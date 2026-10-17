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Cómo ver Espanyol vs Atlético Madrid: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Espanyol vs Atlético Madrid
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Cómo ver el partido de Primera División entre Espanyol y Atlético Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 9
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Cómo ver Espanyol vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Espanyol vs Atlético Madrid se puede seguir en directo a través de Sky Sports y ESPN Deportes. Los suscriptores de ESPN Deportes también pueden ver el partido en streaming a través de Fubo.

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El RCDE Stadium de Barcelona acoge este encuentro de Primera División entre Espanyol y Atlético Madrid, dos equipos que llegan en momentos muy distintos de la temporada.

El conjunto local, dirigido por Manolo González, atraviesa un tramo irregular. Los periquitos han sumado apenas una victoria en sus últimos cinco partidos de liga, con dos derrotas consecutivas antes de frenar el sangrado con un empate ante el Málaga. Desde la posición que ocupan en la tabla, la necesidad de puntos es evidente.

El Atlético de Diego Simeone llega en un estado de forma sobresaliente. Los colchoneros encadenan cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un triunfo por 2-0 ante el Manchester United en la Liga de Campeones celebrado hace apenas unos días en el Metropolitano. Su solidez defensiva y su capacidad para matar partidos los sitúan como uno de los equipos más temibles del continente en este momento.

Julián Álvarez, que ha generado debate entre la afición del Metropolitano desde su llegada, continúa su proceso de adaptación bajo las órdenes de Simeone. El técnico argentino ha respaldado públicamente al delantero y confía en que su rendimiento seguirá creciendo.

En el RCDE Stadium, el Espanyol buscará aprovechar el factor local para frenar una racha visitante del Atlético que incluye victorias ante el Real Madrid y la Real Sociedad. El choque promete intensidad desde el primer minuto.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Espanyol contra Atlético Madrid alineaciones probables

4-2-3-1
Espanyol crest
Espanyol
ESP
page.match.formation.title
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
A. FortunoA. FortunoO. El HilaliO. El HilaliQ. HartmanQ. HartmanC. RiedelC. RiedelL. CabreraL. CabreraB. ZaragozaB. ZaragozaE. ExpositoE. ExpositoT. DolanT. DolanP. LozanoP. LozanoJ. HernandezJ. HernandezR. FernandezR. FernandezJ. OblakJ. OblakC. RomeroC. RomeroM. LlorenteM. LlorenteÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoR. Le NormandR. Le NormandM. HjulmandM. HjulmandG. SimeoneG. SimeoneP. BarriosP. BarriosA. BaenaA. BaenaJ. DavidJ. DavidK. LeeK. Lee
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-2-3-1
Espanyol

Once inicial

Atlético Madrid

Manager

  • M. Gonzalez
  • D. Simeone

El Espanyol llega con varias bajas sensibles. Kike García, Jofre Carreras, Andoni Gorosabel y Marko Dmitrovic están en la enfermería y no estarán disponibles para Manolo González. El once probable del conjunto local incluye a Ángel Fortuño bajo palos, con una defensa formada por Omar El Hilali, Quilindschy Hartman, Clemens Riedel y Leandro Cabrera, y una línea de ataque con Bryan Zaragoza, Pol Lozano y Roberto Fernández.

El Atlético de Madrid llega sin lesionados ni sancionados en su lista de convocados. Diego Simeone cuenta con todos sus efectivos disponibles y apunta a un once con Jan Oblak en portería, una defensa con Cristian Romero, Marcos Llorente, Álex Grimaldo y Robin Le Normand, y una línea de ataque con Ademola Lookman, Koke, Pablo Barrios y Jonathan David.

Forma

ESP

ESP - Formulario

SEV
D1-1
OSA
W0-2
RAY
L2-1
ELC
L1-3
MAL
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ATM

ATM - Formulario

RSO
W0-3
OSA
W4-0
RMA
W2-1
ALA
W1-2
MUN
W2-0
Gol marcado (encajado)
13/2
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Espanyol llega al partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Primera División. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Málaga, y antes de eso cayó 1-3 contra el Elche. En esos cinco partidos, el equipo de Manolo González ha anotado seis goles y ha encajado ocho.

El Atlético de Madrid presenta un rendimiento muy diferente: cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Los colchoneros han marcado diez goles y solo han concedido tres en ese período. Su última salida fue el triunfo 2-0 sobre el Manchester United en la Champions League, y antes de eso ganaron 1-2 al Alavés en liga. La racha de victorias consecutivas fuera de casa incluye un 2-1 al Real Madrid y un 0-3 a la Real Sociedad.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

EspanyolEmpateAtlético Madrid
1
3
1
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
4
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Primera División
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
3
F
8Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Atlético de Madrid venció al Espanyol por 4-2 en el Metropolitano en un partido de Primera División. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, el Atlético acumula tres victorias por una del Espanyol, con un empate. Los cinco partidos han generado un total de 17 goles, lo que refleja el carácter abierto que suelen tener estos duelos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
8611188+1019
W
W
W
W
L
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
W
D
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
W
L
W
W
L
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
D
L
W
W
D
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
W
W
L
W
D
7
AlavésAlavésALA
8323128+411
L
D
L
L
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
D
W
D
D
D
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
L
W
W
L
L
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
L
W
L
D
D
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
D
L
L
W
L
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
L
D
L
L
L
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
D
D
L
L
D
18
ElcheElcheELC
81341117-66
D
W
L
D
L
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
D
L
W
L
L
20
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, el Espanyol ocupa la duodécima posición, mientras que el Atlético de Madrid se encuentra segundo. Los colchoneros llegan como uno de los equipos más en forma de la categoría, mientras que los locales buscan alejarse de la zona media-baja de la clasificación.

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