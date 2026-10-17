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Primera División - Jornada 9 17 oct 2026 - 08:00 RCDE Stadium

Cómo ver Espanyol vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Espanyol vs Atlético Madrid se puede seguir en directo a través de Sky Sports y ESPN Deportes. Los suscriptores de ESPN Deportes también pueden ver el partido en streaming a través de Fubo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El RCDE Stadium de Barcelona acoge este encuentro de Primera División entre Espanyol y Atlético Madrid, dos equipos que llegan en momentos muy distintos de la temporada.

El conjunto local, dirigido por Manolo González, atraviesa un tramo irregular. Los periquitos han sumado apenas una victoria en sus últimos cinco partidos de liga, con dos derrotas consecutivas antes de frenar el sangrado con un empate ante el Málaga. Desde la posición que ocupan en la tabla, la necesidad de puntos es evidente.

El Atlético de Diego Simeone llega en un estado de forma sobresaliente. Los colchoneros encadenan cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un triunfo por 2-0 ante el Manchester United en la Liga de Campeones celebrado hace apenas unos días en el Metropolitano. Su solidez defensiva y su capacidad para matar partidos los sitúan como uno de los equipos más temibles del continente en este momento.

Julián Álvarez, que ha generado debate entre la afición del Metropolitano desde su llegada, continúa su proceso de adaptación bajo las órdenes de Simeone. El técnico argentino ha respaldado públicamente al delantero y confía en que su rendimiento seguirá creciendo.

En el RCDE Stadium, el Espanyol buscará aprovechar el factor local para frenar una racha visitante del Atlético que incluye victorias ante el Real Madrid y la Real Sociedad. El choque promete intensidad desde el primer minuto.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Espanyol llega con varias bajas sensibles. Kike García, Jofre Carreras, Andoni Gorosabel y Marko Dmitrovic están en la enfermería y no estarán disponibles para Manolo González. El once probable del conjunto local incluye a Ángel Fortuño bajo palos, con una defensa formada por Omar El Hilali, Quilindschy Hartman, Clemens Riedel y Leandro Cabrera, y una línea de ataque con Bryan Zaragoza, Pol Lozano y Roberto Fernández.

El Atlético de Madrid llega sin lesionados ni sancionados en su lista de convocados. Diego Simeone cuenta con todos sus efectivos disponibles y apunta a un once con Jan Oblak en portería, una defensa con Cristian Romero, Marcos Llorente, Álex Grimaldo y Robin Le Normand, y una línea de ataque con Ademola Lookman, Koke, Pablo Barrios y Jonathan David.

Forma

El Espanyol llega al partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Primera División. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Málaga, y antes de eso cayó 1-3 contra el Elche. En esos cinco partidos, el equipo de Manolo González ha anotado seis goles y ha encajado ocho.

El Atlético de Madrid presenta un rendimiento muy diferente: cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Los colchoneros han marcado diez goles y solo han concedido tres en ese período. Su última salida fue el triunfo 2-0 sobre el Manchester United en la Champions League, y antes de eso ganaron 1-2 al Alavés en liga. La racha de victorias consecutivas fuera de casa incluye un 2-1 al Real Madrid y un 0-3 a la Real Sociedad.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Atlético de Madrid venció al Espanyol por 4-2 en el Metropolitano en un partido de Primera División. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, el Atlético acumula tres victorias por una del Espanyol, con un empate. Los cinco partidos han generado un total de 17 goles, lo que refleja el carácter abierto que suelen tener estos duelos.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Espanyol ocupa la duodécima posición, mientras que el Atlético de Madrid se encuentra segundo. Los colchoneros llegan como uno de los equipos más en forma de la categoría, mientras que los locales buscan alejarse de la zona media-baja de la clasificación.