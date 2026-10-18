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Primera División - Jornada 9 18 oct 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Cómo ver Real Madrid vs Sevilla en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Madrid y Sevilla podrá seguirse a través de los canales listados a continuación. En México y parte de Latinoamérica, Sky Sports ofrece cobertura del encuentro. Para los aficionados que prefieran seguirlo en español desde Estados Unidos, ESPN Deportes es la opción disponible, accesible a través de plataformas como Fubo.

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El Santiago Bernabéu acoge un duelo de Primera División entre Real Madrid y Sevilla, dos equipos que llegan a este partido separados por apenas un puesto en la tabla y con ambiciones europeas muy presentes en sus agendas.

Jose Mourinho dirige a un Real Madrid que atraviesa un buen momento de forma, aunque deberá afrontar el partido con una baja de peso: Vinicius Junior cumple el primero de sus cuatro partidos de suspensión, lo que obliga al técnico portugués a reconfigurar su ataque. Kylian Mbappé y Jude Bellingham, quien acaba de renovar su contrato hasta 2031 consolidándose como referente del vestuario, serán los grandes referentes ofensivos del equipo blanco.

Ada Güler también está llamado a tener protagonismo tras haber firmado su extensión de contrato hasta 2031, despejando así los rumores que lo vinculaban con clubes de la Premier League. El turco apunta a un lugar en el once titular junto a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el centro del campo.

Sevilla, dirigido por Luis García Plaza, llega a Madrid con la necesidad de sumar puntos para no perder contacto con los puestos europeos. Los andaluces han mostrado una cara irregular en las últimas semanas, alternando victorias con derrotas abultadas, y tendrán que prescindir de Isaac Romero por sanción.

El contexto del partido también está marcado por la polémica extradeportiva: el presidente de La Liga, Javier Tebas, enfrenta una posible sanción disciplinaria tras comparar las estrategias de comunicación del Real Madrid con la maquinaria propagandística de la Alemania nazi, lo que ha añadido tensión al ambiente en torno al club blanco.

A continuación encontrarás toda la información para seguir el partido en vivo, incluyendo canales de televisión, opciones de live stream y la hora de inicio oficial.

Noticias del equipo y escuadras

Jose Mourinho no podrá contar con Vinicius Junior, suspendido, ni con Raúl Asencio y Rodrygo, que se encuentran en la enfermería. El once proyectado sitúa a Thibaut Courtois bajo palos, con una defensa formada por Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella y Denzel Dumfries. Jude Bellingham, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Yan Diomandé completarían el centro del campo, con Arda Güler y Kylian Mbappé en el ataque.

Por parte del Sevilla, Luis García Plaza no podrá contar con Miguel Ángel Sierra ni con Marcao por lesión, mientras que Isaac Romero cumple sanción. El once visitante previsto arranca con Odysseas Vlachodimos en portería, una defensa de cuatro con Kike Salas, Andrés Castrín, Gabriel Suazo y Juan Iglesias, y un centro del campo en el que aparecen Rubén Vargas, Félix Correia, Alfon González, Youssouf Fofana y Lucien Agoume, con Robbie Ure como referencia ofensiva.

Forma

El Real Madrid llega al partido con tres victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-4 ante la Roma en la Liga de Campeones, y en Liga acumulan dos victorias consecutivas, incluyendo un 1-0 ante el Villarreal. Su único tropiezo doméstico en este tramo fue la derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid. En total, los blancos han anotado once goles y encajado nueve en estos cinco partidos.

Sevilla presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas en Primera División. El conjunto andaluz empató 3-3 ante el Levante en su partido más reciente, y antes de eso cayó 1-3 ante el Barcelona. Sus victorias ante el Deportivo de A Coruña y el Valencia reflejan una capacidad ofensiva real, aunque la solidez defensiva sigue siendo una asignatura pendiente: ocho goles a favor y ocho en contra en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en mayo de 2026, con el Sevilla como local y el Real Madrid llevándose la victoria por 0-1. En el cruce anterior, celebrado en diciembre de 2025 en el Bernabéu, los blancos se impusieron con claridad por 2-0. Revisando los últimos cinco enfrentamientos en Primera División, el Real Madrid domina la serie con cuatro victorias frente a ninguna del Sevilla, con tan solo un partido sin vencedor en ese período.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Real Madrid ocupa la cuarta posición, mientras que el Sevilla se sitúa inmediatamente detrás en el quinto puesto, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos que se disputan los mismos objetivos en la parte alta de la tabla.