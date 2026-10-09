Cómo ver Real Madrid vs Villarreal: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

El Real Madrid recibe al Villarreal en el Estadio Bernabéu en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para el conjunto blanco. José Mourinho necesita una respuesta de su equipo ante la presión que se ha acumulado en las últimas semanas. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 8 10 oct 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Cómo sintonizar el Real Madrid vs Villarreal

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Acerca del encuentro

Los de Mourinho atraviesan una racha irregular. Tras vencer al Inter de Milán en la Champions League y ganar con claridad ante el Rayo Vallecano, el Madrid cedió puntos ante el Atlético de Madrid y el Real Betis, lo que ha encendido las alarmas en el Bernabéu.

El ambiente interno tampoco ayuda. Se han reportado tensiones en el vestuario, con un altercado físico entre dos jugadores del primer equipo que ha añadido más presión al técnico portugués. Mourinho, por su parte, ha salido públicamente a defender su gestión y a responder a las críticas con su habitual carácter.

Kylian Mbappé, que había regresado a los entrenamientos con el grupo tras sus problemas en la rodilla, finalmente aparece en la lista de bajas para este encuentro. Su ausencia es un golpe significativo para las aspiraciones ofensivas del Madrid.

El Villarreal llega al Bernabéu en una posición cómoda en la tabla, con una victoria reciente ante el Levante que les da confianza. El equipo de Íñigo Pérez ha demostrado ser un rival consistente en las últimas temporadas contra los grandes.

Endrick, el joven delantero brasileño que busca minutos en el Madrid, podría tener protagonismo en este partido. Su situación en el club está siendo seguida de cerca, con informaciones que apuntan a un posible movimiento en enero si no logra regularidad.

Noticias de los equipos y escuadras

En el Real Madrid, Mourinho no podrá contar con Ferland Mendy, Rodrygo, Éder Militão, Federico Valverde ni Kylian Mbappé por lesión, mientras que Dean Huijsen cumple sanción. El once probable apunta a Courtois bajo palos; Konaté, Dumfries, Rüdiger y Cucurella en defensa; Bellingham, Tchouaméni y Camavinga en el centro del campo; y Vinicius Júnior, Arda Güler y Endrick en ataque.

El Villarreal presenta las bajas de Santi Comesaña, Ilias Akhomach y Tajon Buchanan por lesión. Íñigo Pérez alineará previsiblemente a Gulácsi en portería, con Cardona, Navarro, Freeman y Veiga en defensa, y Pepé, Mikautadze, Saliba, Moleiro, Gueye y Ayoze Pérez completando el equipo.

Forma

El Real Madrid llega con un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota ante el Atlético de Madrid por 2-1 en liga, aunque antes habían goleado al Rayo Vallecano 4-1 y superado al Inter de Milán 2-1 en la Champions League. En total, los blancos han marcado diez goles y encajado seis en ese tramo.

El Villarreal acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue un triunfo 3-1 ante el Levante, aunque también cayeron ante el Real Betis y el Deportivo de A Coruña. Han anotado diez goles y recibido nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en enero de 2026, con el Villarreal como local y victoria del Real Madrid por 0-2. En los cinco últimos enfrentamientos, el Madrid ha dominado con cuatro victorias frente a una del Villarreal, con el único empate registrado en mayo de 2024 con un llamativo 4-4.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Real Madrid ocupa la cuarta posición, lo que significa que los blancos están obligados a ganar para no perder más terreno en la lucha por los puestos de cabeza. El Villarreal, noveno, llega con la posibilidad de acercarse a los puestos europeos con un buen resultado en el Bernabéu.