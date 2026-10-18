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Cómo ver Real Madrid vs Sevilla: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Real Madrid vs Sevilla
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Cómo ver el partido de Primera División entre Real Madrid y Sevilla, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 9
Estadio Bernabeu
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Cómo ver Real Madrid vs Sevilla en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Madrid y Sevilla podrá seguirse a través de los canales listados a continuación. En México y parte de Latinoamérica, Sky Sports ofrece cobertura del encuentro. Para los aficionados que prefieran seguirlo en español desde Estados Unidos, ESPN Deportes es la opción disponible, accesible a través de plataformas como Fubo.

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El Santiago Bernabéu acoge un duelo de Primera División entre Real Madrid y Sevilla, dos equipos que llegan a este partido separados por apenas un puesto en la tabla y con ambiciones europeas muy presentes en sus agendas.

Jose Mourinho dirige a un Real Madrid que atraviesa un buen momento de forma, aunque deberá afrontar el partido con una baja de peso: Vinicius Junior cumple el primero de sus cuatro partidos de suspensión, lo que obliga al técnico portugués a reconfigurar su ataque. Kylian Mbappé y Jude Bellingham, quien acaba de renovar su contrato hasta 2031 consolidándose como referente del vestuario, serán los grandes referentes ofensivos del equipo blanco.

Ada Güler también está llamado a tener protagonismo tras haber firmado su extensión de contrato hasta 2031, despejando así los rumores que lo vinculaban con clubes de la Premier League. El turco apunta a un lugar en el once titular junto a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el centro del campo.

Sevilla, dirigido por Luis García Plaza, llega a Madrid con la necesidad de sumar puntos para no perder contacto con los puestos europeos. Los andaluces han mostrado una cara irregular en las últimas semanas, alternando victorias con derrotas abultadas, y tendrán que prescindir de Isaac Romero por sanción.

El contexto del partido también está marcado por la polémica extradeportiva: el presidente de La Liga, Javier Tebas, enfrenta una posible sanción disciplinaria tras comparar las estrategias de comunicación del Real Madrid con la maquinaria propagandística de la Alemania nazi, lo que ha añadido tensión al ambiente en torno al club blanco.

A continuación encontrarás toda la información para seguir el partido en vivo, incluyendo canales de televisión, opciones de live stream y la hora de inicio oficial.

Noticias del equipo y escuadras

Real Madrid contra Sevilla alineaciones probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
page.match.formation.title
Sevilla crest
Sevilla
SEV
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenAntonio RüdigerAntonio RüdigerM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesY. DiomandeY. DiomandeA. GulerA. GulerF. ValverdeF. ValverdeA. TchouameniA. TchouameniJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. MbappeO. VlachodimosO. VlachodimosK. SalasK. SalasA. CastrinA. CastrinG. SuazoG. SuazoJ. IglesiasJ. IglesiasR. VargasR. VargasF. CorreiaF. CorreiaA. GonzalezA. GonzalezY. FofanaY. FofanaL. AgoumeL. Agoumeteam-logoR. Ure
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Sevilla
SEV
4-2-3-1
Real Madrid

Once inicial

Sevilla

Manager

  • J. Mourinho
  • Luis García Plaza

Jose Mourinho no podrá contar con Vinicius Junior, suspendido, ni con Raúl Asencio y Rodrygo, que se encuentran en la enfermería. El once proyectado sitúa a Thibaut Courtois bajo palos, con una defensa formada por Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella y Denzel Dumfries. Jude Bellingham, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Yan Diomandé completarían el centro del campo, con Arda Güler y Kylian Mbappé en el ataque.

Por parte del Sevilla, Luis García Plaza no podrá contar con Miguel Ángel Sierra ni con Marcao por lesión, mientras que Isaac Romero cumple sanción. El once visitante previsto arranca con Odysseas Vlachodimos en portería, una defensa de cuatro con Kike Salas, Andrés Castrín, Gabriel Suazo y Juan Iglesias, y un centro del campo en el que aparecen Rubén Vargas, Félix Correia, Alfon González, Youssouf Fofana y Lucien Agoume, con Robbie Ure como referencia ofensiva.

Forma

RMA

RMA - Formulario

RAY
W4-1
ELC
W2-3
ATM
L2-1
VIL
W1-0
ROM
W3-4
Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SEV

SEV - Formulario

VAL
W1-0
COR
W0-1
BAR
L1-3
AVL
L1-3
LEV
D3-3
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Real Madrid llega al partido con tres victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-4 ante la Roma en la Liga de Campeones, y en Liga acumulan dos victorias consecutivas, incluyendo un 1-0 ante el Villarreal. Su único tropiezo doméstico en este tramo fue la derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid. En total, los blancos han anotado once goles y encajado nueve en estos cinco partidos.

Sevilla presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas en Primera División. El conjunto andaluz empató 3-3 ante el Levante en su partido más reciente, y antes de eso cayó 1-3 ante el Barcelona. Sus victorias ante el Deportivo de A Coruña y el Valencia reflejan una capacidad ofensiva real, aunque la solidez defensiva sigue siendo una asignatura pendiente: ocho goles a favor y ocho en contra en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real MadridEmpateSevilla
5
0
0
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
F
10Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en mayo de 2026, con el Sevilla como local y el Real Madrid llevándose la victoria por 0-1. En el cruce anterior, celebrado en diciembre de 2025 en el Bernabéu, los blancos se impusieron con claridad por 2-0. Revisando los últimos cinco enfrentamientos en Primera División, el Real Madrid domina la serie con cuatro victorias frente a ninguna del Sevilla, con tan solo un partido sin vencedor en ese período.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
W
W
W
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
D
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
W
L
W
W
L
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
D
L
W
W
D
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
W
W
L
W
D
7
AlavésAlavésALA
8323128+411
L
D
L
L
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
723276+19
D
D
D
W
W
10
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
L
W
W
L
11
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
D
W
D
D
D
12
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
L
D
L
L
W
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
L
W
L
D
D
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
D
L
L
W
L
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
L
D
L
L
L
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
D
D
L
L
D
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
W
L
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
L
W
L
20
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Real Madrid ocupa la cuarta posición, mientras que el Sevilla se sitúa inmediatamente detrás en el quinto puesto, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos que se disputan los mismos objetivos en la parte alta de la tabla.

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