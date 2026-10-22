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Cómo ver Ferencvaros vs Torreense: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Ferencvaros vs Torreense
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Torreense
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Ferencvaros y Torreense, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Ferencvaros vs Torreense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Ferencvaros recibe a Torreense en el Groupama Arena de Budapest en un duelo de Europa League con implicaciones directas en la clasificación para ambos conjuntos.

El equipo húngaro llega al partido con buenas sensaciones tras encadenar dos victorias en sus últimas dos salidas europeas. La más reciente, un triunfo 2-1 ante Viktoria Plzen en la propia Europa League, confirma que Balazs Borbely ha encontrado una versión competitiva de su equipo en el continente.

Torreense, en cambio, atraviesa un momento más irregular. El conjunto portugués, que milita en la Liga Portugal 2 a nivel doméstico, perdió 1-2 ante Sunderland en su último compromiso europeo y llega a Budapest con la necesidad de reaccionar.

Luis Tralhao sabe que su equipo tiene capacidad para competir en este escenario. La victoria ante Lillestroem en la fase previa demostró que Torreense puede dar sorpresas, aunque el nivel de exigencia en el Groupama Arena será considerablemente mayor.

El Groupama Arena es un fortín para los locales, y Ferencvaros buscará aprovechar el apoyo de su afición para sumar tres puntos que consoliden su posición en la tabla. Para Torreense, un resultado positivo fuera de casa sería un paso importante en su aventura europea.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ferencvaros contra Torreense alineaciones probables

Manager

  • B. Borbely

En cuanto a Ferencvaros, el técnico Balazs Borbely no ha facilitado información sobre bajas ni convocatoria provisional, por lo que se actualizará la alineación probable cuando haya novedades antes del encuentro.

Por parte de Torreense, Luis Tralhao tampoco ha aportado datos sobre lesionados, sancionados o el once inicial previsto. Se añadirá información sobre el equipo visitante en cuanto esté disponible.

Forma

FTC

FTC - Formulario

CEL
W1-3
NYI
D1-1
DEB
D1-1
VPL
W2-1
KIS
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
5/5
TOR

TOR - Formulario

BEN
W0-2
LEI
D0-0
LIL
W1-2
TON
L1-0
SUN
L1-2
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Ferencvaros llega al partido con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Kisvarda en liga, aunque la victoria 2-1 ante Plzen en la Europa League refleja su mejor versión europea. En ese tramo de cinco encuentros, el conjunto húngaro ha marcado siete goles y encajado cinco.

Torreense acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente llegó ante Sunderland por 1-2 en Europa League, y antes de eso cayeron 1-0 ante Tondela en liga doméstica. El equipo de Tralhao ha anotado cuatro goles y recibido cuatro en ese período, con la victoria 1-2 en Lillestroem como resultado más destacado.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen precedentes registrados entre Ferencvaros y Torreense, por lo que este partido en el Groupama Arena será el primero en la historia entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, Ferencvaros ocupa la séptima posición, lo que les sitúa en zona de clasificación directa para la siguiente ronda, mientras que Torreense figura en el puesto 19, en una situación que les obliga a sumar puntos para no quedar descolgados de los puestos de continuidad europea.

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