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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Stadion Poznan

Cómo ver Lech Poznan vs Sunderland en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lech Poznan y Sunderland se puede ver en vivo a través de Claro Sports. Las opciones de canal de TV y streaming en línea se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Lech Poznan recibe a Sunderland en el Stadion Poznan de la ciudad polaca en un duelo de Europa League que tiene implicaciones directas para ambos equipos en la tabla del torneo continental.

El conjunto polaco, dirigido por Niels Frederiksen, llega al partido con resultados dispares en Europa. Su más reciente actuación en la competición fue una derrota por 0-4 ante Bayer Leverkusen, un resultado que contrasta con su buen momento en la Ekstraklasa, donde viene de golear 6-1 al Korona Kielce.

Sunderland, por su parte, atraviesa un período complicado en la Premier League. El equipo de Regis Le Bris cayó 2-0 ante Bournemouth en su último compromiso liguero, resultado que lo mantiene en zona de descenso en la máxima categoría inglesa.

En Europa, sin embargo, los Black Cats mostraron una cara distinta hace pocos días. La victoria 2-1 en campo del Torreense en Portugal fue una señal de que el equipo tiene recursos cuando el contexto lo exige, y Le Bris necesitará que ese espíritu se repita en Polonia.

Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la tabla de Europa League y necesitan sumar para mantener vivas sus opciones en el torneo. El encuentro promete ser disputado entre dos rivales con mucho en juego.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Lech Poznan no ha confirmado su once probable para este encuentro. El técnico Niels Frederiksen no ha reportado bajas por lesión ni suspensiones en su plantilla de cara a este duelo europeo. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el horario de inicio del partido.

En el bando visitante, Regis Le Bris tampoco ha dado a conocer su alineación prevista. El cuerpo técnico del Sunderland no ha reportado lesionados ni sancionados para este encuentro. Los detalles definitivos se confirmarán antes del pitido inicial.

Forma

Lech Poznan llega al partido con un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una goleada 6-1 sobre el Korona Kielce en la Ekstraklasa, aunque antes de eso sufrió una abultada derrota 0-4 ante Bayer Leverkusen en Europa. En ese período, el conjunto polaco también venció 5-1 al Radomiak Radom y 4-1 al Slask Wroclaw en liga, sumando en total 16 goles a favor y siete en contra.

Sunderland registra dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue un 0-2 ante Bournemouth en la Premier League, resultado que siguió a otra caída por 0-2 frente al Brighton. Los Black Cats sí encontraron el triunfo en Europa al vencer 2-1 al Torreense, y anteriormente habían ganado 1-0 al AZ Alkmaar en la misma competición. En total, el equipo marcó cinco goles y encajó nueve en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Lech Poznan y Sunderland, por lo que este partido en el Stadion Poznan constituye el primer duelo oficial entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de Europa League, Sunderland ocupa la novena posición mientras que Lech Poznan se encuentra en el puesto 36. Esa diferencia sitúa a los Black Cats en una posición más cómoda dentro del torneo, aunque ambos equipos tienen margen de mejora para asegurar su continuidad en la competición.