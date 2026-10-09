Cómo ver Rayo Vallecano vs Athletic Club: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

Rayo Vallecano recibe a Athletic Club en el Campo de Futbol de Vallecas en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos situados en la zona media de la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 8 10 oct 2026 - 08:00 Campo de Futbol de Vallecas

Cómo sintonizar el Rayo Vallecano vs Athletic Club

El partido entre Rayo Vallecano y Athletic Club se puede ver en directo a través de Sky Sports y ESPN Deportes.

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Acerca del encuentro

Benat San Jose dirige a un Rayo que llega con resultados irregulares, alternando victorias ante rivales directos con derrotas pesadas frente a los grandes del campeonato. El conjunto vallecano necesita sumar para alejarse de posiciones incómodas y consolidarse en la primera mitad de la clasificación.

Edin Terzic, por su parte, lleva a un Athletic Club que ha mostrado su mejor versión fuera de casa esta temporada. Los bilbaínos vienen de una racha positiva que incluye una victoria ante el Atlético de Madrid y mantienen intactas sus aspiraciones europeas.

El equipo vasco, fiel a su política de fichajes exclusivamente vascos, presenta una plantilla cohesionada que conoce bien sus recursos. La baja de varios jugadores importantes, sin embargo, obliga a Terzic a ajustar su once habitual.

Este choque entre el duodécimo y el décimo clasificado tiene el peso suficiente para mover la tabla en ambas direcciones.

Noticias de los equipos y escuadras

Benat San Jose no podrá contar con una lista considerable de bajas en el Rayo Vallecano: Augusto Batalla, Randy Nteka, Luiz Felipe, Jozhua Vertrouwd, Isi Palazon, Adria Pedrosa e Ivan Balliu están todos descartados por lesión. El once probable que maneja el técnico incluye a Emil Audero bajo palos, con una defensa formada por Mujaid Sadick, Florian Lejeune, Andrei Ratiu y Giorgi Tsitaishvili, y una línea de medios con Oscar Valentin, Pathe Ciss y Unai López, apoyados por Jorge de Frutos, Sergio Camello y Álvaro García.

Edin Terzic tampoco llega al partido con todos sus efectivos. Unai Eguiluz, Daniel Vivian, Gorka Guruzeta y Nico Williams son bajas por lesión para el Athletic Club. El técnico prevé alinear a Unai Simón en portería, con una defensa de cuatro compuesta por Yuri Berchiche, Johaneko Louis-Jean, Aitor Paredes y Aymeric Laporte, y un centro del campo con Mikel Jauregizar, Oihan Sancet e Iñigo Ruiz de Galarreta, con Robert Navarro, Alex Berenguer e Inaki Williams en ataque.

Forma

El Rayo Vallecano llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 ante Osasuna, y antes de eso sumó una victoria 2-1 frente al Espanyol. Las derrotas ante el Real Madrid por 4-1 y ante el Barcelona por 5-2 enmarcan una trayectoria irregular, con 11 goles encajados en esos cinco partidos frente a 9 marcados.

Athletic Club presenta tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Los bilbaínos vienen de ganar 1-0 al Real Sociedad en un amistoso el 2 de octubre, y su mejor resultado reciente fue el triunfo 3-0 ante el Atlético de Madrid en Primera División. Los empates sin goles ante el Alavés y 1-1 ante el Elche muestran que el equipo también ha cedido puntos, aunque su solidez defensiva en los partidos de liga es notable.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en Primera División terminó 1-1 en el Campo de Futbol de Vallecas el 28 de febrero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos, Athletic Club acumula tres victorias por una del Rayo Vallecano, con un empate. El conjunto bilbaíno ha ganado en todas sus visitas a Vallecas en los últimos años, con resultados de 1-2 en diciembre de 2024 y 0-1 en mayo de ese mismo año.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, Rayo Vallecano ocupa la duodécima posición y Athletic Club la décima, lo que sitúa a ambos equipos en una zona media de la tabla donde cada punto puede marcar la diferencia entre mirar hacia arriba o hacia abajo.