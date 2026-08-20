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Primera División - Jornada 2 20 ago 2026 - 15:00 Campo de Futbol de Vallecas

Cómo ver Rayo Vallecano vs Alavés en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Rayo Vallecano y Alavés se puede seguir en directo a través de ESPN Deportes. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles para no perderte el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Rayo Vallecano recibe al Alavés en el Campo de Fútbol de Vallecas en la segunda jornada de Primera División, con ambos equipos llegando con sensaciones muy distintas tras el arranque liguero.

El conjunto franjirrojo cayó ante el Sevilla en su debut y afronta este choque desde una posición delicada. El verano no ha sido sencillo para Bénat San José: el club perdió a Nobel Mendy, que se marchó al Hull City, y a Pep Chavarria, quien fichó por el Chelsea de Xabi Alonso como sustituto de Marc Cucurella. Dos bajas de peso que han reconfigurado la plantilla antes de que la competición echara a andar.

El Alavés, por su parte, llega con el ánimo por las nubes. Los de Quique Sánchez Flores golearon al Getafe por 3-0 en la primera jornada y se presentan en Vallecas como líderes de la clasificación, con una pretemporada que apuntaba buenas maneras.

El equipo vitoriano encadena cuatro victorias consecutivas entre partidos amistosos y el estreno liguero, lo que le otorga una confianza notable de cara a este desplazamiento a la capital.

Para el Rayo, la presión es evidente. Jugar en casa ante su afición tras una derrota inicial y con el equipo en plena reconstrucción convierte este partido en una prueba de carácter para el técnico vasco y sus jugadores.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En el Rayo Vallecano, Bénat San José no podrá contar con Luiz Felipe, que se encuentra en la enfermería. No hay suspendidos, y el técnico apunta a un once con Augusto Batalla bajo palos, una defensa formada por Balliu, Ratiu, Ciss y Lejeune, y una línea de medios y ataque en la que entrarían Isi Palazón, Jorge de Frutos, Óscar Valentín, Álvaro García, Unai López y Randy Nteka.

En el bando visitante, Quique Sánchez Flores tiene la baja de Tomás Mendes por lesión, sin sancionados en la convocatoria. El once proyectado sitúa a Antonio Sivera en portería, con Koski, Tenaglia, Jonny Otto, Denis Suárez, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Rebbach, Ángel Pérez, Mariano Díaz y Antonio Martínez completando el equipo. Se añadirá cualquier novedad relevante conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

El Rayo Vallecano llega con un balance de una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo madrileño cayó ante el Sevilla por 2-1 en el estreno liguero y también cedió ante Ipswich por 3-0 en un amistoso de pretemporada. Su única victoria en este período fue frente al Charleroi por 2-3. En total, el Rayo ha marcado siete goles y encajado nueve en estos cinco encuentros.

El Alavés presenta un estado de forma muy superior: cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos. El 3-0 ante el Getafe en la jornada inaugural fue el resultado más reciente, mientras que antes ya habían superado al Castellón por el mismo marcador en pretemporada. En el global de estos cinco encuentros, los vitorianos han anotado seis goles y solo han encajado dos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 23 de mayo de 2026 en Primera División, con el Alavés como local y el Rayo Vallecano llevándose los tres puntos por 1-2. En los últimos cinco duelos, el Rayo acumula tres victorias por una del Alavés, con un triunfo adicional del conjunto vitoriano en Copa del Rey en enero de 2026 por 2-0. El Rayo ha marcado siete goles en estos cinco partidos y ha encajado cuatro.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Alavés ocupa el primer puesto, mientras que el Rayo Vallecano se encuentra en la posición 18.