Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 2 Estadio Miguel Hidalgo

Cómo ver Pachuca vs Querétaro FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Pachuca y Querétaro FC se puede ver en vivo a través de Fox ONE. A continuación se detallan las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Pachuca recibe a Querétaro FC en el Estadio Miguel Hidalgo en un duelo de Liga MX correspondiente al Apertura 2026. Los Tuzos juegan en casa con la intención de consolidar su posición en la tabla, mientras que los Gallos Blancos llegan desde el otro extremo de la clasificación buscando sumar puntos.

Pachuca atraviesa un buen momento. El equipo de Benjamín Mora lleva cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos de liga, con resultados convincentes frente a Pumas y Toluca. La solidez defensiva ha sido una de sus señas de identidad en este arranque de torneo.

Querétaro FC, dirigido por Esteban González, llega con un balance más irregular. Los Gallos perdieron su partido más reciente ante CF América y acumulan una sola victoria en sus últimas cinco salidas, aunque mostraron capacidad para competir ante rivales de mayor envergadura como Cruz Azul.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente a Pachuca. Los Tuzos no han perdido en sus últimos tres enfrentamientos directos y llegan a este partido con la ventaja de jugar en su propio estadio.

Con Pachuca cuarto en la tabla del Apertura y Querétaro en el puesto 15, la diferencia de rendimiento entre ambos planteles se refleja en la clasificación. Los locales parten como favoritos, pero los Gallos tienen margen para sorprender si replican su mejor nivel.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, el canal de televisión que lo transmite y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En el equipo local, Benjamín Mora dirige a Pachuca sin que se hayan reportado bajas por lesión o suspensión en el plantel. No hay una alineación probable confirmada de momento, y se actualizará la información conforme se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Esteban González prepara a Querétaro FC también sin novedades negativas registradas en cuanto a lesiones o sanciones. Al igual que en el caso del equipo local, la alineación titular se dará a conocer próxima al pitido inicial.

Forma

Pachuca llega al partido con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante Pumas el 18 de julio. Los Tuzos también vencieron a Toluca en dos ocasiones, con marcadores de 2-0 y 1-0, lo que refleja una racha de buen rendimiento. En total, el equipo ha marcado siete goles y encajado uno en ese período.

Querétaro FC suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco jornadas. La derrota más reciente llegó el 19 de julio ante CF América por 1-0. Entre los resultados positivos destaca la victoria por 3-1 frente a Necaxa, aunque los Gallos también cedieron puntos ante Cruz Azul y Mazatlán en sendos empates a uno.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un empate sin goles el 1 de febrero de 2026, con Querétaro como local en Liga MX. Antes de ese resultado, Pachuca venció a los Gallos por 2-0 como local en septiembre de 2025. Revisando los últimos cinco precedentes, Pachuca acumula tres victorias por ninguna de Querétaro, con un empate y un triunfo visitante de los Gallos en marzo de 2024.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Pachuca ocupa la cuarta posición, mientras que Querétaro FC se sitúa en el puesto 15.