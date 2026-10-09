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Cómo ver Rayo Vallecano vs Athletic Club: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

Rayo Vallecano vs Athletic Club
Rayo Vallecano
Athletic Club
Primera División

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Rayo Vallecano y Athletic Club. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Rayo Vallecano recibe a Athletic Club en el Campo de Futbol de Vallecas en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos situados en la zona media de la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 8
Campo de Futbol de Vallecas

Cómo sintonizar el Rayo Vallecano vs Athletic Club

El partido entre Rayo Vallecano y Athletic Club se puede ver en directo a través de Sky Sports y ESPN Deportes.

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Acerca del encuentro

Benat San Jose dirige a un Rayo que llega con resultados irregulares, alternando victorias ante rivales directos con derrotas pesadas frente a los grandes del campeonato. El conjunto vallecano necesita sumar para alejarse de posiciones incómodas y consolidarse en la primera mitad de la clasificación.

Edin Terzic, por su parte, lleva a un Athletic Club que ha mostrado su mejor versión fuera de casa esta temporada. Los bilbaínos vienen de una racha positiva que incluye una victoria ante el Atlético de Madrid y mantienen intactas sus aspiraciones europeas.

El equipo vasco, fiel a su política de fichajes exclusivamente vascos, presenta una plantilla cohesionada que conoce bien sus recursos. La baja de varios jugadores importantes, sin embargo, obliga a Terzic a ajustar su once habitual.

Este choque entre el duodécimo y el décimo clasificado tiene el peso suficiente para mover la tabla en ambas direcciones.

Noticias de los equipos y escuadras

Rayo Vallecano contra Athletic Club alineaciones probables

4-2-3-1
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Formación
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
4-2-3-1
E. AuderoE. Auderoteam-logoM. SadickF. LejeuneF. LejeuneA. RatiuA. RatiuA. PedrosaA. PedrosaP. CissP. CissI. PalazonI. PalazonÁlvaro GarcíaÁlvaro GarcíaJ. de FrutosJ. de FrutosUnai LópezUnai LópezS. CamelloS. CamelloUnai SimónUnai SimónY. BerchicheY. BerchicheJ. AresoJ. AresoA. ParedesA. ParedesA. LaporteA. LaporteM. JauregizarM. JauregizarP. CanalesP. CanalesIñigo Ruiz de GalarretaIñigo Ruiz de GalarretaR. NavarroR. NavarroA. BerenguerA. BerenguerI. WilliamsI. Williams
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
4-2-3-1
Rayo Vallecano

Once inicial

Athletic Club

Manager

  • B. San Jose
  • E. Terzic

Benat San Jose no podrá contar con una lista considerable de bajas en el Rayo Vallecano: Augusto Batalla, Randy Nteka, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd, Isi Palazon, Adria Pedrosa e Ivan Balliu están todos descartados por lesión. El once probable que maneja el técnico incluye a Emil Audero bajo palos, con una defensa formada por Mujaid Sadick, Florian Lejeune, Andrei Ratiu y Giorgi Tsitaishvili, y una línea de medios con Oscar Valentin, Pathe Ciss y Unai López, apoyados por Jorge de Frutos, Sergio Camello y Álvaro García.

Edin Terzic tampoco llega al partido con todos sus efectivos. Unai Eguiluz, Daniel Vivian, Gorka Guruzeta y Nico Williams son bajas por lesión para el Athletic Club. El técnico prevé alinear a Unai Simón en portería, con una defensa de cuatro compuesta por Yuri Berchiche, Johaneko Louis-Jean, Aitor Paredes y Aymeric Laporte, y un centro del campo con Mikel Jauregizar, Oihan Sancet e Iñigo Ruiz de Galarreta, con Robert Navarro, Alex Berenguer e Inaki Williams en ataque.

Forma

RAY

RAY - Formulario

BAR
L5-2
SAN
W3-2
RMA
L4-1
ESP
W2-1
OSA
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
ATH

ATH - Formulario

CEL
W0-2
ATM
W3-0
ELC
D1-1
ALA
D0-0
RSO
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/1
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Rayo Vallecano llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 ante Osasuna, y antes de eso sumó una victoria 2-1 frente al Espanyol. Las derrotas ante el Real Madrid por 4-1 y ante el Barcelona por 5-2 enmarcan una trayectoria irregular, con 11 goles encajados en esos cinco partidos frente a 9 marcados.

Athletic Club presenta tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Los bilbaínos vienen de ganar 1-0 al Real Sociedad en un amistoso el 2 de octubre, y su mejor resultado reciente fue el triunfo 3-0 ante el Atlético de Madrid en Primera División. Los empates sin goles ante el Alavés y 1-1 ante el Elche muestran que el equipo también ha cedido puntos, aunque su solidez defensiva en los partidos de liga es notable.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Rayo VallecanoEmpateAthletic Club
0
1
4
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
F
Primera División
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
2
F
Primera División
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
1
F
3Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos en Primera División terminó 1-1 en el Campo de Futbol de Vallecas el 28 de febrero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos, Athletic Club acumula tres victorias por una del Rayo Vallecano, con un empate. El conjunto bilbaíno ha ganado en todas sus visitas a Vallecas en los últimos años, con resultados de 1-2 en diciembre de 2024 y 0-1 en mayo de ese mismo año.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
12
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
15
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
20
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, Rayo Vallecano ocupa la duodécima posición y Athletic Club la décima, lo que sitúa a ambos equipos en una zona media de la tabla donde cada punto puede marcar la diferencia entre mirar hacia arriba o hacia abajo.

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