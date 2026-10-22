¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Europa League
team-logoMIK CM Celje
Stadion Z'dezele
team-logoSalzburgo
¡Mira aquí! Claro Sports
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver MIK CM Celje vs Salzburgo: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

MIK CM Celje vs Salzburgo
MIK CM Celje
Salzburgo
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre MIK CM Celje y Salzburgo, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Europa League - Jornada 3
Stadion Z'dezele
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver MIK CM Celje vs Salzburgo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre MIK CM Celje y Salzburgo se puede ver en directo a través de Claro Sports. Consulta las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Claro Sports

Claro Sports

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

MIK CM Celje recibe al Salzburgo en el Stadion Z'dezele de Celje en un partido de la Europa League que llega en un momento complicado para ambos conjuntos en la clasificación continental.

Celje, dirigido por Zoran Zejlkovic, atraviesa una fase irregular en Europa. Los eslovenos cayeron 3-0 ante Omonia Nicosia en su último compromiso europeo y acumulan un registro que los sitúa en la zona baja de la tabla de la Europa League, donde la necesidad de sumar es urgente.

El Salzburgo llega a este partido con la moral tocada tras encajar una derrota por 0-4 ante el AC Milán en la jornada anterior de la competición. El conjunto austriaco de Danny Roehl sabe que un tropiezo más podría comprometer seriamente sus opciones de avanzar en el torneo.

En el plano doméstico, los de Roehl vienen de una victoria convincente por 3-0 ante el Altach en la Bundesliga austriaca, lo que les da algo de confianza antes de medirse a los locales. Celje, por su parte, firmó un empate sin goles ante el Maribor en la Prva Liga en su último partido liguero.

Se trata de un duelo entre dos equipos que necesitan puntos para mantenerse vivos en Europa. La ventaja de jugar en casa puede ser determinante para un Celje que buscará aprovechar el apoyo de su afición para frenar la sangría de resultados en el continente.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

MIK CM Celje contra Salzburgo alineaciones probables

Manager

  • Zoran Zejlkovic

En cuanto a Celje, el técnico Zoran Zejlkovic no ha facilitado convocatoria oficial ni información sobre bajas o sanciones de cara a este partido. Se añadirán novedades conforme se acerque el momento del pitido inicial.

El Salzburgo de Danny Roehl tampoco ha confirmado su alineación probable ni ha reportado lesiones o suspensiones. La información del equipo visitante se actualizará antes del inicio del encuentro.

Forma

CEL

CEL - Formulario

B04
L2-0
MUR
D0-0
ALU
W1-0
OMO
L0-3
MAR
D0-0
Gol marcado (encajado)
1/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
0/5
SAL

SAL - Formulario

SGR
W3-0
BWL
L1-2
GAK
D0-0
MIL
L0-4
ALT
W3-0
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Celje suma en sus últimos cinco partidos un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Maribor en la Prva Liga, mientras que antes cayeron 3-0 ante Omonia Nicosia en la Europa League. Su única victoria en este periodo llegó ante el Aluminij por 1-0 en liga. En total, los eslovenos han marcado un gol y encajado tres en esos cinco compromisos.

El Salzburgo presenta dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los austriacos golearon al Altach por 3-0 en su último partido de la Bundesliga, pero antes sufrieron una dura derrota por 0-4 ante el AC Milán en la Europa League. También firmaron un empate sin goles ante el Grazer AK. En conjunto, el equipo de Roehl ha anotado cuatro goles y recibido seis en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles de enfrentamientos anteriores entre MIK CM Celje y Salzburgo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, Celje ocupa la posición 35 y el Salzburgo la 21, lo que sitúa a ambos equipos en la mitad baja de la clasificación y convierte este partido en un duelo directo por alejarse de los puestos de eliminación.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google