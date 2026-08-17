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Deportivo de A Coruna vs Elche: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Deportivo de A Coruna vs Elche
Deportivo de A Coruna
Elche
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Deportivo de A Coruna y Elche, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Primera División - Jornada 1
Abanca-Riazor
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Cómo ver Deportivo de A Coruna vs Elche en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Deportivo de A Coruña vs Elche se puede ver en directo a través de ESPN Deportes. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles para seguir el partido en TV y live stream.

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El Deportivo de A Coruña recibe al Elche en el Abanca-Riazor en un duelo de Primera División que enfrenta a dos equipos separados por apenas un puesto en la tabla.

Antonio Hidalgo dirige a un Deportivo que llega a este estreno liguero después de una pretemporada irregular. Los gallegos cayeron ante el Real Madrid en su último amistoso, aunque antes habían sumado una victoria frente al Génova y dos empates ante Fiorentina y St. Pauli.

El Elche, por su parte, afronta la temporada bajo las órdenes de Martín Anselmi. El conjunto ilicitano cerró su preparación estival con tres empates consecutivos, incluyendo un 2-2 ante el Córdoba, y llega con varios ausentes en su plantilla.

La baja de Yeremay Hernández es el golpe más sensible para el conjunto local. El extremo gallego era una de las piezas más desequilibrantes del Depor, y su ausencia obliga a Hidalgo a replantear el ataque. Pierre-Emerick Aubameyang encabezará la línea ofensiva en el once proyectado.

Anselmi tiene su propio problema de efectivos. El Elche viaja a Galicia con hasta seis jugadores en la enfermería, lo que reduce considerablemente las opciones del técnico argentino para configurar su bloque.

Dos equipos vecinos en la clasificación, con necesidad de puntos desde el primer día y condicionados por las bajas. El Abanca-Riazor promete un arranque de temporada con tensión real.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Deportivo de A Coruna contra Elche alineaciones probables

4-4-2
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
Formación
Elche crest
Elche
ELC
3-5-2
13L. Roman4L. Noubi24Angelino23X. Navarro22B. Ede16L. Amatucci19L. Cruz21M. Soriano8D. Villares7Pierre Emerick Aubameyang32B. Nsongo1M. Dituro6P. Bigas23V. Chust22D. Affengruber11G. Valera16M. Neto42B. Sangare12G. Villar8M. Aguado24L. Cepeda14F. Nino
Elche crest
Elche
ELC
4-4-2
Deportivo de A Coruna

Once inicial

Elche

Manager

  • A. Hidalgo
  • M. Anselmi

Antonio Hidalgo no podrá contar con Yeremay Hernández, Adrià Altimira ni Jonathan Asp por lesión. El técnico catalán no tiene bajas por sanción y apunta a un once con Leo Román bajo palos, una defensa formada por Lucas Noubi, Angheliño, Ximo Navarro y Bright Ede, y Aubameyang como referencia ofensiva acompañado de Bil Nsongo.

Martín Anselmi afronta un panorama más comprometido en cuanto a disponibilidad. Matías Dituro, Pedro Bigas, Martim Neto, Grady Diangana, Adam Boayar y Yago Santiago están en la enfermería, aunque el Elche no registra suspendidos. El once proyectado sitúa a Alejandro Iturbe en portería y a Fer Niño como delantero titular, con Tete Morente y Lucas Cepeda en los costados.

Forma

COR

COR - Formulario

LUG
W1-0
FCP
D2-2
FIO
D1-1
GEN
W0-1
RMA
L0-1
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ELC

ELC - Formulario

GIR
D1-1
KAC
W2-1
JDT
D0-0
ALA
D2-2
COR
D2-2
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Deportivo llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, todos ellos amistosos de pretemporada. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-1 ante el Real Madrid el 12 de agosto, mientras que antes había vencido al Génova por el mismo marcador. Los gallegos han marcado cinco goles y encajado cinco en ese tramo, con empates ante Fiorentina (1-1) y St. Pauli (2-2) que muestran cierta solidez ofensiva combinada con fragilidad defensiva.

El Elche suma un triunfo y cuatro empates en sus últimas cinco salidas. El equipo ilicitano no ha perdido en ese periodo, aunque su única victoria llegó en julio frente al Kaizer Chiefs (2-1). Los de Anselmi han empatado sus tres últimos encuentros, incluido un 2-2 ante el Córdoba, y su último partido oficial fue un empate 1-1 en Primera División ante el Girona el pasado mes de mayo. En total, han anotado siete goles y recibido seis en ese bloque de partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Deportivo de A CorunaEmpateElche
1
2
2
Segunda Division
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Elche badge
Elche
ELC
4
F
Segunda Division
Elche badge
Elche
ELC
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
Segunda Division
Elche badge
Elche
ELC
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
F
Segunda Division
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Elche badge
Elche
ELC
3
F
Segunda Division
Elche badge
Elche
ELC
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
2Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de junio de 2025 en Segunda División, con el Elche imponiéndose por 0-4 en el Abanca-Riazor. En los últimos cinco duelos disputados, el Elche acumula dos victorias, dos empates y una derrota frente al Deportivo. Los precedentes más lejanos del conjunto incluyen un 1-3 del Elche en A Coruña en noviembre de 2019 y dos empates a cero en la misma categoría.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AlavésAlavésALA
110030+33
W
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
W
3
SevillaSevillaSEV
110021+13
W
4
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
D
5
VillarrealVillarrealVIL
10102201
D
6
Athletic ClubAthletic ClubATH
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
8
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
9
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
00000000
11
ElcheElcheELC
00000000
12
MálagaMálagaMAL
00000000
13
OsasunaOsasunaOSA
00000000
14
Real BetisReal BetisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
100112-10
L
19
GetafeGetafeGET
100103-30
L
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Deportivo de A Coruña ocupa la sexta posición, mientras que el Elche se sitúa en el séptimo puesto.

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