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Primera División - Jornada 10 25 oct 2026 - 11:15 Abanca Balaidos

Cómo ver Celta Vigo vs Real Betis en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Celta Vigo y Real Betis se puede ver en directo a través de Sky Sports. Consulta las opciones de emisión disponibles en tu región a través del enlace oficial.

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Celta Vigo recibe a Real Betis en Abanca Balaídos en un partido de Primera División que llega en un momento de plena exigencia para ambos conjuntos.

El equipo de Claudio Giraldez viene de encadenar resultados positivos en liga y suma una victoria europea ante el Celtic, aunque la derrota ante la Juventus en la Europa League sigue presente. Los celestes buscan consolidar su posición en la tabla y aprovechar el factor local ante un rival directo.

El Betis de Manuel Pellegrini llega a Vigo con el golpe anímico de la goleada encajada ante el Barcelona, un 5-2 que expuso sus carencias defensivas. Sin embargo, los verdiblancos mostraron capacidad de reacción en Europa al superar al Feyenoord en casa, lo que demuestra que el equipo tiene recursos cuando los necesita.

Las bajas y las sanciones condicionarán las elecciones de ambos técnicos. Pellegrini no podrá contar con Facundo Bernal, sancionado tras el incidente con Lamine Yamal, mientras que Giraldez también gestiona una lista de ausencias relevante en su plantilla.

El partido se presenta como un duelo entre dos equipos que se conocen bien y que históricamente producen encuentros igualados en esta rivalidad. La posición de ambos en la clasificación añade atractivo a un choque que puede tener implicaciones en la zona media-alta de la tabla.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, la hora de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Claudio Giraldez no podrá contar con Jones El-Abdellaoui, Carl Starfelt, Borja Iglesias, Miguel Roman ni Álvaro Núñez por lesión. El once probable del Celta incluye a Ionut Andrei Radu bajo palos, con Yoel Lago, Javi Rodríguez, Marcos Alonso y Aleix Febas formando el bloque defensivo, y Javi Galán, Ilaix Moriba, Javi Rueda y Williot Swedberg en el centro del campo, con Couhaib Driouech y Pablo Durán en ataque.

Manuel Pellegrini llega a Vigo sin Junior Firpo ni Juan Hernández por lesión, y tampoco podrá contar con Facundo Bernal, que cumple sanción. El once probable bético sitúa a Álvaro Vallés en portería, con Diego Llorente, Francisco García, Natan y Ángel Ortiz en defensa, Marc Roca y Pablo Fornals en el medio, y Abdessamad Ezzalzouli, Antony e Isco acompañando a Troy Parrott en ataque.

Forma

Celta Vigo presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 1-2 ante el Celtic en la Europa League, y previamente se impusieron 2-1 al Alavés en LaLiga. La derrota ante la Juventus (1-2) es el único tropiezo europeo en ese tramo. En conjunto, los celestes han marcado nueve goles y encajado cuatro en esos cinco encuentros.

Real Betis acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco salidas. El resultado más reciente fue una victoria 1-0 ante el Feyenoord en la Champions League, aunque antes sufrieron un duro 5-2 ante el Barcelona en LaLiga. En ese periodo, el equipo de Pellegrini anotó doce goles y recibió diez, con la victoria 3-2 ante el Oporto como referencia positiva en Europa.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026 en Primera División, cuando Real Betis y Celta Vigo empataron 1-1 en el estadio bético. En los últimos cinco duelos directos en liga, el balance es de una victoria para el Celta, una para el Betis, y tres empates, con los encuentros en Balaídos resultando especialmente igualados. El Celta ganó 3-2 en casa en febrero de 2025, mientras que el Betis se impuso 2-1 en Sevilla en abril de 2024.

Clasificación

En Primera División, el Celta Vigo ocupa la novena posición, mientras que el Real Betis llega como cuarto clasificado. Los verdiblancos, con su posición en la parte alta de la tabla, tienen la oportunidad de presionar a los equipos que les preceden, mientras que los celestes necesitan sumar para alejarse de la zona de peligro y acercarse a los puestos europeos.