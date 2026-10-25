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Primera División - Jornada 10 25 oct 2026 - 13:30 Reale Arena

Cómo ver Real Sociedad vs Levante en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Sociedad y Levante se puede seguir en directo a través de Sky Sports y ESPN Deportes, disponible también vía Fubo. A continuación se detallan las opciones de emisión.

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Real Sociedad recibe a Levante en la Reale Arena de San Sebastián en un partido de Primera División que llega en un momento de buen tono para el equipo local.

El conjunto de Pellegrino Matarazzo atraviesa un período de solidez en ataque. La goleada por 6-0 ante Lillestroem en la Europa League y el triunfo por 5-2 en Málaga en LaLiga son la muestra más reciente de un equipo que genera peligro con regularidad.

Levante llega con la moral alta tras vencer 3-1 al Athletic Club en su último partido de liga. El conjunto visitante ha sumado en cuatro de sus últimos cinco encuentros, aunque sus dos derrotas ante Barcelona y Villarreal revelan cierta fragilidad frente a los rivales de la parte alta de la tabla.

Luis Castro dirige a un Levante que compite con intensidad pero que aún busca la consistencia necesaria para alejarse de la zona media-baja de la clasificación. La visita a San Sebastián representa un examen de nivel para calibrar sus aspiraciones reales esta temporada.

Real Sociedad, por su parte, llega con la única derrota reciente en un amistoso ante el Athletic Club como nota discordante en un tramo de campaña muy positivo. Matarazzo ha encontrado en Takefusa Kubo y Mikel Oyarzabal a dos piezas determinantes en la creación y el gol.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Pellegrino Matarazzo no podrá contar con Luken Beitia ni con Álvaro Odriozola, ambos en la enfermería. El once probable de Real Sociedad sitúa a Alex Remiro bajo palos, con una línea defensiva formada por Hector Fort, Sergio Gómez, Jon Martin y Mamadou Sarr. Carlos Soler y Benat Turrientes apuntalan el centro del campo, con Ander Barrenetxea, Takefusa Kubo y Mikel Oyarzabal acompañando a Orri Oskarsson en ataque.

En el bando visitante, Luis Castro recupera a la mayoría de sus efectivos, aunque Enzo Bardeli no estará disponible por lesión. El once proyectado de Levante coloca a Mathew Ryan en portería, con Aissa Mandi, Ifeanyi Ndukwe, Manuel Sanchez y Jeremy Toljan en defensa, Jon Olasagasti, Oriol Rey y Dani Requena en el mediocampo, y Thiago Fernandez, Roger Brugue e Ivan Romero en ataque.

Forma

Real Sociedad llega al partido con cuatro victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el contundente 6-0 ante Lillestroem en la Europa League, que siguió al triunfo por 5-2 en Málaga. El equipo txuri-urdin ha marcado 16 goles y encajado 7 en ese tramo, lo que refleja una capacidad ofensiva notable aunque con cierta vulnerabilidad defensiva. La única derrota llegó en un amistoso ante el Athletic Club por 1-0.

Levante acumula dos victorias, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. La victoria más reciente fue el 3-1 ante el Athletic Club, mientras que el empate 3-3 ante el Sevilla muestra el potencial anotador del equipo de Castro. Sin embargo, las derrotas ante Villarreal y Barcelona por 3-1 y 4-2 respectivamente evidencian dificultades frente a rivales de mayor exigencia.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos favorece a Real Sociedad. El último enfrentamiento, disputado en la Reale Arena en abril de 2026, terminó con victoria local por 2-0. Antes, en diciembre de 2025, el partido en el estadio de Levante acabó en empate a 1. En los cinco cruces registrados entre ambos conjuntos, Real Sociedad acumula tres victorias, un empate y una derrota, con una ventaja clara en términos de resultados globales.

Clasificación

En la tabla de Primera División, Real Sociedad ocupa la quinta posición, lo que le sitúa en la pelea por los puestos europeos. Levante, decimotercero, necesita sumar para alejarse de una zona de clasificación que no invita a la tranquilidad.