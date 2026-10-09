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Cómo ver Real Madrid vs Villarreal: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

Real Madrid vs Villarreal
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Villarreal
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GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Real Madrid y Villarreal. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Real Madrid recibe al Villarreal en el Estadio Bernabéu en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para el conjunto blanco. José Mourinho necesita una respuesta de su equipo ante la presión que se ha acumulado en las últimas semanas. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 8
Estadio Bernabeu

Cómo sintonizar el Real Madrid vs Villarreal

El Real Madrid vs Villarreal puede seguirse en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación.

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Acerca del encuentro

Los de Mourinho atraviesan una racha irregular. Tras vencer al Inter de Milán en la Champions League y ganar con claridad ante el Rayo Vallecano, el Madrid cedió puntos ante el Atlético de Madrid y el Real Betis, lo que ha encendido las alarmas en el Bernabéu.

El ambiente interno tampoco ayuda. Se han reportado tensiones en el vestuario, con un altercado físico entre dos jugadores del primer equipo que ha añadido más presión al técnico portugués. Mourinho, por su parte, ha salido públicamente a defender su gestión y a responder a las críticas con su habitual carácter.

Kylian Mbappé, que había regresado a los entrenamientos con el grupo tras sus problemas en la rodilla, finalmente aparece en la lista de bajas para este encuentro. Su ausencia es un golpe significativo para las aspiraciones ofensivas del Madrid.

El Villarreal llega al Bernabéu en una posición cómoda en la tabla, con una victoria reciente ante el Levante que les da confianza. El equipo de Íñigo Pérez ha demostrado ser un rival consistente en las últimas temporadas contra los grandes.

Endrick, el joven delantero brasileño que busca minutos en el Madrid, podría tener protagonismo en este partido. Su situación en el club está siendo seguida de cerca, con informaciones que apuntan a un posible movimiento en enero si no logra regularidad.

Noticias de los equipos y escuadras

Real Madrid contra Villarreal alineaciones probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Formación
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisI. KonateI. KonateT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldAntonio RüdigerAntonio RüdigerM. CucurellaM. CucurellaJ. BellinghamJ. BellinghamVinicius JuniorVinicius JuniorA. GulerA. GulerA. TchouameniA. TchouameniB. SilvaB. SilvaK. MbappeK. MbappeP. GulacsiP. GulacsiS. CardonaS. CardonaP. NavarroP. NavarroS. MourinoS. MourinoJ. FoythJ. FoythI. AkhomachI. AkhomachS. ComesanaS. ComesanaA. MoleiroA. MoleiroAyoze PérezAyoze PérezP. GueyeP. GueyeG. MikautadzeG. Mikautadze
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Real Madrid

Once inicial

Villarreal

Manager

  • J. Mourinho
  • I. Perez

En el Real Madrid, Mourinho no podrá contar con Ferland Mendy, Rodrygo, Éder Militão, Federico Valverde ni Kylian Mbappé por lesión, mientras que Dean Huijsen cumple sanción. El once probable apunta a Courtois bajo palos; Konaté, Dumfries, Rüdiger y Cucurella en defensa; Bellingham, Tchouaméni y Camavinga en el centro del campo; y Vinicius Júnior, Arda Güler y Endrick en ataque.

El Villarreal presenta las bajas de Santi Comesaña, Ilias Akhomach y Tajon Buchanan por lesión. Íñigo Pérez alineará previsiblemente a Gulácsi en portería, con Cardona, Navarro, Freeman y Veiga en defensa, y Pepé, Mikautadze, Saliba, Moleiro, Gueye y Ayoze Pérez completando el equipo.

Forma

RMA

RMA - Formulario

BET
L1-0
INT
W2-1
RAY
W4-1
ELC
W2-3
ATM
L2-1
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
VIL

VIL - Formulario

COR
L2-3
BVB
L3-2
BET
L1-2
MAL
W1-3
LEV
W3-1
Gol marcado (encajado)
11/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

El Real Madrid llega con un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota ante el Atlético de Madrid por 2-1 en liga, aunque antes habían goleado al Rayo Vallecano 4-1 y superado al Inter de Milán 2-1 en la Champions League. En total, los blancos han marcado diez goles y encajado seis en ese tramo.

El Villarreal acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue un triunfo 3-1 ante el Levante, aunque también cayeron ante el Real Betis y el Deportivo de A Coruña. Han anotado diez goles y recibido nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real MadridEmpateVillarreal
4
1
0
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Primera División
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
F
13Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en enero de 2026, con el Villarreal como local y victoria del Real Madrid por 0-2. En los cinco últimos enfrentamientos, el Madrid ha dominado con cuatro victorias frente a una del Villarreal, con el único empate registrado en mayo de 2024 con un llamativo 4-4.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
12
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
20
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Real Madrid ocupa la cuarta posición, lo que significa que los blancos están obligados a ganar para no perder más terreno en la lucha por los puestos de cabeza. El Villarreal, noveno, llega con la posibilidad de acercarse a los puestos europeos con un buen resultado en el Bernabéu.

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