noticias de ambos equipos.

El cuerpo técnico de Santos Laguna no ha reportado lesionadas ni suspendidas de cara a este partido, y no se ha confirmado una alineación probable. La información actualizada se incorporará conforme se acerque el inicio del encuentro.

Club Tijuana tampoco ha dado a conocer bajas por lesión o sanción, ni ha adelantado su once inicial. Cualquier novedad sobre el plantel visitante se reflejará antes del pitazo inicial.

Forma

SLA

SLA - Formulario

PAC
L4-1
PUE
W1-0
TOL
D0-0
LEO
L1-2
NEC
W1-3
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
TIJ

TIJ - Formulario

JUA
L5-1
ATL
W1-0
PUE
D1-1
PUM
D1-1
CAZ
L1-3
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Santos Laguna acumula un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga MX Femenil. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Necaxa, mientras que el tropiezo más abultado del período fue la derrota por 4-1 frente a Pachuca. En total, el equipo lagunero ha anotado siete goles y encajado ocho en esos cinco compromisos, lo que refleja un equipo con capacidad ofensiva pero con trabajo por hacer en defensa.

Club Tijuana presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente llegó ante Cruz Azul por 3-1, y el resultado más negativo del tramo fue la goleada de 5-1 que le propinó FC Juárez. Las Xolas han marcado cinco goles y recibido diez en ese período, lo que evidencia una fase defensiva que ha generado problemas consistentes.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Santos LagunaEmpateClub Tijuana
0
2
3
Liga MX Femenil
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SLA
2
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Club Tijuana
TIJ
2
F
Liga MX Femenil
Club Tijuana badge
Club Tijuana
TIJ
1
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Santos Laguna
SLA
1
F
Liga MX Femenil
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Santos Laguna
SLA
1
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Club Tijuana
TIJ
3
F
Liga MX Femenil
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Club Tijuana
TIJ
1
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Santos Laguna
SLA
0
F
Liga MX Femenil
Club Tijuana badge
Club Tijuana
TIJ
5
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SLA
2
F
6Goles marcados12
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en febrero de 2026, con Santos Laguna como local y resultado de empate 2-2 en la Liga MX Femenil. Revisando los últimos cinco antecedentes, Club Tijuana acumula dos victorias por una de Santos Laguna, con dos empates en el período. Los equipos han marcado un total de 15 goles en esos cinco partidos, con Tijuana anotando nueve y Santos seis.

Clasificación

En el torneo Apertura, Santos Laguna ocupa la sexta posición en el Grupo A, mientras que Club Tijuana se encuentra en el séptimo lugar del Grupo B.

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