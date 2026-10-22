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Cómo ver Hoffenheim vs Lyon: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Hoffenheim vs Lyon
Hoffenheim
Lyon
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Hoffenheim y Lyon, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Hoffenheim vs Lyon en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Hoffenheim vs Lyon se puede ver en directo en Estados Unidos a través de Claro Sports. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

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El SNP Arena de Sinsheim acoge este encuentro de Europa League entre Hoffenheim y Lyon, dos equipos que atraviesan momentos muy distintos en la competición continental.

El conjunto alemán, dirigido por Christian Ilzer, llega en un momento delicado. Tres derrotas en sus últimos cuatro partidos entre Bundesliga y Europa League sitúan al Hoffenheim en una posición comprometida en la tabla, y la presión por sumar puntos en casa es evidente.

Lyon, por su parte, llega con el ánimo reforzado tras una victoria en Europa League. El equipo de Paulo Fonseca superó al Crystal Palace 3-2 en su último compromiso europeo, con goles de Corentin Tolisso y Ernest Nuamah en la primera mitad que resultaron decisivos para sostener el resultado.

En Ligue 1, los franceses también han sumado recientemente ante el Niza, lo que consolida una racha positiva que les permite afrontar este desplazamiento con confianza.

El historial entre ambos equipos en competición europea apunta a encuentros equilibrados, con empates en sus tres precedentes registrados. Eso añade incertidumbre a un partido en el que el Hoffenheim necesita urgentemente los tres puntos.

Para saber cómo seguir el partido en directo, consulta las opciones de emisión disponibles a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

Hoffenheim contra Lyon alineaciones probables

Manager

  • C. Ilzer

En cuanto al Hoffenheim, Christian Ilzer tiene el mando del equipo para este partido. No se han confirmado bajas por lesión ni sanciones, y se espera que la alineación se confirme más cerca del inicio del encuentro.

En el lado visitante, Paulo Fonseca prepara al Lyon sin que se hayan comunicado ausencias oficiales por lesión o suspensión. Los detalles del once titular se actualizarán cuando estén disponibles.

Forma

TSG

TSG - Formulario

OFI
L2-0
SCP
L3-1
HSV
L2-3
BJK
L2-3
BMG
W1-2
Gol marcado (encajado)
7/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
OL

OL - Formulario

AND
W1-2
REN
W4-0
RCL
L2-1
CRY
W3-2
NCE
W2-1
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Hoffenheim ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, con tres derrotas y un balance de siete goles a favor y diez en contra. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante el Borussia Mönchengladbach en Bundesliga, aunque antes de eso encadenó tres derrotas consecutivas, incluyendo un 2-3 ante el Besiktas en Europa League y otro 2-3 ante el Hamburgo en liga.

Lyon ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros, con un empate y una derrota. Su último partido fue una victoria 2-1 ante el Niza en Ligue 1, y en Europa League sumaron tres puntos ante el Crystal Palace con un 3-2. Su única derrota en este período fue un 2-1 ante el Lens. En total, los franceses han marcado diez goles y encajado seis en sus últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

HoffenheimEmpateLyon
0
3
0
Europa League
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
Lyon badge
Lyon
OL
2
F
Liga de Campeones
Lyon badge
Lyon
OL
2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
2
F
Liga de Campeones
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
3
F
7Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/3
Ambos equipos marcaron3/3

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 7 de noviembre de 2024 en Europa League, con un empate 2-2 en el SNP Arena. Los dos precedentes anteriores, ambos en la Liga de Campeones durante la temporada 2018-19, también terminaron en tablas: un 2-2 en Lyon y un 3-3 en Sinsheim. En los tres partidos registrados entre ambos clubes no ha habido vencedor, con un total de catorce goles repartidos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de Europa League, Lyon ocupa una posición en la zona media-alta que le permite aspirar a la clasificación directa, mientras que el Hoffenheim se encuentra entre los últimos clasificados y necesita puntos con urgencia para no quedarse fuera de la competición.

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