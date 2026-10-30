Dónde ver Club Tijuana Femenil vs Cruz Azul Femenil: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Club Tijuana y Cruz Azul se miden en un duelo de la Liga MX Femenil con ambos equipos buscando sumar puntos valiosos en sus respectivos grupos del torneo Apertura. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga MX Femenil - Jornada 13 31 oct 2026 - 19:00

Cómo ver Club Tijuana vs Cruz Azul en vivo hoy

El partido entre Club Tijuana y Cruz Azul de la Liga MX Femenil podrá seguirse en directo a través de VIX en Prime Video y Tubi. A continuación se detallan las opciones de transmisión disponibles.

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Acerca del encuentro

Las Xoloitzcuintles llegan a este partido después de encadenar dos empates consecutivos, lo que les ha frenado el ritmo tras una victoria previa ante Atlante. Tijuana necesita recuperar la solidez que le permita escalar posiciones en el Grupo B.

Cruz Azul, por su parte, atraviesa un momento delicado. Las cementeras han perdido tres de sus últimos cuatro partidos y llegan con la moral tocada tras caer ante Toluca en su más reciente compromiso.

El historial entre ambos conjuntos añade ingredientes interesantes a este encuentro. Los precedentes recientes muestran resultados muy disputados, con victorias para cada lado y varios empates que reflejan el equilibrio que existe entre estas dos escuadras.

Con Tijuana tratando de consolidarse en la tabla y Cruz Azul necesitando urgentemente una victoria para no alejarse de los puestos de clasificación, el partido promete intensidad desde el pitido inicial.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de transmisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a las novedades de los equipos, no se dispone de información confirmada sobre el cuerpo técnico, la alineación probable, lesionadas ni suspendidas de Club Tijuana de cara a este partido. La situación es similar en el bando visitante: Cruz Azul tampoco ha facilitado datos sobre su entrenadora, convocatoria prevista ni bajas por lesión o sanción. Se actualizará esta sección con los datos oficiales cuando estén disponibles antes del partido.

Forma

Club Tijuana llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de Liga MX Femenil. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Pumas UNAM, y en ese tramo también igualaron 1-1 frente a Puebla. La derrota más abultada del período fue una caída por 5-1 ante FC Juárez, lo que refleja cierta fragilidad defensiva. En total, las Xoloitzcuintles han marcado cuatro goles y encajado nueve en estos cinco partidos.

Cruz Azul presenta un balance de una victoria y cuatro derrotas en su último quinteto de partidos ligueros. Las cementeras cayeron 1-2 ante Toluca en su compromiso más reciente y también perdieron 1-0 frente a Monterrey. Su única alegría llegó con un triunfo 2-0 a domicilio contra Necaxa. El equipo ha anotado cuatro goles y recibido seis durante este período, con una tendencia a la baja que preocupa antes de este duelo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de febrero de 2026 en la Liga MX Femenil, con un empate 1-1 en el estadio de Club Tijuana. En los cinco últimos precedentes, Cruz Azul acumula una victoria —un 4-3 como local en octubre de 2025— junto a dos empates, mientras que Tijuana ha ganado en una ocasión, con un contundente 3-0 en agosto de 2024. El historial reciente apunta a una rivalidad equilibrada con tendencia a los marcadores ajustados.

Clasificación

En la tabla del torneo Apertura, Cruz Azul ocupa la séptima posición del Grupo A, mientras que Club Tijuana se sitúa en el séptimo lugar del Grupo B. Ambos equipos comparten una posición idéntica en sus respectivos grupos, lo que convierte este duelo en un partido importante para las aspiraciones de clasificación de los dos conjuntos.