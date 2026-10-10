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Major League Soccer - Jornada 28 10 oct 2026 - 19:30 Nu Stadium

Cómo ver Inter Miami CF vs DC United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inter Miami y DC United se puede ver en directo a través de Apple TV. A continuación encontrarás el enlace para acceder al stream en línea.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inter Miami recibe a DC United en el Nu Stadium en un partido de la Major League Soccer que llega en un momento decisivo para las ambiciones de postemporada del equipo local.

Kily González dirige a un Miami que ocupa el tercer puesto en la Conferencia Este, una posición que lo mantiene dentro de la pelea por los playoffs, aunque con una racha reciente que genera cierta inquietud. Los de Florida no han ganado en sus últimos cuatro partidos de liga, lo que convierte este duelo en una oportunidad que no pueden desperdiciar.

La vuelta de Lionel Messi a los entrenamientos tras su emotiva despedida de la selección argentina le da a Miami un impulso anímico considerable. El capitán llega sin compromisos internacionales por delante y con toda la atención puesta en el tramo final de la temporada regular.

DC United, por su parte, llega desde el undécimo puesto del Este, una ubicación que los deja fuera de la zona de playoffs y con muy poco margen para el error. Rene Weiler necesita un resultado positivo para mantener vivas unas esperanzas que se van apagando partido a partido.

Para Miami, ganar en casa ante un rival directo en la tabla es prácticamente una obligación. Para DC United, la visita al Nu Stadium representa una oportunidad de dar un golpe sobre la mesa cuando menos se espera.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Inter Miami, dirigido por Kily González, no ha confirmado su alineación titular para este partido. No hay información disponible sobre bajas por lesión o sanción, y se esperan actualizaciones más cercanas al pitido inicial.

DC United, bajo las órdenes de René Weiler, tampoco ha revelado su once probable ni ha facilitado datos sobre jugadores lesionados o suspendidos. La información del equipo visitante se irá completando a medida que se acerque el inicio del encuentro.

Forma

Inter Miami llega al partido con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Columbus Crew, y en liga no han pasado del empate en cuatro de sus últimas cinco jornadas, con igualadas ante San Diego FC (2-2) y Nashville SC (2-2). Su único triunfo en ese tramo llegó en la Campeones Cup frente a Cruz Azul por 2-0. En total, Miami ha marcado ocho goles y encajado seis en ese período.

DC United presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue una derrota por 0-1 en un amistoso ante Paderborn, mientras que en MLS empataron 3-3 con Vancouver Whitecaps y perdieron 1-2 ante Charlotte FC. Su único triunfo en liga en ese tramo fue ante Columbus Crew. Los visitantes han anotado seis goles y recibido siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, con Inter Miami ganando 2-1 como visitante en casa de DC United en un partido de MLS. En los últimos cinco duelos entre ellos, Miami se ha impuesto en tres ocasiones, con un empate y una derrota. El único resultado igualado en ese período fue el 1-1 registrado en agosto de 2025.

Clasificación

Inter Miami ocupa el tercer puesto en la Conferencia Este, lo que los sitúa cómodamente dentro de la zona de playoffs pero sin margen para relajarse. DC United es undécimo en el Este, una posición que los deja fuera de la postemporada y que convierte este partido en casi una final para sus aspiraciones.