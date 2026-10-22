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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 SNP Arena

Cómo ver Hoffenheim vs Lyon en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Hoffenheim vs Lyon se puede ver en directo en Estados Unidos a través de Claro Sports. A continuación encontrarás el enlace para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El SNP Arena de Sinsheim acoge este encuentro de Europa League entre Hoffenheim y Lyon, dos equipos que atraviesan momentos muy distintos en la competición continental.

El conjunto alemán, dirigido por Christian Ilzer, llega en un momento delicado. Tres derrotas en sus últimos cuatro partidos entre Bundesliga y Europa League sitúan al Hoffenheim en una posición comprometida en la tabla, y la presión por sumar puntos en casa es evidente.

Lyon, por su parte, llega con el ánimo reforzado tras una victoria en Europa League. El equipo de Paulo Fonseca superó al Crystal Palace 3-2 en su último compromiso europeo, con goles de Corentin Tolisso y Ernest Nuamah en la primera mitad que resultaron decisivos para sostener el resultado.

En Ligue 1, los franceses también han sumado recientemente ante el Niza, lo que consolida una racha positiva que les permite afrontar este desplazamiento con confianza.

El historial entre ambos equipos en competición europea apunta a encuentros equilibrados, con empates en sus tres precedentes registrados. Eso añade incertidumbre a un partido en el que el Hoffenheim necesita urgentemente los tres puntos.

Para saber cómo seguir el partido en directo, consulta las opciones de emisión disponibles a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto al Hoffenheim, Christian Ilzer tiene el mando del equipo para este partido. No se han confirmado bajas por lesión ni sanciones, y se espera que la alineación se confirme más cerca del inicio del encuentro.

En el lado visitante, Paulo Fonseca prepara al Lyon sin que se hayan comunicado ausencias oficiales por lesión o suspensión. Los detalles del once titular se actualizarán cuando estén disponibles.

Forma

El Hoffenheim ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, con tres derrotas y un balance de siete goles a favor y diez en contra. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante el Borussia Mönchengladbach en Bundesliga, aunque antes de eso encadenó tres derrotas consecutivas, incluyendo un 2-3 ante el Besiktas en Europa League y otro 2-3 ante el Hamburgo en liga.

Lyon ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros, con un empate y una derrota. Su último partido fue una victoria 2-1 ante el Niza en Ligue 1, y en Europa League sumaron tres puntos ante el Crystal Palace con un 3-2. Su única derrota en este período fue un 2-1 ante el Lens. En total, los franceses han marcado diez goles y encajado seis en sus últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 7 de noviembre de 2024 en Europa League, con un empate 2-2 en el SNP Arena. Los dos precedentes anteriores, ambos en la Liga de Campeones durante la temporada 2018-19, también terminaron en tablas: un 2-2 en Lyon y un 3-3 en Sinsheim. En los tres partidos registrados entre ambos clubes no ha habido vencedor, con un total de catorce goles repartidos.

Clasificación

En la tabla de Europa League, Lyon ocupa una posición en la zona media-alta que le permite aspirar a la clasificación directa, mientras que el Hoffenheim se encuentra entre los últimos clasificados y necesita puntos con urgencia para no quedarse fuera de la competición.