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Cómo ver Inter Miami CF vs FC Cincinnati en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo
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Noticias del equipo y escuadras
Inter Miami CF contra FC Cincinnati alineaciones probables
Manager
- K. Gonzalez
Forma
Historial de Enfrentamientos Directos
Cara a cara
11Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5
Clasificación
Oriental
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|31
|21
|7
|3
|66
|23
|+43
|70
W
D
W
W
W
|2
|31
|17
|4
|10
|51
|42
|+9
|55
W
W
W
L
L
|3
|31
|15
|10
|6
|73
|53
|+20
|55
L
W
W
W
L
|4
|31
|15
|6
|10
|55
|46
|+9
|51
W
L
L
W
W
|5
|31
|13
|8
|10
|55
|48
|+7
|47
L
D
L
W
L
|6
|31
|13
|7
|11
|62
|50
|+12
|46
L
D
W
W
W
|7
|31
|12
|6
|13
|60
|72
|-12
|42
D
W
D
W
L
|8
|31
|11
|9
|11
|64
|71
|-7
|42
W
W
L
L
W
|9
|31
|11
|6
|14
|41
|56
|-15
|39
W
L
L
W
L
|10
|31
|11
|5
|15
|50
|49
|+1
|38
W
W
W
L
W
|11
|31
|8
|12
|11
|48
|59
|-11
|36
L
W
D
W
L
|12
|31
|8
|11
|12
|45
|43
|+2
|35
D
D
L
L
D
|13
|31
|7
|12
|12
|38
|55
|-17
|33
L
L
L
W
L
|14
|31
|8
|6
|17
|39
|54
|-15
|30
L
L
W
L
D
|15
|31
|6
|7
|18
|36
|62
|-26
|25
L
D
L
L
W
Playoff de la Conferencia Este del Campeonato
Liga de Campeones de la CONCACAF