Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Primera División - Jornada 2 21 ago 2026 - 15:00 Estadio de La Cartuja

Cómo ver Real Betis vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Betis y Real Sociedad se puede ver en directo a través de ESPN Deportes. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

El Estadio de La Cartuja de Sevilla acoge el encuentro entre Real Betis y Real Sociedad en la Primera División, un duelo entre dos equipos que arrancan la temporada con la necesidad de sumar puntos desde el primer momento.

El conjunto de Manuel Pellegrini llega a este partido con una pretemporada irregular. Los béticos vencieron al Arsenal y al Almería, pero cedieron ante Inter Milán en su último ensayo y firmaron un empate ante Bournemouth, lo que deja sensaciones mixtas antes del estreno liguero.

Antony es uno de los nombres propios en el Benito Villamarín este verano. El extremo brasileño figura en el once proyectado de Pellegrini, aunque su futuro en el club no está del todo despejado, con el Besiktas siguiendo su situación de cerca.

La Real Sociedad, por su parte, afronta el partido con la moral tocada tras una pretemporada muy exigente. El equipo de Pellegrino Matarazzo perdió sus cuatro últimos amistosos, incluida una derrota ante Chelsea en Stamford Bridge, donde cayó 3-1 en el cierre de su gira de verano.

Takefusa Kubo sigue siendo el gran referente creativo txuri-urdin, y su capacidad para desequilibrar será determinante si la Real quiere romper con esa racha negativa en el arranque de Liga.

Con ambos conjuntos instalados en la zona media-baja de la tabla al inicio del campeonato, los tres puntos tienen un valor especial. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Manuel Pellegrini no podrá contar con Abdessamad Ezzalzouli, Diego Conde, Giovani Lo Celso ni Héctor Bellerín por lesión. El técnico chileno apunta a un once con Álvaro Vallés bajo palos, una línea defensiva formada por Francisco García, Marc Bartra, Ángel Ortiz y Natan, y un centro del campo con Marc Roca y Facundo Bernal. Rodrigo Riquelme, Pablo Fornals y Antony acompañarían a Juan Hernández en el tramo ofensivo.

En el bando visitante, Pellegrino Matarazzo tiene las bajas de Álvaro Odriozola y Gonçalo Guedes. El XI proyectado sitúa a Alex Remiro en portería, con Sergio Gómez, Igor Zubeldia, Jon Aramburu y Jon Martín en defensa, mientras que Ander Barrenetxea, Yangel Herrera, Luka Sucic y Carlos Soler formarían el bloque intermedio, con Takefusa Kubo y Orri Oskarsson como referentes arriba. Se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Forma

El Real Betis llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco amistosos. Su mejor resultado fue el contundente 4-0 ante el Lyon a finales de julio, y también sumaron triunfos ante Arsenal y Almería. Sin embargo, el equipo no pudo mantener esa línea y cayó 1-0 ante el Inter de Milán en su último ensayo, con un empate 2-2 ante el Bournemouth en medio de esa secuencia. En total, los béticos marcaron nueve goles y encajaron cuatro en esos cinco partidos.

La Real Sociedad presenta un panorama bien distinto: cuatro derrotas y una sola victoria en sus últimos cinco encuentros de pretemporada. El único triunfo llegó ante el Aston Villa, con un 2-4 a finales de julio. Desde entonces, el equipo perdió dos veces ante el FC Colonia y cayó ante el Toulouse y el Chelsea, concediendo diez goles y anotando solo seis. La derrota más reciente fue el 3-1 ante los londinenses en Stamford Bridge.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó en empate, con un 2-2 en San Sebastián en mayo de 2026 en Primera División. En los cinco últimos cruces, el Real Betis acumula dos victorias, con resultados de 3-1 y 3-0 en partidos disputados como local, mientras que la Real Sociedad se impuso en dos ocasiones, incluido un 2-0 en Anoeta en diciembre de 2024. El balance de goles en esos cinco partidos refleja un ligero dominio bético en términos de producción ofensiva.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Real Betis ocupa la decimotercera posición y la Real Sociedad se encuentra en el puesto quince al inicio de la temporada.