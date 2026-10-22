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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Stadion Z'dezele

Cómo ver MIK CM Celje vs Salzburgo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre MIK CM Celje y Salzburgo se puede ver en directo a través de Claro Sports. Consulta las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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MIK CM Celje recibe al Salzburgo en el Stadion Z'dezele de Celje en un partido de la Europa League que llega en un momento complicado para ambos conjuntos en la clasificación continental.

Celje, dirigido por Zoran Zejlkovic, atraviesa una fase irregular en Europa. Los eslovenos cayeron 3-0 ante Omonia Nicosia en su último compromiso europeo y acumulan un registro que los sitúa en la zona baja de la tabla de la Europa League, donde la necesidad de sumar es urgente.

El Salzburgo llega a este partido con la moral tocada tras encajar una derrota por 0-4 ante el AC Milán en la jornada anterior de la competición. El conjunto austriaco de Danny Roehl sabe que un tropiezo más podría comprometer seriamente sus opciones de avanzar en el torneo.

En el plano doméstico, los de Roehl vienen de una victoria convincente por 3-0 ante el Altach en la Bundesliga austriaca, lo que les da algo de confianza antes de medirse a los locales. Celje, por su parte, firmó un empate sin goles ante el Maribor en la Prva Liga en su último partido liguero.

Se trata de un duelo entre dos equipos que necesitan puntos para mantenerse vivos en Europa. La ventaja de jugar en casa puede ser determinante para un Celje que buscará aprovechar el apoyo de su afición para frenar la sangría de resultados en el continente.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a Celje, el técnico Zoran Zejlkovic no ha facilitado convocatoria oficial ni información sobre bajas o sanciones de cara a este partido. Se añadirán novedades conforme se acerque el momento del pitido inicial.

El Salzburgo de Danny Roehl tampoco ha confirmado su alineación probable ni ha reportado lesiones o suspensiones. La información del equipo visitante se actualizará antes del inicio del encuentro.

Forma

Celje suma en sus últimos cinco partidos un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Maribor en la Prva Liga, mientras que antes cayeron 3-0 ante Omonia Nicosia en la Europa League. Su única victoria en este periodo llegó ante el Aluminij por 1-0 en liga. En total, los eslovenos han marcado un gol y encajado tres en esos cinco compromisos.

El Salzburgo presenta dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los austriacos golearon al Altach por 3-0 en su último partido de la Bundesliga, pero antes sufrieron una dura derrota por 0-4 ante el AC Milán en la Europa League. También firmaron un empate sin goles ante el Grazer AK. En conjunto, el equipo de Roehl ha anotado cuatro goles y recibido seis en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles de enfrentamientos anteriores entre MIK CM Celje y Salzburgo.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Celje ocupa la posición 35 y el Salzburgo la 21, lo que sitúa a ambos equipos en la mitad baja de la clasificación y convierte este partido en un duelo directo por alejarse de los puestos de eliminación.