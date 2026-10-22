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Cómo ver Lech Poznan vs Sunderland: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Lech Poznan vs Sunderland
Lech Poznan
Sunderland
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Cómo ver el partido de Europa League entre Lech Poznan y Sunderland, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Lech Poznan vs Sunderland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lech Poznan y Sunderland se puede ver en vivo a través de Claro Sports. Las opciones de canal de TV y streaming en línea se detallan a continuación.

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Lech Poznan recibe a Sunderland en el Stadion Poznan de la ciudad polaca en un duelo de Europa League que tiene implicaciones directas para ambos equipos en la tabla del torneo continental.

El conjunto polaco, dirigido por Niels Frederiksen, llega al partido con resultados dispares en Europa. Su más reciente actuación en la competición fue una derrota por 0-4 ante Bayer Leverkusen, un resultado que contrasta con su buen momento en la Ekstraklasa, donde viene de golear 6-1 al Korona Kielce.

Sunderland, por su parte, atraviesa un período complicado en la Premier League. El equipo de Regis Le Bris cayó 2-0 ante Bournemouth en su último compromiso liguero, resultado que lo mantiene en zona de descenso en la máxima categoría inglesa.

En Europa, sin embargo, los Black Cats mostraron una cara distinta hace pocos días. La victoria 2-1 en campo del Torreense en Portugal fue una señal de que el equipo tiene recursos cuando el contexto lo exige, y Le Bris necesitará que ese espíritu se repita en Polonia.

Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la tabla de Europa League y necesitan sumar para mantener vivas sus opciones en el torneo. El encuentro promete ser disputado entre dos rivales con mucho en juego.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Lech Poznan contra Sunderland alineaciones probables

Manager

  • N. Frederiksen

Lech Poznan no ha confirmado su once probable para este encuentro. El técnico Niels Frederiksen no ha reportado bajas por lesión ni suspensiones en su plantilla de cara a este duelo europeo. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el horario de inicio del partido.

En el bando visitante, Regis Le Bris tampoco ha dado a conocer su alineación prevista. El cuerpo técnico del Sunderland no ha reportado lesionados ni sancionados para este encuentro. Los detalles definitivos se confirmarán antes del pitido inicial.

Forma

LCH

LCH - Formulario

CRY
L4-0
RAR
W5-1
SLA
W1-4
B04
L0-4
KKI
W6-1
Gol marcado (encajado)
15/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SUN

SUN - Formulario

AZ
W1-0
MCI
L5-3
BHA
L0-2
TOR
W1-2
BOU
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Lech Poznan llega al partido con un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una goleada 6-1 sobre el Korona Kielce en la Ekstraklasa, aunque antes de eso sufrió una abultada derrota 0-4 ante Bayer Leverkusen en Europa. En ese período, el conjunto polaco también venció 5-1 al Radomiak Radom y 4-1 al Slask Wroclaw en liga, sumando en total 16 goles a favor y siete en contra.

Sunderland registra dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue un 0-2 ante Bournemouth en la Premier League, resultado que siguió a otra caída por 0-2 frente al Brighton. Los Black Cats sí encontraron el triunfo en Europa al vencer 2-1 al Torreense, y anteriormente habían ganado 1-0 al AZ Alkmaar en la misma competición. En total, el equipo marcó cinco goles y encajó nueve en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Lech Poznan y Sunderland, por lo que este partido en el Stadion Poznan constituye el primer duelo oficial entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de Europa League, Sunderland ocupa la novena posición mientras que Lech Poznan se encuentra en el puesto 36. Esa diferencia sitúa a los Black Cats en una posición más cómoda dentro del torneo, aunque ambos equipos tienen margen de mejora para asegurar su continuidad en la competición.

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