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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Groupama Arena

Cómo ver Ferencvaros vs Torreense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Ferencvaros recibe a Torreense en el Groupama Arena de Budapest en un duelo de Europa League con implicaciones directas en la clasificación para ambos conjuntos.

El equipo húngaro llega al partido con buenas sensaciones tras encadenar dos victorias en sus últimas dos salidas europeas. La más reciente, un triunfo 2-1 ante Viktoria Plzen en la propia Europa League, confirma que Balazs Borbely ha encontrado una versión competitiva de su equipo en el continente.

Torreense, en cambio, atraviesa un momento más irregular. El conjunto portugués, que milita en la Liga Portugal 2 a nivel doméstico, perdió 1-2 ante Sunderland en su último compromiso europeo y llega a Budapest con la necesidad de reaccionar.

Luis Tralhao sabe que su equipo tiene capacidad para competir en este escenario. La victoria ante Lillestroem en la fase previa demostró que Torreense puede dar sorpresas, aunque el nivel de exigencia en el Groupama Arena será considerablemente mayor.

El Groupama Arena es un fortín para los locales, y Ferencvaros buscará aprovechar el apoyo de su afición para sumar tres puntos que consoliden su posición en la tabla. Para Torreense, un resultado positivo fuera de casa sería un paso importante en su aventura europea.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a Ferencvaros, el técnico Balazs Borbely no ha facilitado información sobre bajas ni convocatoria provisional, por lo que se actualizará la alineación probable cuando haya novedades antes del encuentro.

Por parte de Torreense, Luis Tralhao tampoco ha aportado datos sobre lesionados, sancionados o el once inicial previsto. Se añadirá información sobre el equipo visitante en cuanto esté disponible.

Forma

Ferencvaros llega al partido con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Kisvarda en liga, aunque la victoria 2-1 ante Plzen en la Europa League refleja su mejor versión europea. En ese tramo de cinco encuentros, el conjunto húngaro ha marcado siete goles y encajado cinco.

Torreense acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente llegó ante Sunderland por 1-2 en Europa League, y antes de eso cayeron 1-0 ante Tondela en liga doméstica. El equipo de Tralhao ha anotado cuatro goles y recibido cuatro en ese período, con la victoria 1-2 en Lillestroem como resultado más destacado.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen precedentes registrados entre Ferencvaros y Torreense, por lo que este partido en el Groupama Arena será el primero en la historia entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Ferencvaros ocupa la séptima posición, lo que les sitúa en zona de clasificación directa para la siguiente ronda, mientras que Torreense figura en el puesto 19, en una situación que les obliga a sumar puntos para no quedar descolgados de los puestos de continuidad europea.