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Primera División - Jornada 1 17 ago 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

Cómo ver Deportivo de A Coruna vs Elche en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Deportivo de A Coruña vs Elche se puede ver en directo a través de ESPN Deportes. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles para seguir el partido en TV y live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Deportivo de A Coruña recibe al Elche en el Abanca-Riazor en un duelo de Primera División que enfrenta a dos equipos separados por apenas un puesto en la tabla.

Antonio Hidalgo dirige a un Deportivo que llega a este estreno liguero después de una pretemporada irregular. Los gallegos cayeron ante el Real Madrid en su último amistoso, aunque antes habían sumado una victoria frente al Génova y dos empates ante Fiorentina y St. Pauli.

El Elche, por su parte, afronta la temporada bajo las órdenes de Martín Anselmi. El conjunto ilicitano cerró su preparación estival con tres empates consecutivos, incluyendo un 2-2 ante el Córdoba, y llega con varios ausentes en su plantilla.

La baja de Yeremay Hernández es el golpe más sensible para el conjunto local. El extremo gallego era una de las piezas más desequilibrantes del Depor, y su ausencia obliga a Hidalgo a replantear el ataque. Pierre-Emerick Aubameyang encabezará la línea ofensiva en el once proyectado.

Anselmi tiene su propio problema de efectivos. El Elche viaja a Galicia con hasta seis jugadores en la enfermería, lo que reduce considerablemente las opciones del técnico argentino para configurar su bloque.

Dos equipos vecinos en la clasificación, con necesidad de puntos desde el primer día y condicionados por las bajas. El Abanca-Riazor promete un arranque de temporada con tensión real.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Antonio Hidalgo no podrá contar con Yeremay Hernández, Adrià Altimira ni Jonathan Asp por lesión. El técnico catalán no tiene bajas por sanción y apunta a un once con Leo Román bajo palos, una defensa formada por Lucas Noubi, Angheliño, Ximo Navarro y Bright Ede, y Aubameyang como referencia ofensiva acompañado de Bil Nsongo.

Martín Anselmi afronta un panorama más comprometido en cuanto a disponibilidad. Matías Dituro, Pedro Bigas, Martim Neto, Grady Diangana, Adam Boayar y Yago Santiago están en la enfermería, aunque el Elche no registra suspendidos. El once proyectado sitúa a Alejandro Iturbe en portería y a Fer Niño como delantero titular, con Tete Morente y Lucas Cepeda en los costados.

Forma

El Deportivo llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, todos ellos amistosos de pretemporada. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-1 ante el Real Madrid el 12 de agosto, mientras que antes había vencido al Génova por el mismo marcador. Los gallegos han marcado cinco goles y encajado cinco en ese tramo, con empates ante Fiorentina (1-1) y St. Pauli (2-2) que muestran cierta solidez ofensiva combinada con fragilidad defensiva.

El Elche suma un triunfo y cuatro empates en sus últimas cinco salidas. El equipo ilicitano no ha perdido en ese periodo, aunque su única victoria llegó en julio frente al Kaizer Chiefs (2-1). Los de Anselmi han empatado sus tres últimos encuentros, incluido un 2-2 ante el Córdoba, y su último partido oficial fue un empate 1-1 en Primera División ante el Girona el pasado mes de mayo. En total, han anotado siete goles y recibido seis en ese bloque de partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de junio de 2025 en Segunda División, con el Elche imponiéndose por 0-4 en el Abanca-Riazor. En los últimos cinco duelos disputados, el Elche acumula dos victorias, dos empates y una derrota frente al Deportivo. Los precedentes más lejanos del conjunto incluyen un 1-3 del Elche en A Coruña en noviembre de 2019 y dos empates a cero en la misma categoría.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Deportivo de A Coruña ocupa la sexta posición, mientras que el Elche se sitúa en el séptimo puesto.