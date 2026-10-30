Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX Femenil - Jornada 13 30 oct 2026 - 23:10

Cómo ver Monterrey vs Pumas UNAM en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Monterrey y Pumas UNAM se podrá seguir en vivo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en línea.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Monterrey recibe a Pumas UNAM en un partido de la Liga MX Femenil que tiene implicaciones directas para ambos clubes en sus respectivos grupos del Apertura.

Las Rayadas llegan al encuentro como el equipo más en forma del certamen. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un contundente 10-0 ante Necaxa, han consolidado su posición en la cima del Grupo A y las convierten en las favoritas claras de la tarde.

Pumas, por su parte, atraviesa un momento más irregular. Las universitarias suman dos empates en sus últimas dos salidas y necesitan sumar de a tres para no comprometer su clasificación desde el Grupo B.

El historial reciente entre ambas escuadras añade una capa de interés al duelo. Monterrey ganó el último enfrentamiento entre ellas y buscará ratificar esa superioridad en casa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Por el momento no se dispone de información oficial sobre el once probable, lesionadas o suspendidas del conjunto de Monterrey, por lo que estos datos se actualizarán conforme se acerque el inicio del partido.

Tampoco hay novedades confirmadas sobre el estado del plantel de Pumas UNAM. La información sobre bajas o alineaciones se añadirá en cuanto esté disponible.

Forma

Monterrey llega al partido con un registro de cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros de Liga MX Femenil. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Tigres el 26 de octubre, que frenó una racha de tres triunfos consecutivos. El más llamativo de esos tres fue la goleada 10-0 sobre Necaxa en septiembre. En total, las Rayadas anotaron 18 goles y recibieron cinco en ese tramo de cinco partidos.

Pumas UNAM acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. El equipo más reciente que las detuvo fue Club Tijuana, con un empate 1-1 el 24 de octubre. Su única derrota en ese periodo llegó ante Tigres por 3-1. Las universitarias marcaron cinco goles y encajaron cuatro en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 2 de abril de 2026 en la Liga MX Femenil, con Monterrey como local y victoria 3-0 sobre Pumas UNAM. En los cinco partidos más recientes entre ellas, Monterrey ha ganado tres, Pumas uno y uno terminó en victoria para las universitarias cuando recibieron en casa, con un marcador de 4-0 en julio de 2025. Las Rayadas han mostrado solidez especialmente cuando juegan como locales en este historial.

Clasificación

Monterrey ocupa el primer lugar del Grupo A del Apertura, lo que las sitúa en una posición privilegiada para sellar su clasificación a la siguiente ronda. Pumas UNAM se encuentra en el cuarto puesto del Grupo B, una posición que las mantiene en la pelea por avanzar, pero sin margen para dejar escapar puntos.