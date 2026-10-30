Dónde ver Levante vs Atlético Madrid: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Atlético de Madrid visita el Estadio Ciudad de Valencia para medirse a Levante en un partido de Primera División que llega en un momento de notable impulso para el conjunto rojiblanco. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 11 31 oct 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Cómo ver Levante vs Atlético Madrid en directo

El partido puede seguirse en directo a través de Sky Sports y ESPN Deportes.

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Acerca del encuentro

Diego Simeone llega con su equipo en segunda posición de la tabla, respaldado por una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. El punto cosechado en Stuttgart en la Champions League no frenó el ritmo: el Atleti ganó a Deportivo de A Coruña en LaLiga justo antes de ese duelo europeo.

Julián Álvarez atraviesa un momento especial. El delantero argentino marcó el gol decisivo ante el Deportivo y aprovechó la ocasión para pedir disculpas públicamente a la afición del Metropolitano por sus declaraciones durante el Mundial 2026, cuando admitió su deseo de jugar en el Barcelona. Simeone valoró el gesto con generosidad, destacando la humildad del jugador.

Levante, por su parte, llega desde una posición más comprometida en la tabla. El conjunto valenciano ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos, y necesita sumar para alejarse de la zona de peligro.

Luis Castro dirige a un Levante que ha mostrado inconsistencia en las últimas jornadas, aunque en casa ha encontrado momentos de competitividad. El choque ante el Atleti será una prueba de carácter para sus jugadores.

Noticias del equipo y escuadras

En el lado local, Luis Castro no podrá contar con Enzo Bardeli, Adrián De La Fuente ni Roger Brugué por lesión. La alineación prevista sitúa a Mathew Ryan bajo palos, con una defensa formada por Ifeanyi Ndukwe, Nacho Pérez, Aissa Mandi y Manuel Sánchez, y una línea de mediocampo con Paco Cortés, Thiago Fernández y Jon Olasagasti, acompañados en ataque por Dani Requena, Petar Ratkov e Iván Romero.

Simeone tendrá las bajas de Koke, Cristian Romero y Johnny Cardoso por lesión. El once probable del Atleti apunta a Jan Oblak en portería, con Álex Grimaldo, David Hancko, Marcos Llorente y Marc Pubill en defensa, y un centro del campo con Morten Hjulmand y Pablo Barrios. Alejandro Baena, Kang-In Lee y Ademola Lookman actuarían como mediapuntas, con Julián Álvarez como referencia ofensiva.

Forma

Levante llega al partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante la Real Sociedad, y en ese tramo también cayó 3-1 frente al Villarreal. El conjunto valenciano anotó nueve goles y encajó diez en esos cinco partidos.

El Atlético de Madrid presenta una racha de cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco salidas. El partido más reciente fue el empate 1-1 en Stuttgart en la Champions League, precedido por la victoria 1-0 ante el Deportivo de A Coruña en LaLiga. En ese período, el equipo de Simeone marcó seis goles y solo concedió dos, consolidando una de las defensas más sólidas de la competición.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó en empate sin goles en el Estadio Ciudad de Valencia en enero de 2026, en un partido de Primera División. En el conjunto de los últimos cinco cruces, el Atlético de Madrid acumula un dominio claro sobre Levante, con tres victorias rojiblancos frente a ninguna del conjunto valenciano, y dos empates que completan la serie. Levante no ha logrado superar al Atleti en ninguno de esos encuentros.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Atlético de Madrid ocupa la segunda posición, lo que le sitúa en plena lucha por el título. Levante se encuentra en el decimocuarto puesto, una posición que refleja la necesidad del equipo local de alejarse de la zona baja de la tabla.