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Cómo ver Monterrey vs Pumas UNAM: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Monterrey vs Pumas UNAM
Monterrey
Pumas UNAM
Liga MX Femenil

Cómo ver el partido de Liga MX Femenil entre Monterrey y Pumas UNAM, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX Femenil - Jornada 13
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Cómo ver Monterrey vs Pumas UNAM en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Monterrey y Pumas UNAM se podrá seguir en vivo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en línea.

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Monterrey recibe a Pumas UNAM en un partido de la Liga MX Femenil que tiene implicaciones directas para ambos clubes en sus respectivos grupos del Apertura.

Las Rayadas llegan al encuentro como el equipo más en forma del certamen. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un contundente 10-0 ante Necaxa, han consolidado su posición en la cima del Grupo A y las convierten en las favoritas claras de la tarde.

Pumas, por su parte, atraviesa un momento más irregular. Las universitarias suman dos empates en sus últimas dos salidas y necesitan sumar de a tres para no comprometer su clasificación desde el Grupo B.

El historial reciente entre ambas escuadras añade una capa de interés al duelo. Monterrey ganó el último enfrentamiento entre ellas y buscará ratificar esa superioridad en casa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Por el momento no se dispone de información oficial sobre el once probable, lesionadas o suspendidas del conjunto de Monterrey, por lo que estos datos se actualizarán conforme se acerque el inicio del partido.

Tampoco hay novedades confirmadas sobre el estado del plantel de Pumas UNAM. La información sobre bajas o alineaciones se añadirá en cuanto esté disponible.

Forma

MON

MON - Formulario

NEC
W10-0
PUE
W1-2
AME
W4-3
CAZ
W1-0
TIG
D2-2
Gol marcado (encajado)
19/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
PUM

PUM - Formulario

PUE
W2-0
ATL
D0-0
TIG
L1-3
ATL
W1-0
TIJ
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Monterrey llega al partido con un registro de cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros de Liga MX Femenil. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Tigres el 26 de octubre, que frenó una racha de tres triunfos consecutivos. El más llamativo de esos tres fue la goleada 10-0 sobre Necaxa en septiembre. En total, las Rayadas anotaron 18 goles y recibieron cinco en ese tramo de cinco partidos.

Pumas UNAM acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimas cinco presentaciones. El equipo más reciente que las detuvo fue Club Tijuana, con un empate 1-1 el 24 de octubre. Su única derrota en ese periodo llegó ante Tigres por 3-1. Las universitarias marcaron cinco goles y encajaron cuatro en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

MonterreyEmpatePumas UNAM
4
0
1
Liga MX Femenil
Monterrey badge
Monterrey
MON
3
Pumas UNAM badge
Pumas UNAM
PUM
0
F
Liga MX Femenil
Pumas UNAM badge
Pumas UNAM
PUM
4
Monterrey badge
Monterrey
MON
0
F
Liga MX Femenil
Monterrey badge
Monterrey
MON
2
Pumas UNAM badge
Pumas UNAM
PUM
1
F
Liga MX Femenil
Pumas UNAM badge
Pumas UNAM
PUM
1
Monterrey badge
Monterrey
MON
2
F
Liga MX Femenil
Monterrey badge
Monterrey
MON
1
Pumas UNAM badge
Pumas UNAM
PUM
0
F
8Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar el 2 de abril de 2026 en la Liga MX Femenil, con Monterrey como local y victoria 3-0 sobre Pumas UNAM. En los cinco partidos más recientes entre ellas, Monterrey ha ganado tres, Pumas uno y uno terminó en victoria para las universitarias cuando recibieron en casa, con un marcador de 4-0 en julio de 2025. Las Rayadas han mostrado solidez especialmente cuando juegan como locales en este historial.

Clasificación

Monterrey ocupa el primer lugar del Grupo A del Apertura, lo que las sitúa en una posición privilegiada para sellar su clasificación a la siguiente ronda. Pumas UNAM se encuentra en el cuarto puesto del Grupo B, una posición que las mantiene en la pelea por avanzar, pero sin margen para dejar escapar puntos.

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