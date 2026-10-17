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Primera División - Jornada 9 17 oct 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

Cómo ver Real Betis vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Betis y Barcelona se puede seguir en directo a través de Sky Sports y ESPN Deportes. A continuación se detallan las opciones de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio de La Cartuja de Sevilla acoge este fin de semana un duelo de Primera División entre Real Betis y Barcelona, dos de los equipos más en forma del campeonato en este arranque de temporada.

Manuel Pellegrini llega a este partido con la moral por las nubes tras una semana histórica para el club verdiblanco. El conjunto sevillano selló una dramática victoria 3-2 ante el FC Porto en la Champions League gracias a un penalti tardío de Isco, su capitán, logrando su primer triunfo europeo en casa en más de veinte años.

La racha de Betis en liga también es sólida. Antes de esa noche europea, el equipo de Pellegrini había goleado 5-2 al Osasuna en LaLiga, una muestra del potente ataque que han construido esta temporada.

Barcelona, por su parte, llega a Sevilla como líder de Primera División y con paso perfecto en la Champions League. El equipo de Hansi Flick venció 4-1 al Galatasaray en Estambul en su última salida europea, con Lamine Yamal como protagonista absoluto gracias a una asistencia de rabona que desató el debate entre sus propios compañeros.

Rodri, pieza fundamental en el centro del campo azulgrana, fue el primero en bajar los pies a la tierra tras el partido en Turquía. El centrocampista reconoció que el equipo tiene margen de mejora defensiva, especialmente en la gestión del ritmo cuando van por delante en el marcador.

Betis y Barcelona llegan a este partido separados por la clasificación, pero con argumentos propios para competir. El liderazgo del visitante choca con la ambición renovada de un Betis que ha redescubierto su mejor versión en el Cartuja.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, la hora de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando local, Manuel Pellegrini no podrá contar con Junior Firpo por lesión. El once probable del Betis contempla a Álvaro Vallés bajo palos, con Héctor Bellerín, Diego Llorente, Francisco García y Natan en defensa, Pablo Fornals, Marc Roca e Isco en el centro del campo, y Rodrigo Riquelme, Abdessamad Ezzalzouli y Juan Hernández en ataque.

Barcelona afronta el desplazamiento a Sevilla con varias bajas en el apartado físico. Roony Bardghji, Frenkie de Jong y Raphinha figuran como lesionados en la convocatoria de Hansi Flick, quien proyecta un once con Joan García en portería, Jules Koundé, Xavi Espart, Gerard Martín y Eric García en la línea defensiva, Rodri, Anthony Gordon y Dani Olmo en el centro, y Lamine Yamal, Gavi y Gabriel Jesús en ataque.

Forma

Real Betis llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la victoria 3-2 ante el FC Porto en la Champions League, y antes de eso golearon 5-2 al Osasuna en LaLiga. En el conjunto de esos cinco partidos, el equipo de Pellegrini ha anotado doce goles y encajado ocho.

Barcelona presenta un registro de cinco victorias consecutivas en sus últimas cinco salidas. El triunfo 4-1 ante el Galatasaray en Champions es el más reciente, precedido de un 3-0 ante el Getafe en liga. El conjunto azulgrana ha marcado diecinueve goles y solo ha concedido nueve en ese período, una muestra de su solidez ofensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de mayo de 2026 en Primera División, con Barcelona imponiéndose 3-1 como local. En los últimos cinco duelos directos, Barcelona acumula tres victorias, Betis una, y hay un empate, con encuentros en los que el marcador ha tendido a ser amplio en ambas direcciones. El historial reciente sitúa a Barcelona como favorito, aunque Betis logró ganar en el Villamarín en diciembre de 2025 con un contundente 3-5.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, Barcelona ocupa el primer puesto mientras que Real Betis se sitúa en la tercera posición. El partido tiene, por tanto, el peso de un duelo entre el líder y uno de sus perseguidores más directos en la tabla.