Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Amistosos - Jornada 1 6 oct 2026 - 22:30

Cómo ver Mexico vs Chile en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de televisión y streaming para ver México vs Chile en México se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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México y Chile se miden en un amistoso internacional en una fecha FIFA que llega en un momento de transición para ambas selecciones tras el Mundial 2026.

El Tri llega a este partido con dudas en el banquillo. Javier Aguirre ha tomado las riendas del Valencia en LaLiga, lo que deja la situación del técnico de México en el aire mientras el equipo busca su identidad en la era post-Mundial.

En el torneo, México tuvo una actuación sólida en casa, ganando cuatro de sus cinco partidos antes de caer ante Inglaterra en los octavos de final con un marcador de 3-2. Sus resultados más recientes, sin embargo, han sido dos empates consecutivos ante Perú y Colombia, señales de que el equipo aún no ha encontrado su mejor versión.

Chile llega en un momento complicado. La Roja acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos y viene de caer 4-2 ante Estados Unidos en su encuentro más reciente, una derrota que expuso sus carencias defensivas frente a un rival en plena ebullición.

El combinado chileno no pudo clasificarse al Mundial 2026 y utiliza esta ventana internacional para reconstruir su proyecto y probar jugadores con vistas a los próximos compromisos clasificatorios.

Con ambos equipos en proceso de renovación, este amistoso ofrece a los cuerpos técnicos la oportunidad de experimentar con el once y afinar sistemas de juego.

A continuación, toda la información sobre cómo ver México vs Chile, incluyendo canales de TV, opciones de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

No hay información confirmada sobre alineaciones probables, bajas por lesión o sanciones para ninguno de los dos equipos de cara a este partido. Los detalles se actualizarán conforme se acerque el inicio del encuentro.

Forma

México presenta un registro de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Perú, al que precedió otro empate por el mismo marcador frente a Colombia. En el Mundial, El Tri venció a Ecuador 2-0 antes de caer eliminado ante Inglaterra por 3-2. A lo largo de esos cinco encuentros, México anotó siete goles y encajó cuatro.

Chile acumula 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas en sus últimos cinco compromisos. La Roja perdió 4-2 ante Estados Unidos en su partido más reciente y también cayó ante Canadá por 1-0. Su única victoria en ese tramo fue un triunfo 2-1 ante RD Congo como visitante. En total, Chile marcó cinco goles y recibió ocho en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos seleccionados terminó 2-2, un amistoso disputado en diciembre de 2021. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, México acumula tres victorias por una de Chile, con un empate, aunque La Roja protagonizó un resultado histórico al ganar 7-0 en la Copa América de 2016.